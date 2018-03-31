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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Мэйпфре
1:2
Конец матча
10' Желтая карточкаДе Йонг Марсель
1:0
29' ГолЗарде Гьяси
1:1
51' ГолШеа Брек
76' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
1:2
78' ГолKei Ansu Kamara
|
10'
29'
1:0
51'
1:1
78'
1:2
Состав команд
23
Zack
Steffen
11
Зарде
Гьяси
18
Jose
Aja
77
Матч
Джордон
20
Шеа
Брек
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Wil Trapp Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 18 Cristian Martinez VIII Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 14 Adam Jahn Нападающий
- 26 Luis Argudo
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Ванкувер Уайткэпс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 18 Jose Aja Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 7 Bernie Ibini-Isei Нападающий
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- 20 Шеа Брек Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 22 Маунд Аарон Защитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Нападающий
- 13 Cristian Techera Нападающий
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- 11 Nicolas Mezquida Нападающий
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр М
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
Последние игры между собой
Коламбус Крю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Ванкувер Уайткэпс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 11.09.2016 Коламбус Крю 1:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 09.04.2015 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 11.05.2014 Коламбус Крю 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 10.03.2013 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 29.04.2012 Коламбус Крю 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 07.07.2011 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Коламбус Крю МЛС
- 01.05.2011 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|5.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|8.
|Монреаль Импакт
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|11.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|6.
|Даллас
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Портленд Тимберс
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
84'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Шеа Брек уходит с поля, а Cristian Techera выходит на его замену.
83'
Коламбус Крю делает замену. Менса Джонатан уходит с поля, а Adam Jahn выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
76'
Валенсуэла Мильтон получил желтую карточку от судьи
74'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Матч Джордон уходит с поля, а Хазаль Али выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Дэвис Альфонсо бьет в цель!
67'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Берни Ибини-Исей уходит с поля, а Дэвис Альфонсо выходит на его замену.
67'
Коламбус Крю делает замену. Hector Jimenez уходит с поля, а Валенсуэла Мильтон выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Шеа Брек бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
10'
Де Йонг Марсель получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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