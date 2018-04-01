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Стадион: Зрители: 2592
Хеккен
1:0
Конец матча
Кальмар
0'
37' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
62' Желтая карточка
Alexander Faltsetas
1:0
74' Пенальти
Эль-Кабир Мустафа
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Вальстрем Эмиль выходит на его замену.
82'
Кальмар делает замену. Халльберг Херман уходит с поля, а Арокойо Гбенга выходит на его замену.
76'
Кальмар делает замену. Isak Magnusson уходит с поля, а Hiago выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Эль-Кабир Мустафа из команды Хаккен забивает с точки!
Желтая карточка
62'
Александер Фалцетас получил желтую карточку от судьи

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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