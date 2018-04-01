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Стадион: Avaya Stadium
1:0
Первый тайм: 45+'
1:0
3' ГолYeferson Quintana
29' Желтая карточкаГодой Анибал
41' Желтая карточкаОфори Эбенезер
|
3'
1:0
29'
41'
Состав команд
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 30 Yeferson Quintana Защитник
- 31 Каммингс Харольд Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 23 Юнгвирт Флориан Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Эйлаш Фатей Защитник
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 2 Joel Eduardo Qviberg
- 14 Jackson Yueill
- 12 Matt Bersano
- Главный тренер: Mikael Stahre
Нью-Йорк Сити 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 13 Saad Abdul-Salam Защитник
- 4 Шано Максим Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 19 Jesus Medina Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 7 Вилья Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 5 Унтонджи Седрик Защитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- 14 Kwame Awuah
- 16 James Sands
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Patrick Vieira
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Айнтрахт Фр ТМК
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 21.08.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 07.08.2017 Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|6.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|8.
|Монреаль Импакт
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|Чикаго Файр
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Даллас
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|10.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Первый тайм
41'
Офори Эбенезер получил желтую карточку от судьи
29'
Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Yeferson Quintana бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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