Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
0:2
Второй тайм: 77'
0:1
31' ГолBubacarr Trawally
35' Желтая карточкаYunlong Fan
35' Желтая карточкаJunsheng Yao
53' Желтая карточкаLin Dai
0:2
72' ГолСуарес Марио
73' Желтая карточкаFan Wang
74' Желтая карточкаJingdao Jin
Второй тайм
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Хорошую попытку сделал Тарделли Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Опасность! Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
77'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Jingdao Jin получил желтую карточку от судьи
74'
Безумный фол. Jingdao Jin грубо играет против соперника. Пострадал Чери Тьяронн
74'
Kaimu Zheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
74'
Суарес Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Fan Wang получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Fan Wang грубо играет против соперника. Пострадал Хао Юньминь
72'
Г О О О О Л - Суарес Марио забивает!
72'
71'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Yuan Cheng
71'
Zhengyu Zhu имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
71'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Чери Тьяронн пробил чуть мимо штанги!
70'
69'
Zhengyu Zhu не смог попасть в створ ударом издали
69'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
69'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
67'
Jingdao Jin бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
66'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Xinghan Wu наказан за толчок Bubacarr Trawally
62'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
62'
Fan Wang нанес удар чуть мимо. Близко!
61'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн забрасывает мяч в штрафную.
61'
Жанг Сипенг не дал случится голу! Junsheng Yao должен был забивать, но Жанг Сипенг сделал отличный сейв
61'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
58'
Отличные скиллы показывает Bubacarr Trawally, обводя своих соперников
58'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Тактическая замена. Дай Лин уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
53'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Дай Лин грубо играет против соперника. Пострадал Чери Тьяронн
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
50'
Ванг Тонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
50'
Ванг Тонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Zhengyu Zhu выбил мяч подальше от ворот.
49'
Хао Юньминь нанес удар чуть мимо. Близко!
49'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
47'
47'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Назначен штрафной. Пострадал Bubacarr Trawally, его свалил Дай Лин.
44'
43'
Судья сигнализирует, что Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
Дай Лин не смог попасть в створ ударом издали
40'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
39'
Выглядело как неплохой момент. Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Junsheng Yao получает желтую карточку за неспортивное поведение
35'
Yunlong Fan получает желтую карточку за неспортивное поведение
35'
35'
Festus Baise наказан за толчок Пелле Грациано
32'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
31'
Zhengyu Zhu сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн забил гол! Легко это для такого игрока, как Bubacarr Trawally
31'
Zhengyu Zhu из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Zhengyu Zhu нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Отличные скиллы показывает Zhengyu Zhu, обводя своих соперников
29'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
27'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Тарделли Диего пробует нанести удар издали, но Жанг Сипенг держит все под контролем
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
25'
Yunlong Fan не смог попасть в створ ударом издали
24'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Zhengyu Zhu наказан за толчок Жил Карлос
23'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Пелле Грациано пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Fan Wang
18'
17'
17'
Чери Тьяронн нанес удар чуть мимо. Близко!
15'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
13'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
13'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Отличные скиллы показывает Ванг Тонг, обводя своих соперников
12'
12'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Kaimu Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
10'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Ванг Тонг наказан за толчок Zhengyu Zhu
9'
8'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
8'
7'
7'
Шанс! Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
7'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
4'
Junsheng Yao исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
3'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Zhu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Junsheng Yao
2'
2'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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