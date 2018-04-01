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Стадион:
Шаньдун Лунэн
0:2
Второй тайм: 77'
Гуйчжоу Чжичэн
0'
0:1
31' Гол
Bubacarr Trawally
35' Желтая карточка
Yunlong Fan
35' Желтая карточка
Junsheng Yao
53' Желтая карточка
Lin Dai
0:2
72' Гол
Суарес Марио
73' Желтая карточка
Fan Wang
74' Желтая карточка
Jingdao Jin
77'
Второй тайм
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Хорошую попытку сделал Тарделли Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Опасность! Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
74'
Jingdao Jin получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Jingdao Jin грубо играет против соперника. Пострадал Чери Тьяронн
74'
Kaimu Zheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
74'
Суарес Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Желтая карточка
73'
Fan Wang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Fan Wang грубо играет против соперника. Пострадал Хао Юньминь
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Суарес Марио забивает!
Угловой
72'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
71'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Yuan Cheng
71'
Zhengyu Zhu имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
71'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Чери Тьяронн пробил чуть мимо штанги!
70'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
69'
Zhengyu Zhu не смог попасть в створ ударом издали
69'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
69'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
67'
Jingdao Jin бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
66'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Xinghan Wu наказан за толчок Bubacarr Trawally
62'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
62'
Fan Wang нанес удар чуть мимо. Близко!
61'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн забрасывает мяч в штрафную.
61'
Жанг Сипенг не дал случится голу! Junsheng Yao должен был забивать, но Жанг Сипенг сделал отличный сейв
61'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
59'
Тактическая замена. Женг Женг уходит с поля и его заменяет Yang Liu
58'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
58'
Отличные скиллы показывает Bubacarr Trawally, обводя своих соперников
58'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Тактическая замена. Дай Лин уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
53'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Дай Лин грубо играет против соперника. Пострадал Чери Тьяронн
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
50'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
50'
Ванг Тонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
50'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
50'
Ванг Тонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Zhengyu Zhu выбил мяч подальше от ворот.
49'
Хао Юньминь нанес удар чуть мимо. Близко!
49'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
47'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Назначен штрафной. Пострадал Bubacarr Trawally, его свалил Дай Лин.
44'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
40'
Дай Лин не смог попасть в створ ударом издали
40'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
39'
Выглядело как неплохой момент. Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
35'
Junsheng Yao получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
35'
Yunlong Fan получает желтую карточку за неспортивное поведение
35'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Festus Baise наказан за толчок Пелле Грациано
Офсайд
32'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
31'
Zhengyu Zhu сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн забил гол! Легко это для такого игрока, как Bubacarr Trawally
31'
Zhengyu Zhu из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Zhengyu Zhu нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Отличные скиллы показывает Zhengyu Zhu, обводя своих соперников
29'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
27'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Тарделли Диего пробует нанести удар издали, но Жанг Сипенг держит все под контролем
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
25'
Yunlong Fan не смог попасть в створ ударом издали
24'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
24'
Zhengyu Zhu наказан за толчок Жил Карлос
23'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Пелле Грациано пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Fan Wang
18'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
17'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
17'
Чери Тьяронн нанес удар чуть мимо. Близко!
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
13'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
13'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
13'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Отличные скиллы показывает Ванг Тонг, обводя своих соперников
12'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Kaimu Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
10'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Ванг Тонг наказан за толчок Zhengyu Zhu
9'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
8'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
7'
Шанс! Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
7'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Угловой
4'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
4'
Junsheng Yao исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Zhu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Junsheng Yao
2'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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