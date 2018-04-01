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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 389
42' Желтая карточкаMario Vasilj I
0:1
55' ГолOliver Ekroth
57' Желтая карточкаAlexander Andersson
1:1
73' ГолFredrik Lundgren II
2:1
84' ГолDavid Johannesson
2:2
90' ГолErik Bjoerndahl
|
42'
55'
0:1
73'
1:1
84'
2:1
90'
2:2
Состав команд
11
Хельг
Симон
Эстер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 4 Fredrik Lundgren II Защитник
- 6 Mario Vasilj I Защитник
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 2 Mattias Pavic Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 7 Carl Johansson III Полузащитник
- 11 Хельг Симон Полузащитник
- 10 David Johannesson Нападающий
- 9 Admir Bajrovic Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 19 Jesper Andreasson Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 88 Фуре Ларс Нападающий
- 17 Zackarias Faour
- 21 Filip Oernblom
Дегерфорс 3-4-3
- Основной состав
- 25 Мишкич Дарио Вратарь
- 18 Oliver Ekroth Защитник
- 4 Marcus De Bruin Защитник
- 20 Викторссон Кристоффер Защитник
- 22 Oliver Nilsson Полузащитник
- 7 Nikola Ladan Полузащитник
- 8 Alan Asaad Полузащитник
- 3 Kevin Wright Полузащитник
- 16 Viktor Goetesson Нападающий
- 9 Alexander Andersson Нападающий
- 10 Sargon Abraham Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ismael Diawara Вратарь
- 11 Гравиус Христос Полузащитник
- 17 Andreas Jansson
- 19 Daniel Joel Okon
- 14 Andreas Jernarp
- 13 Filip Stankovic
- 15 Erik Bjoerndahl
Предыдущие игры
Эстер (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 04.03.2018 Эстер 2:1 Варбергс Боис К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
- 30.09.2017 Эстер 1:1 Эргрюте С
- 24.09.2017 Норрбю 0:2 Эстер С
- 18.09.2017 Эстер 0:1 Треллеборг С
- 08.09.2017 Дегерфорс 1:1 Эстер С
- 01.09.2017 Эстер 1:0 Фрей С
- 28.08.2017 Вернаму 2:1 Эстер С
- 23.08.2017 Хускварна 2:5 Эстер К
- 19.08.2017 Сюрианска 2:1 Эстер С
- 12.08.2017 Эстер 1:1 Гефле С
- 08.08.2017 Эстер 2:0 ГАИС С
- 05.08.2017 Варбергс Боис 1:3 Эстер С
Дегерфорс (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 03.03.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей К
- 25.02.2018 Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс К
- 19.02.2018 Юргорден 6:0 Дегерфорс К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
- 04.11.2017 Дегерфорс 3:1 Сюрианска С
- 29.10.2017 Гефле 1:1 Дегерфорс С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 14.10.2017 Норрбю 2:0 Дегерфорс С
- 01.10.2017 Отвидаберг 1:3 Дегерфорс С
- 23.09.2017 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 17.09.2017 Вернаму 2:1 Дегерфорс С
- 08.09.2017 Дегерфорс 1:1 Эстер С
- 02.09.2017 Дегерфорс 3:2 Броммапойкарна С
- 28.08.2017 ГАИС 1:0 Дегерфорс С
- 23.08.2017 Питео 0:0 Дегерфорс К
- 19.08.2017 Дегерфорс 1:0 Варбергс Боис С
- 15.08.2017 Дегерфорс 1:1 Фалькенберг С
- 10.08.2017 Треллеборг 2:1 Дегерфорс С
- 04.08.2017 Дегерфорс 3:0 Эргрюте С
- 29.07.2017 Далкурд 1:1 Дегерфорс С
Последние игры между собой
Эстер: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
- 08.09.2017 Дегерфорс 1:1 Эстер Суперэттан
- 14.05.2017 Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан
- 02.11.2014 Эстер 0:2 Дегерфорс Суперэттан
- 26.06.2014 Дегерфорс 0:2 Эстер Суперэттан
- 21.07.2012 Дегерфорс 2:2 Эстер Суперэттан
- 30.06.2012 Дегерфорс 0:2 Эстер Суперэттан
- 30.07.2011 Эстер 0:1 Дегерфорс Суперэттан
- 16.04.2011 Дегерфорс 3:3 Эстер Суперэттан
- 16.10.2010 Эстер 1:1 Дегерфорс Суперэттан
- 29.06.2010 Дегерфорс 1:0 Эстер Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ГАИС
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Фалькенберг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ландскруна
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Эстер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Дегерфорс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Браге
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|АФК Эскильстуна
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Варбергс Боис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эргрюте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гефле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фрей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вернаму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Норрбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хальмстад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Erik Bjoerndahl бьет в цель!
89'
Дегерфорс делает замену. Oliver Nilsson уходит с поля, а Andreas Jernarp выходит на его замену.
89'
Эстер делает замену. Хельг Симон уходит с поля, а Filip Oernblom выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - David Johannesson бьет в цель!
71'
Дегерфорс делает замену. Александр Андерссон уходит с поля, а Erik Bjoerndahl выходит на его замену.
67'
Эстер делает замену. Carl Johansson уходит с поля, а Фуре Ларс выходит на его замену.
67'
Эстер делает замену. Admir Bajrovic уходит с поля, а Zackarias Faour выходит на его замену.
57'
Александр Андерссон получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Oliver Ekroth бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Марио Василь получил желтую карточку от судьи
28'
Дегерфорс делает замену. Alan Asaad уходит с поля, а Гравиус Христос выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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