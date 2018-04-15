- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Апостолос Николаидис
1:0
Конец матча
34' Желтая карточкаDimitrios Chatziisaias
1:0
58' ПенальтиМунье Антони
64' Желтая карточкаМунье Антони
67' Желтая карточкаМистакидис Яннис
82' Вторая желтая карточкаМистакидис Яннис
|
58'
1:0
64'
67'
82'
Состав команд
17
Лод
Робин
10
Мунье
Антони
Панатинаикос 4-4-1-1
- Основной состав
- 99 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 2 Йоханссон Маттиас Защитник
- 26 Коловециос Димитрис Защитник
- 21 Курбелис Димитрис Защитник
- 20 Ойконому Евангелос Защитник
- 17 Лод Робин Полузащитник
- 5 Каче Эргюс Полузащитник
- 22 Theofanis Tsandaris Полузащитник
- 10 Мунье Антони Полузащитник
- 18 Лусиано Невес Полузащитник
- 6 Донис Христос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Диудис Сократис Вратарь
- 15 Авлонитис Тасос Защитник
- 41 Эвангелу Стефанос Полузащитник
- 39 Хадзийованнис Анастасиос Полузащитник
- 34 Стаикос Пасхалис Полузащитник
- 8 Молинс Гильермо Нападающий
- 9 Мистакидис Яннис Нападающий
- Главный тренер: Узунидис Маринос
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 17 Янниотис Андреас Вратарь
- 23 Сакик Эмануэль Защитник
- 6 Aristotle Karasalidis Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 31 Яннулис Димитрис Защитник
- 4 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 16 Theodore Vasilakakis Полузащитник
- 10 Варда Амр Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Pavlos Kyriakidis Защитник
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- 1 Nikola Mirkovic
- Главный тренер: Канади Дамир
Предыдущие игры
Панатинаикос (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 01.04.2018 АЕК 3:0 Панатинаикос С
- 10.03.2018 Панатинаикос 1:1 Астерас С
- 04.03.2018 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
- 19.02.2018 Лариса 0:1 Панатинаикос С
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 27.01.2018 Аполлон Смирнис 0:0 Панатинаикос С
- 20.01.2018 Панатинаикос 4:0 АОК Керкира С
- 14.01.2018 Левадиакос 3:2 Панатинаикос С
- 10.01.2018 Панатинаикос 1:0 Ламия К
- 07.01.2018 Панатинаикос 2:0 Платаниас С
- 21.12.2017 Ламия 4:1 Панатинаикос К
- 17.12.2017 Ксанти 1:1 Панатинаикос С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 03.12.2017 Панатинаикос 0:1 Паниониос С
- 29.11.2017 Панахаики 1:1 Панатинаикос К
- 25.11.2017 Атромитос 1:1 Панатинаикос С
- 19.11.2017 Панатинаикос 1:1 АЕК С
- 04.11.2017 Астерас 1:0 Панатинаикос С
Атромитос (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
- 28.01.2018 Атромитос 1:0 Лариса С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 08.01.2018 Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 16.12.2017 АОК Керкира 1:3 Атромитос С
- 10.12.2017 Атромитос 1:0 Левадиакос С
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос С
- 28.11.2017 Спарти 0:4 Атромитос К
- 25.11.2017 Атромитос 1:1 Панатинаикос С
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
- 25.11.2017 Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига
- 23.04.2017 Панатинаикос 1:0 Атромитос Суперлига
- 11.12.2016 Атромитос 0:1 Панатинаикос Суперлига
- 06.03.2016 Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига
- 10.02.2016 Атромитос 1:0 Панатинаикос Кубок
- 27.01.2016 Панатинаикос 0:0 Атромитос Кубок
- 07.11.2015 Атромитос 1:2 Панатинаикос Суперлига
- 07.06.2015 Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига
- 24.05.2015 Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига
- 18.03.2015 Атромитос 2:0 Панатинаикос Суперлига
- 02.11.2014 Панатинаикос 2:0 Атромитос Суперлига
- 23.07.2014 Панатинаикос 2:1 Атромитос Товарищеские матчи. Сборные
- 14.05.2014 Панатинаикос 1:1 Атромитос Суперлига
- 30.04.2014 Атромитос 1:1 Панатинаикос Суперлига
- 29.03.2014 Атромитос 0:0 Панатинаикос Суперлига
- 14.12.2013 Панатинаикос 1:2 Атромитос Суперлига
- 27.01.2013 Атромитос 1:2 Панатинаикос Суперлига
- 24.09.2012 Панатинаикос 1:1 Атромитос Суперлига
- 16.05.2012 Атромитос 0:1 Панатинаикос Суперлига
- 02.05.2012 Панатинаикос 1:1 Атромитос Суперлига
Панатинаикос
Атромитос
-
3 Офсайды 5
-
18 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|25
|18
|4
|3
|51 - 12
|58
|2.
|АЕК
|25
|17
|6
|2
|43 - 12
|57
|3.
|Олимпиакос
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|4.
|Атромитос
|0:1
|27
|12
|11
|4
|34 - 20
|47
|5.
|Ксанти
|27
|10
|9
|8
|27 - 27
|39
|6.
|Панатинаикос
|1:0
|27
|9
|10
|8
|26 - 25
|37
|7.
|Астерас
|27
|9
|9
|9
|32 - 22
|36
|8.
|Паниониос
|27
|8
|10
|9
|28 - 27
|34
|9.
|Левадиакос
|27
|8
|10
|9
|23 - 29
|34
|10.
|Панаитоликос
|27
|8
|8
|11
|30 - 34
|32
|11.
|ПАС Янина
|27
|6
|12
|9
|27 - 32
|30
|12.
|Лариса
|27
|7
|8
|12
|21 - 39
|29
|13.
|Аполлон Смирнис
|27
|5
|11
|11
|21 - 33
|26
|14.
|Ламия
|27
|5
|11
|11
|17 - 31
|26
|15.
|АОК Керкира
|26
|4
|9
|13
|17 - 39
|21
|16.
|Платаниас
|26
|2
|4
|20
|12 - 55
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Панатинаикос делает замену. Мунье Антони уходит с поля, а Стаикос Пасхалис выходит на его замену.
76'
Панатинаикос делает замену. Каче Эргюс уходит с поля, а Молинс Гильермо выходит на его замену.
67'
Мистакидис Яннис получил желтую карточку от судьи
65'
Панатинаикос делает замену. Лусиано Невес уходит с поля, а Мистакидис Яннис выходит на его замену.
64'
Мунье Антони получил желтую карточку от судьи
62'
Атромитос делает замену. Bruno Felipe уходит с поля, а Дауда Абиола выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Мунье Антони из команды Панатинаикос забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Dimitrios Chatziisaias получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация