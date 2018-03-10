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2017-2018
Стадион: Конкордия
1:1
Конец матча
1' Желтая карточкаФилипе Оливейра
14' Желтая карточкаСато Дайсуке
42' Вторая желтая карточкаФилипе Оливейра
1:0
45' ГолAndrei Marc
83' Желтая карточкаВиера Усман
86' Желтая карточкаRazvan Gradinaru
1:1
90' ГолSebastian Ghinga
|
14'
42'
45'
1:0
83'
86'
90'
1:1
Состав команд
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 73 Andrei Marc Защитник
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 5 Dan Bucsa
- 97 Ronaldo Deaconu
- 3 Cristian Albu
- 20 Бэрбояну Штефан
- Запасные игроки
- Виткаускас Армантас Вратарь
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- Florin Cioabla
- Nivaldo III
- 13 Stjepan Babic
- Главный тренер: Ion Moldovan
Сепси Оск
- Основной состав
- 12 Рымничану Виктор Вратарь
- 90 Виера Усман Защитник
- 20 Дальмау Альберт Защитник
- 11 Сато Дайсуке Защитник
- 5 Обшивач Юре Полузащитник
- 26 Филипе Оливейра Полузащитник
- Istvan Fulop Нападающий
- 10 Тандия Ибраима Нападающий
- 23 Alex Gorrin
- 97 Patrick Petre
- 13 Sebastian Ghinga
- Запасные игроки
- 77 Петрович Милован Полузащитник
- Ходнодь Оттило Нападающий
- Симоновски Марко Нападающий
- 21 Yasin Hamed
- 16 Ionut Ursu
- 3 Constantin Dima
- Roland Niczuly
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 27.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:1 Волунтари Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова Л1
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск Л1
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Л1
- 11.09.2017 Газ Метан Mедиаш 1:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца Л1
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
Сепси Оск (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Волунтари 3:0 Сепси Оск Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 18.11.2017 Сепси Оск 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск Л1
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани Л1
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск Л1
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра Л1
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа Л1
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск Л1
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова Л1
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск Л1
- 10.09.2017 Сепси Оск 0:3 Волунтари Л1
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск Л1
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск Л1
Последние игры между собой
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Астра
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Университатя Крайова
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Стяуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Конкордия Кьяжна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Сепси Оск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ювентус Бухарест
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Поли Тимишоара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Sebastian Ghinga бьет в цель!
86'
Razvan Gradinaru получил желтую карточку от судьи
85'
Конкордия Кьяжна делает замену. Кристеску Мариан уходит с поля, а Степан Бабич выходит на его замену.
83'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
81'
Сепси делает замену. Istvan Fulop уходит с поля, а Петрович Милован выходит на его замену.
68'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Буд Кристиан выходит на его замену.
63'
Сепси делает замену. Patrick Petre уходит с поля, а Yasin Hamed выходит на его замену.
58'
Сепси делает замену. Alex Rodriguez уходит с поля, а Симоновски Марко выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Andrei Marc бьет в цель!
42'
Филипе Оливейра получает вторую желтую карточку. Удаление.
22'
Конкордия Кьяжна делает замену. Бэрбояну Штефан уходит с поля, а Nivaldo выходит на его замену.
14'
Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
1'
Филипе Оливейра получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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