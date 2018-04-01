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Стадион: Теле2 Арена Зрители: 30220
39' Желтая карточкаРазак Абдул
42' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
45' Желтая карточкаАрвидссон Йеспер
1:0
45' ПенальтиХамад Илоан
49' Красная карточкаIan Sirelius
2:0
50' ПенальтиХамад Илоан
66' Желтая карточкаMoses Ogbu
2:1
74' ГолЛундхольм Сэм
3:1
90' ГолХамад Илоан
|
39'
42'
45'
45'
1:0
49'
50'
2:0
66'
74'
2:1
90'
3:1
Состав команд
14
Дибба
Па
14
Ian
Sirelius
90
Moses
Ogbu
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 6 Хамад Илоан Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 22 Танкович Муамер Нападающий
- 14 Дибба Па Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 16 Leo Bengtsson Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 25 Davor Blazevic
- Главный тренер: Stefan Billborn
Сириус 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Josh Wicks II Вратарь
- 14 Ian Sirelius Защитник
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 90 Moses Ogbu Защитник
- 3 Karl Larsson Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Полузащитник
- 9 Omar Eddahri Полузащитник
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Johan Eiswohld Защитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 11 Charbel Georges Полузащитник
- 2 Linus Nygren
- 16 Axel Bjoernstroem
- 35 Gustav Nyberg
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 18.02.2018 Васалунд 1:3 Хаммарбю К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 06.02.2018 Стад де Ньон 1:2 Хаммарбю КА
- 03.02.2018 Хаммарбю 0:0 Шемрок Роверс КА
- 30.01.2018 Яблонец 2:1 Хаммарбю КА
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
Сириус (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 25.02.2018 Варбергс Боис 2:1 Сириус К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 23.08.2017 Карлштад Юнайтед 1:2 Сириус К
- 20.08.2017 Сириус 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2017 Хальмстад 0:3 Сириус А
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сириус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Хаммарбю
Сириус
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Хеккен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальмё
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эребру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эльфсборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сундсвалль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Броммапойкарна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Норрчёпинг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Далкурд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Юргорден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гётеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Треллеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Хамад Илоан бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сириус делает замену. Мозес Огбу уходит с поля, а Charbel Georges выходит на его замену.
83'
Хаммарбю делает замену. Имад Халили уходит с поля, а Смарасон Арнор выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Лундхольм Сэм бьет в цель!
74'
Сириус делает замену. Махолли Шкодран уходит с поля, а Лундхольм Сэм выходит на его замену.
66'
Мозес Огбу получил желтую карточку от судьи
63'
Хаммарбю делает замену. Андерсен Йеппе уходит с поля, а Бакирчиоглу Кеннеди выходит на его замену.
63'
Хаммарбю делает замену. Дибба Па уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
51'
Сириус делает замену. Разак Абдул уходит с поля, а Юхан Эйсвольд выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Хамад Илоан из команды Хаммарбю забивает с точки!
49'
УДАЛЕНИЕ! - Ian Sirelius увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Г О О О О Л - Хамад Илоан из команды Хаммарбю забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Арвидссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
42'
Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
39'
Разак Абдул получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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