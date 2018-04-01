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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
0:1
Второй тайм: 90+'
40' Красная карточкаЛеердам Келвин
41' Желтая карточкаЛовиц Дэниел
47' Желтая карточкаKen Krolicki
0:1
60' ГолJeisson Vargas
71' Желтая карточкаТоррес Роман
83' Желтая карточкаПьетт Самуэль
|
40'
41'
47'
60'
0:1
71'
83'
Состав команд
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
14
Маршалл
Чэд
17
Брюин
Уилл
1
Буш
Ивен
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
18
Chris
Duvall
13
Ken
Krolicki
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 70 Handwalla Bwana Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Толо Нуху Защитник
- 21 Делем Жорди Защитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 30 Jordan McCrary
- 35 Мередит Брайан
- 16 Alex Roldan
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Монреаль Импакт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 18 Chris Duvall Полузащитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- 16 Jeisson Vargas Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- Rudy Camacho Защитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- Сильва Алехандро Нападающий
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 7 Одуро Доминик
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +7 =0 -13)
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Монреаль Импакт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 12.03.2017 Монреаль Импакт 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 03.04.2016 Сиэтл Саундерс 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 26.07.2015 Монреаль Импакт 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 24.03.2014 Монреаль Импакт 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 03.03.2013 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 17.06.2012 Сиэтл Саундерс 1:4 Монреаль Импакт МЛС
- 11.09.2008 Сиэтл Саундерс 1:2 Монреаль Импакт U.S.L
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|6.
|Монреаль Импакт
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Филадельфия Юнион
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|Чикаго Файр
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Даллас
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Колорадо Рэпидс
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
84'
Сиэтл Саундерс делает замену. Уэйлон Фрэнсис уходит с поля, а Nouhou Tolo выходит на его замену.
83'
Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
81'
Монреаль Импакт делает замену. Ken Krolicki уходит с поля, а Сильва Алехандро выходит на его замену.
74'
Сиэтл Саундерс делает замену. Handwalla Bwana уходит с поля, а Alex Roldan выходит на его замену.
72'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
71'
Торрес Роман получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Jeisson Vargas бьет в цель!
47'
Ken Krolicki получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Сиэтл Саундерс делает замену. Эйкрем Магнус уходит с поля, а Jordan McCrary выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Ловиц Дэниел получил желтую карточку от судьи
40'
УДАЛЕНИЕ! - Леердам Келвин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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