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Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Первый тайм: 45+'
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
3' Гол
Yeferson Quintana
29' Желтая карточка
Годой Анибал
41' Желтая карточка
Офори Эбенезер
45'+2
Первый тайм
Желтая карточка
41'
Офори Эбенезер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Yeferson Quintana бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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