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2017-2018
Стадион: Дан Палтинишану
2:2
Конец матча
1:0
23' ГолЧюкур Алексанжру
43' Желтая карточкаСато Дайсуке
1:1
50' Гол в свои воротаAndrei Artean
54' Желтая карточкаSebastian Ghinga
60' Желтая карточкаIonut Ursu
74' Желтая карточкаГабриель Кану
76' Желтая карточкаКройтору Мариуc
1:2
79' ГолBenjamin Kuku
2:2
89' ГолAlin Seroni
90' Красная карточкаРац Рэзван
|
23'
1:0
43'
50'
1:1
54'
60'
74'
76'
79'
1:2
89'
2:2
90'
Состав команд
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 3 Рац Рэзван Защитник
- 7 Чюкур Алексанжру Защитник
- 18 Andrei Artean Полузащитник
- 8 Кройтору Мариуc Полузащитник
- 22 Alexandru Muntean Полузащитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 10 Роман Михай V Нападающий
- 14 Andrei Enescu
- 23 Габриель Кану
- 2 Denis Harut
- Запасные игроки
- 21 Maximiliano Oliva Защитник
- 30 Alin Seroni Защитник
- 32 Bogdan Straut Защитник
- 5 Cosmin Birnoi Полузащитник
- 85 Octavian Draghici Нападающий
- 9 Alexandru Popovici II
- 1 Madalin Smaranda
- Главный тренер: Leontin Grozavu
Сепси Оск
- Основной состав
- 33 Roland Niczuly Вратарь
- 11 Сато Дайсуке Защитник
- 20 Дальмау Альберт Защитник
- 5 Обшивач Юре Полузащитник
- 26 Филипе Оливейра Полузащитник
- 10 Тандия Ибраима Нападающий
- 24 Istvan Fulop Нападающий
- 70 Симоновски Марко Нападающий
- 13 Sebastian Ghinga
- 21 Yasin Hamed
- 16 Ionut Ursu
- Запасные игроки
- 96 Росс Ник Полузащитник
- 77 Петрович Милован Полузащитник
- 80 Ходнодь Оттило Нападающий
- 3 Constantin Dima
- 9 Benjamin Kuku
- 23 Alex Gorrin
- 95 Csongor Fejer
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Предыдущие игры
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 16.03.2018 Ювентус Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 11.03.2018 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 23.02.2018 Университатя Крайова 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 09.02.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 04.12.2017 Поли Тимишоара 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 17.11.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1
- 06.11.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра Л1
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара Л1
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова Л1
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 19.09.2017 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск Л1
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара Л1
Сепси Оск (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 19.03.2018 Сепси Оск 2:2 Волунтари Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Волунтари 3:0 Сепси Оск Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 18.11.2017 Сепси Оск 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск Л1
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани Л1
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск Л1
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра Л1
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа Л1
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск Л1
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова Л1
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск Л1
- 10.09.2017 Сепси Оск 0:3 Волунтари Л1
Последние игры между собой
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|35
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|35
|3.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|31
|4.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|26
|5.
|Астра
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|22
|6.
|КСМ Студенцеск
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|20
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|23
|2.
|Ботошани
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|22
|3.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|18
|4.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|16
|5.
|Поли Тимишоара
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|14
|7.
|Ювентус Бухарест
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|13
|8.
|Сепси Оск
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|13
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Рац Рэзван увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сепси делает замену. Yasin Hamed уходит с поля, а Constantin Dima выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Alin Seroni бьет в цель!
85'
Поли Тимишоара делает замену. Кройтору Мариуc уходит с поля, а Alin Seroni выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Benjamin Kuku бьет в цель!
76'
Кройтору Мариуc получил желтую карточку от судьи
74'
Габриель Кану получил желтую карточку от судьи
70'
Поли Тимишоара делает замену. Чюкур Алексанжру уходит с поля, а Максимилиано Олива выходит на его замену.
61'
Сепси делает замену. Sebastian Ghinga уходит с поля, а Петрович Милован выходит на его замену.
60'
Ionut Ursu получил желтую карточку от судьи
54'
Sebastian Ghinga получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Andrei Artean уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Начался второй тайм!
46'
Сепси делает замену. Филипе Оливейра уходит с поля, а Benjamin Kuku выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Чюкур Алексанжру бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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