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Зрители: 389
Эстер
2:2
Конец матча
Дегерфорс
0'
42' Желтая карточка
Mario Vasilj I
0:1
55' Гол
Oliver Ekroth
57' Желтая карточка
Alexander Andersson
1:1
73' Гол
Fredrik Lundgren II
2:1
84' Гол
David Johannesson
2:2
90' Гол
Erik Bjoerndahl
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Erik Bjoerndahl бьет в цель!
89'
Дегерфорс делает замену. Oliver Nilsson уходит с поля, а Andreas Jernarp выходит на его замену.
89'
Эстер делает замену. Хельг Симон уходит с поля, а Filip Oernblom выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - David Johannesson бьет в цель!
71'
Дегерфорс делает замену. Александр Андерссон уходит с поля, а Erik Bjoerndahl выходит на его замену.

67'
Эстер делает замену. Carl Johansson уходит с поля, а Фуре Ларс выходит на его замену.
67'
Эстер делает замену. Admir Bajrovic уходит с поля, а Zackarias Faour выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Александр Андерссон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Oliver Ekroth бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Марио Василь получил желтую карточку от судьи
28'
Дегерфорс делает замену. Alan Asaad уходит с поля, а Гравиус Христос выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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