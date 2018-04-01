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Стадион:
Колорадо Рэпидс
3:0
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
48' Желтая карточка
Прайс Джек
1:0
53' Гол
Dominique Badji
2:0
61' Гол
Dominique Badji
64' Желтая карточка
Блумберг Юхан
69' Желтая карточка
Dillon Serna
3:0
87' Гол
Dominique Badji
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Dominique Badji бьет в цель!
82'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Anthony Fontana выходит на его замену.
79'
Колорадо Рэпидс делает замену. Мэйсон Джо уходит с поля, а Айгнер Штефан выходит на его замену.
75'
Филадельфия Юнион делает замену. Matthew Real уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Dillon Serna получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
64'
Блумберг Юхан получил желтую карточку от судьи
64'
Филадельфия Юнион делает замену. Fabian Herbers уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Dominique Badji бьет в цель!
60'
Колорадо Рэпидс делает замену. Marlon Hairston уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Dominique Badji бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Уилсон Дэнни уходит с поля, а Axel Sjoeberg выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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