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Стадион: Зрители: 30220
Хаммарбю
3:1
Конец матча
Сириус
0'
39' Желтая карточка
Разак Абдул
42' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
45' Желтая карточка
Арвидссон Йеспер
1:0
45' Пенальти
Хамад Илоан
49' Красная карточка
Ian Sirelius
2:0
50' Пенальти
Хамад Илоан
66' Желтая карточка
Moses Ogbu
2:1
74' Гол
Лундхольм Сэм
3:1
90' Гол
Хамад Илоан
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хамад Илоан бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сириус делает замену. Мозес Огбу уходит с поля, а Charbel Georges выходит на его замену.
83'
Хаммарбю делает замену. Имад Халили уходит с поля, а Смарасон Арнор выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Лундхольм Сэм бьет в цель!
74'
Сириус делает замену. Махолли Шкодран уходит с поля, а Лундхольм Сэм выходит на его замену.

Желтая карточка
66'
Мозес Огбу получил желтую карточку от судьи
63'
Хаммарбю делает замену. Андерсен Йеппе уходит с поля, а Бакирчиоглу Кеннеди выходит на его замену.
63'
Хаммарбю делает замену. Дибба Па уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
51'
Сириус делает замену. Разак Абдул уходит с поля, а Юхан Эйсвольд выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Хамад Илоан из команды Хаммарбю забивает с точки!
49'
УДАЛЕНИЕ! - Ian Sirelius увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Хамад Илоан из команды Хаммарбю забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Арвидссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Разак Абдул получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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