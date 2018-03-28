Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монако

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Стадион: Матмю Атлантик
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =0 -3)
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
Монако (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 23.03.2018 Монако 4:1 Дженоа ТМК
- 16.03.2018 Монако 2:1 Лилль Л1
- 09.03.2018 Страсбург 1:3 Монако Л1
- 02.03.2018 Монако 2:1 Бордо Л1
- 24.02.2018 Тулуза 3:3 Монако Л1
- 16.02.2018 Монако 4:0 Дижон Л1
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Лига 1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок
- 26.04.2017 ПСЖ 5:0 Монако Кубок Франции
- 01.04.2017 Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 28.08.2016 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1
- 20.03.2016 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1
- 30.08.2015 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1
- 04.03.2015 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Франции
- 01.03.2015 Монако 0:0 ПСЖ Лига 1
- 05.10.2014 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 10.02.2014 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
- 22.09.2013 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
- 07.05.2011 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1
- 18.12.2010 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1
- 01.05.2010 Монако 0:1 ПСЖ Кубок
- 20.01.2010 ПСЖ 0:1 Монако Лига 1
- 13.09.2009 Монако 2:0 ПСЖ Лига 1
- 30.05.2009 ПСЖ 0:0 Монако Лига 1
- 24.09.2008 Монако 0:1 ПСЖ Кубок лиги
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 ПСЖ
0 Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - МонакоДо начала игры осталось 2 дня 1 час 2 минуты, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Монако
ПСЖ
85.1% (57)
Ничья:
9% (6)
Монако
6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ПСЖ:
40.3% (27)
2:0 ПСЖ:
14.9% (10)
3:1 ПСЖ:
11.9% (8)
1:0 ПСЖ:
7.5% (5)
1:1 Ничья:
6% (4)
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