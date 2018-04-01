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Стадион: Зрители: 7114
Эстерсунд
0:1
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
13' Гол
Marcus Danielsson
43' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
87' Желтая карточка
Уокер Кевин
90' Желтая карточка
Marcus Danielsson
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Marcus Danielsson получил желтую карточку от судьи
87'
Юргорден делает замену. Кадевере Тино уходит с поля, а Aliou Badji выходит на его замену.
87'
Юргорден делает замену. Радетинац Харис уходит с поля, а Ринг Джонатан выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Уокер Кевин получил желтую карточку от судьи
72'
Юргорден делает замену. Дзенис Кожица уходит с поля, а Уокер Кевин выходит на его замену.

70'
Эстерсунд делает замену. Мукииби Рональд уходит с поля, а Фрицсон Лудвиг выходит на его замену.
70'
Эстерсунд делает замену. Исламович Дино уходит с поля, а Frank Arhin выходит на его замену.
54'
Эстерсунд делает замену. Геро Альхаджи уходит с поля, а Хопкатт Джейми выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Папаяннопулос Сотирис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Marcus Danielsson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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