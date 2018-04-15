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Стадион:
Панатинаикос
1:0
Конец матча
Атромитос
0'
34' Желтая карточка
Dimitrios Chatziisaias
1:0
58' Пенальти
Мунье Антони
64' Желтая карточка
Мунье Антони
67' Желтая карточка
Мистакидис Яннис
82' Вторая желтая карточка
Мистакидис Яннис
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Панатинаикос делает замену. Мунье Антони уходит с поля, а Стаикос Пасхалис выходит на его замену.
76'
Панатинаикос делает замену. Каче Эргюс уходит с поля, а Молинс Гильермо выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Мистакидис Яннис получил желтую карточку от судьи
65'
Панатинаикос делает замену. Лусиано Невес уходит с поля, а Мистакидис Яннис выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Мунье Антони получил желтую карточку от судьи

62'
Атромитос делает замену. Bruno Felipe уходит с поля, а Дауда Абиола выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Мунье Антони из команды Панатинаикос забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Dimitrios Chatziisaias получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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