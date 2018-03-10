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2017-2018
Стадион:
Конкордия Кьяжна
1:1
Конец матча
Сепси Оск
0'
1' Желтая карточка
Филипе Оливейра
14' Желтая карточка
Сато Дайсуке
42' Вторая желтая карточка
Филипе Оливейра
1:0
45' Гол
Andrei Marc
83' Желтая карточка
Виера Усман
86' Желтая карточка
Razvan Gradinaru
1:1
90' Гол
Sebastian Ghinga
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Sebastian Ghinga бьет в цель!
Желтая карточка
86'
Razvan Gradinaru получил желтую карточку от судьи
85'
Конкордия Кьяжна делает замену. Кристеску Мариан уходит с поля, а Степан Бабич выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
81'
Сепси делает замену. Istvan Fulop уходит с поля, а Петрович Милован выходит на его замену.

68'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Буд Кристиан выходит на его замену.
63'
Сепси делает замену. Patrick Petre уходит с поля, а Yasin Hamed выходит на его замену.
58'
Сепси делает замену. Alex Rodriguez уходит с поля, а Симоновски Марко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Andrei Marc бьет в цель!
42'
Филипе Оливейра получает вторую желтую карточку. Удаление.
22'
Конкордия Кьяжна делает замену. Бэрбояну Штефан уходит с поля, а Nivaldo выходит на его замену.
Желтая карточка
14'
Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
1'
Филипе Оливейра получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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