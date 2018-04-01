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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
3:0
Конец матча
48' Желтая карточкаПрайс Джек
1:0
53' ГолDominique Badji
2:0
61' ГолDominique Badji
64' Желтая карточкаБлумберг Юхан
69' Желтая карточкаDillon Serna
3:0
87' ГолDominique Badji
|
48'
53'
1:0
61'
2:0
64'
69'
87'
3:0
Состав команд
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
10
Мэйсон
Джо
18
Блэйк
Андре
32
Matthew
Real
10
Дочкал
Борек
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 94 Marlon Hairston Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 10 Мэйсон Джо Нападающий
- 14 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 7 Айгнер Штефан Полузащитник
- 12 Niki Jackson
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 32 Matthew Real Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 14 Fabian Herbers Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 21 Anthony Fontana
- 4 Mark McKenzie
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 16.07.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Суонси ТМК
- 07.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион М
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
- 21.05.2017 Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 29.05.2016 Колорадо Рэпидс 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 08.03.2015 Филадельфия Юнион 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 13.07.2014 Филадельфия Юнион 3:3 Колорадо Рэпидс МЛС
- 10.03.2013 Колорадо Рэпидс 1:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.07.2011 Филадельфия Юнион 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.06.2011 Колорадо Рэпидс 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.09.2010 Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 15.08.2010 Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|6.
|Монреаль Импакт
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Филадельфия Юнион
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|Чикаго Файр
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Даллас
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Колорадо Рэпидс
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
82'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Anthony Fontana выходит на его замену.
79'
Колорадо Рэпидс делает замену. Мэйсон Джо уходит с поля, а Айгнер Штефан выходит на его замену.
75'
Филадельфия Юнион делает замену. Matthew Real уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
69'
Dillon Serna получил желтую карточку от судьи
64'
Блумберг Юхан получил желтую карточку от судьи
64'
Филадельфия Юнион делает замену. Fabian Herbers уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
61'
60'
Колорадо Рэпидс делает замену. Marlon Hairston уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
53'
48'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Уилсон Дэнни уходит с поля, а Axel Sjoeberg выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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