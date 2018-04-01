  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Цзянсу Сунин
2:1
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
20' Желтая карточка
Xiang Ji
21' Желтая карточка
Yun Zhou
31' Желтая карточка
Ли Ан
43' Желтая карточка
Jiarun Gao
48' Желтая карточка
Yuefeng Bai
1:0
75' Пенальти
Боакье Ричмонд
2:0
77' Гол
Тейшейра Алекс
2:1
81' Гол
Апаресидо Джонатан
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
95'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
93'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Jiarun Gao выбил мяч подальше от ворот.
93'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
92'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
92'
Оби Микель Джон выбил мяч подальше от ворот.
92'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
91'
Хуэй Жиакан не смог попасть в створ ударом издали
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Тактическая замена. Тейшейра Алекс уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
89'
Тактическая замена. Yingjie Zhao уходит с поля и его заменяет Wanshun Yang
89'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Апаресидо Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
86'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
85'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
85'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
85'
Тейшейра Алекс возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Тейшейра Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
84'
Тейшейра Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Xiaobin Zhang
81'
Жао Хонглуе сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Апаресидо Джонатан из клуба "Тяньцзинь Тэда" отправил мяч головой в ворота.
81'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
81'
Отличные скиллы показывает Жао Хонглуе, обводя своих соперников
81'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
80'
Какой промах! Боакье Ричмонд имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
80'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
78'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
78'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Ванг Сонг
78'
Тактическая замена. Юфенг Бай уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
77'
Yinong Tian сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти переиграл вратаря дальним ударом!
77'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти забивает с точки!
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ! - Чао Янг играет рукой в штрафной! Чао Янг вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
75'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
74'
ШАНС! Ачеампонг Франк нанес удар с лета, но не попал по воротам!
74'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Боакье Ричмонд наказан за толчок Хуэй Жиакан
73'
Боакье Ричмонд нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
71'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
71'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
70'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
69'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
69'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
68'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
67'
ШАНС! Zichang Huang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
67'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тейшейра Алекс и Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти.
66'
Боакье Ричмонд нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
65'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
65'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
65'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
63'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
63'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти.
62'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
61'
Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали
61'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти направляет мяч в штрафную площадку, но Jia Du выбегает и ловит мяч
61'
Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
59'
Боакье Ричмонд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
59'
Хуэй Жиакан мяч отрикошетил от ворот
59'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
59'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
58'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Fan Yang пострадал.
58'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
57'
Тактическая замена. Lingfeng Zhang уходит с поля и его заменяет Боакье Ричмонд
57'
Шанс! Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
56'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Fan Yang
56'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Ачеампонг Франк пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем
53'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yun Zhou
52'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
52'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
48'
Юфенг Бай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Юфенг Бай нарушил правила.
46'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Xiang Ji наказан за толчок Fan Yang
45'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
44'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Yun Zhou оказался на газоне.
44'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
43'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
43'
Jiarun Gao получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Jiarun Gao грубо играет против соперника. Пострадал Тейшейра Алекс
42'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Muzepper Mirahmetjan получил травму и заменен. Fan Yang выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
40'
Юфенг Бай наказан за толчок Тейшейра Алекс
39'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
39'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Тейшейра Алекс пострадал.
Офсайд
36'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
35'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
34'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Ачеампонг Франк коснулся мяча рукой.
33'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Ли Ан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Ачеампонг Франк оказался на газоне.
30'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Юфенг Бай наказан за толчок Pengfei Xie
28'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти толкнул локтем оппонента. Это Jiarun Gao заработал фол
27'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
27'
Jia Du отбил мяч на угловой после удара Тейшейра Алекс из штрафной площади.
26'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
26'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
25'
Yinong Tian не смог попасть в створ ударом издали
25'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
24'
Zichang Huang нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ачеампонг Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
24'
Jia Du предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
22'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда пробил со штрафного, но очень мимо цели.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Желтая карточка
21'
Yun Zhou - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
21'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Yingjie Zhao оказался на газоне.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
Желтая карточка
20'
Xiang Ji получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Xiang Ji грубо играет против соперника. Пострадал Апаресидо Джонатан
Фол, нарушение
20'
Хуэй Жиакан наказан за толчок Lingfeng Zhang
19'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Yun Zhou
Фол, нарушение
18'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Yun Zhou заработал фол
17'
Отличный пас сделал Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
17'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
17'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
16'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
13'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
13'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
13'
Хороший удар издали нанес Хуэй Жиакан, но отличный сейв сделал Chao Gu. Угловой.
12'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Оби Микель Джон
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Хуэй Жиакан
8'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
8'
Yinong Tian не смог попасть в створ ударом издали
8'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
7'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
6'
Muzepper Mirahmetjan возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Muzepper Mirahmetjan получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
5'
Muzepper Mirahmetjan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
5'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Yingjie Zhao бьет со штрафного в створ, но Chao Gu держит все под контролем
3'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Zichang Huang пробует нанести удар издали, но Jia Du держит все под контролем
2'
Jiawei Yang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация