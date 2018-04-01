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Стадион:
Сиэтл Саундерс
0:1
Второй тайм: 90+'
Монреаль Импакт
0'
40' Красная карточка
Леердам Келвин
41' Желтая карточка
Ловиц Дэниел
47' Желтая карточка
Ken Krolicki
0:1
60' Гол
Jeisson Vargas
71' Желтая карточка
Торрес Роман
83' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
90'+3
Второй тайм
84'
Сиэтл Саундерс делает замену. Уэйлон Фрэнсис уходит с поля, а Nouhou Tolo выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
81'
Монреаль Импакт делает замену. Ken Krolicki уходит с поля, а Сильва Алехандро выходит на его замену.
74'
Сиэтл Саундерс делает замену. Handwalla Bwana уходит с поля, а Alex Roldan выходит на его замену.
72'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Торрес Роман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Jeisson Vargas бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Ken Krolicki получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сиэтл Саундерс делает замену. Эйкрем Магнус уходит с поля, а Jordan McCrary выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Ловиц Дэниел получил желтую карточку от судьи
40'
УДАЛЕНИЕ! - Леердам Келвин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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