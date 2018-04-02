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2017-2018
Стадион:
Поли Тимишоара
2:2
Конец матча
Сепси Оск
0'
1:0
23' Гол
Чюкур Алексанжру
43' Желтая карточка
Сато Дайсуке
1:1
50' Гол в свои ворота
Andrei Artean
54' Желтая карточка
Sebastian Ghinga
60' Желтая карточка
Ionut Ursu
74' Желтая карточка
Габриель Кану
76' Желтая карточка
Кройтору Мариуc
1:2
79' Гол
Benjamin Kuku
2:2
89' Гол
Alin Seroni
90' Красная карточка
Рац Рэзван
90'+4
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Рац Рэзван увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сепси делает замену. Yasin Hamed уходит с поля, а Constantin Dima выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Alin Seroni бьет в цель!
85'
Поли Тимишоара делает замену. Кройтору Мариуc уходит с поля, а Alin Seroni выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Benjamin Kuku бьет в цель!

Желтая карточка
76'
Кройтору Мариуc получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Габриель Кану получил желтую карточку от судьи
70'
Поли Тимишоара делает замену. Чюкур Алексанжру уходит с поля, а Максимилиано Олива выходит на его замену.
61'
Сепси делает замену. Sebastian Ghinga уходит с поля, а Петрович Милован выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Ionut Ursu получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Sebastian Ghinga получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Andrei Artean уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сепси делает замену. Филипе Оливейра уходит с поля, а Benjamin Kuku выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Чюкур Алексанжру бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dan Paltinisanu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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