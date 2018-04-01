Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
2:1
Конец матча
20' Желтая карточкаXiang Ji
21' Желтая карточкаYun Zhou
31' Желтая карточкаЛи Ан
43' Желтая карточкаJiarun Gao
48' Желтая карточкаYuefeng Bai
1:0
75' ПенальтиБоакье Ричмонд
2:0
77' ГолТейшейра Алекс
2:1
81' ГолАпаресидо Джонатан
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
95'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
93'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Jiarun Gao выбил мяч подальше от ворот.
93'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
92'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
92'
Оби Микель Джон выбил мяч подальше от ворот.
92'
92'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
91'
Хуэй Жиакан не смог попасть в створ ударом издали
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
90'
Тактическая замена. Тейшейра Алекс уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
89'
Тактическая замена. Yingjie Zhao уходит с поля и его заменяет Wanshun Yang
89'
89'
Апаресидо Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
88'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
86'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
85'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
85'
Тейшейра Алекс возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Судья сигнализирует, что Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Тейшейра Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Тейшейра Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Xiaobin Zhang
81'
Жао Хонглуе сделал результативную передачу.
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Апаресидо Джонатан из клуба "Тяньцзинь Тэда" отправил мяч головой в ворота.
81'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
81'
Отличные скиллы показывает Жао Хонглуе, обводя своих соперников
81'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
80'
Какой промах! Боакье Ричмонд имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
80'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
78'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Ванг Сонг
77'
Yinong Tian сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти переиграл вратаря дальним ударом!
77'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Г О О О О Л - Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти забивает с точки!
75'
75'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
74'
ШАНС! Ачеампонг Франк нанес удар с лета, но не попал по воротам!
74'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
73'
Боакье Ричмонд наказан за толчок Хуэй Жиакан
73'
Боакье Ричмонд нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
71'
71'
71'
71'
70'
70'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
69'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отдал передачу, которая была заблокирована.
69'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
68'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
67'
ШАНС! Zichang Huang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
67'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тейшейра Алекс и Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти.
66'
Боакье Ричмонд нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
65'
65'
65'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
63'
63'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
62'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти.
62'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
61'
Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали
61'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти направляет мяч в штрафную площадку, но Jia Du выбегает и ловит мяч
61'
Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
59'
Боакье Ричмонд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
59'
Хуэй Жиакан мяч отрикошетил от ворот
59'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
59'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Fan Yang пострадал.
58'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
57'
Тактическая замена. Lingfeng Zhang уходит с поля и его заменяет Боакье Ричмонд
57'
Шанс! Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
56'
56'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Fan Yang
56'
56'
55'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
54'
Ачеампонг Франк пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем
53'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
52'
Судья сигнализирует, что Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yun Zhou
52'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
52'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Юфенг Бай получил желтую карточку от судьи
48'
Юфенг Бай нарушил правила.
46'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Xiang Ji наказан за толчок Fan Yang
45'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
44'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Yun Zhou оказался на газоне.
44'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Чао Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
43'
Jiarun Gao получил желтую карточку от судьи
43'
Безумный фол. Jiarun Gao грубо играет против соперника. Пострадал Тейшейра Алекс
42'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Muzepper Mirahmetjan получил травму и заменен. Fan Yang выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Юфенг Бай наказан за толчок Тейшейра Алекс
39'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
39'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
38'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Тейшейра Алекс пострадал.
36'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
35'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
34'
34'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
33'
Ачеампонг Франк коснулся мяча рукой.
33'
33'
33'
33'
32'
32'
32'
32'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Ли Ан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Ачеампонг Франк оказался на газоне.
30'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Юфенг Бай наказан за толчок Pengfei Xie
28'
27'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти толкнул локтем оппонента. Это Jiarun Gao заработал фол
27'
27'
27'
Jia Du отбил мяч на угловой после удара Тейшейра Алекс из штрафной площади.
26'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
26'
25'
Yinong Tian не смог попасть в створ ударом издали
25'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
24'
Zichang Huang нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ачеампонг Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Jia Du предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
22'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда пробил со штрафного, но очень мимо цели.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
21'
Yun Zhou - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
21'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Yingjie Zhao оказался на газоне.
21'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
20'
Xiang Ji получил желтую карточку от судьи
20'
Безумный фол. Xiang Ji грубо играет против соперника. Пострадал Апаресидо Джонатан
20'
Хуэй Жиакан наказан за толчок Lingfeng Zhang
19'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Yun Zhou
18'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Yun Zhou заработал фол
17'
Отличный пас сделал Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
17'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
17'
16'
16'
13'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
13'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
13'
Хороший удар издали нанес Хуэй Жиакан, но отличный сейв сделал Chao Gu. Угловой.
12'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
11'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Оби Микель Джон
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Хуэй Жиакан
8'
8'
Yinong Tian не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
6'
Muzepper Mirahmetjan возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Muzepper Mirahmetjan получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Muzepper Mirahmetjan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Yingjie Zhao бьет со штрафного в створ, но Chao Gu держит все под контролем
4'
Палетта Габриэль наказан за толчок Ачеампонг Франк
3'
3'
3'
2'
2'
Zichang Huang пробует нанести удар издали, но Jia Du держит все под контролем
2'
Jiawei Yang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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