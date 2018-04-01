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Стадион: Бравида Арена Зрители: 2592
37' Желтая карточкаРомариньо Перейра
62' Желтая карточкаAlexander Faltsetas
1:0
74' ПенальтиЭль-Кабир Мустафа
|
74'
1:0
Состав команд
15
Аркивуо
Кари
10
Паулиньо
II
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Нападающий
- 9 Камара Альхассан Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 88 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 14 Бом Карл Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Нападающий
- 29 Jonathan Rasheed
- Главный тренер: Andreas Alm
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 10 Эрикссон Тобиас Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 39 Isak Magnusson Полузащитник
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Hampus Stroemgren Вратарь
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 22 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 91 Hiago II
- 33 Adrian Edquist
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 18.02.2018 Хеккен 2:0 Вернаму К
- 10.02.2018 Хеккен 3:0 Шаньдун Лунэн ТМК
- 04.02.2018 Хеккен 2:0 Астана ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.01.2018 Хеккен 5:0 Утсиктенс ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Хальмстад 0:3 Хеккен А
- 27.08.2017 Хеккен 3:1 Йёнчёпинг А
Кальмар (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 24.08.2017 Нюбру 1:5 Кальмар К
- 21.08.2017 Сундсвалль 1:3 Кальмар А
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 13.05.2017 Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 23.10.2016 Хеккен 2:3 Кальмар Аллсвенскан
- 22.05.2016 Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 25.07.2015 Хеккен 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 26.04.2015 Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 28.09.2014 Кальмар 2:3 Хеккен Аллсвенскан
- 20.05.2014 Хеккен 4:1 Кальмар Аллсвенскан
- 13.07.2013 Хеккен 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 07.04.2013 Кальмар 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 27.10.2012 Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 16.04.2012 Кальмар 3:1 Хеккен Аллсвенскан
- 23.10.2011 Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 14.05.2011 Кальмар 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 31.10.2010 Кальмар 1:3 Хеккен Аллсвенскан
- 22.05.2010 Хеккен 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 23.09.2009 Хеккен 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 01.05.2009 Кальмар 2:1 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен
Кальмар
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Хеккен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Юргорден
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Гётеборг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Эстерсунд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Треллеборг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мальмё
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эребру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эльфсборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сундсвалль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Броммапойкарна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Норрчёпинг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Далкурд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Вальстрем Эмиль выходит на его замену.
82'
Кальмар делает замену. Халльберг Херман уходит с поля, а Арокойо Гбенга выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Эль-Кабир Мустафа из команды Хаккен забивает с точки!
62'
Александер Фалцетас получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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