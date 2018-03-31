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Стадион:
Коламбус Крю
1:2
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
10' Желтая карточка
Де Йонг Марсель
1:0
29' Гол
Зарде Гьяси
1:1
51' Гол
Шеа Брек
76' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
1:2
78' Гол
Kei Ansu Kamara
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
84'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Шеа Брек уходит с поля, а Cristian Techera выходит на его замену.
83'
Коламбус Крю делает замену. Менса Джонатан уходит с поля, а Adam Jahn выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
Желтая карточка
76'
Валенсуэла Мильтон получил желтую карточку от судьи

74'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Матч Джордон уходит с поля, а Хазаль Али выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Дэвис Альфонсо бьет в цель!
67'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Берни Ибини-Исей уходит с поля, а Дэвис Альфонсо выходит на его замену.
67'
Коламбус Крю делает замену. Hector Jimenez уходит с поля, а Валенсуэла Мильтон выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Шеа Брек бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Де Йонг Марсель получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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