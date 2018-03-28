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Стадион:
ПСЖ
 
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Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монако

До начала игры осталось 2 дня 1 час 2 минуты, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Монако
ПСЖ
85.1% (57)
Ничья:
9% (6)
Монако
6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
40.3% (27)
ПСЖ:
14.9% (10)
ПСЖ:
11.9% (8)
ПСЖ:
7.5% (5)
Ничья:
6% (4)
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