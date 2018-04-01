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Стадион: Ямткрафт Арена Зрители: 7114
0:1
13' ГолMarcus Danielsson
43' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
87' Желтая карточкаУокер Кевин
90' Желтая карточкаMarcus Danielsson
|
13'
0:1
87'
Состав команд
10
Айеш
Хосам
22
Нури
Брва
93
Годдос
Саман
12
Сема
Кен
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 10 Айеш Хосам Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 93 Годдос Саман Полузащитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 5 Сульевич Смайл Полузащитник
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 6 Бергквист Даг Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 3 Marcus Danielsson Защитник
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 15 Jonathan Augustinsson Защитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Полузащитник
- 24 Кадевере Тино Нападающий
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 11 Ринг Джонатан Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 2 Johan Andersson II
- 20 Aliou Badji
- 17 Hampus Finndell
- 18 Edward Chilufya
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 11.03.2018 Эстерсунд 1:0 ГАИС К
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 26.02.2018 Отвидаберг 0:2 Эстерсунд К
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 07.12.2017 Герта 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 10.10.2017 Хернёсанд 0:2 Эстерсунд К
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
Юргорден (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 19.02.2018 Юргорден 6:0 Дегерфорс К
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 09.02.2018 Юргорден 1:1 Ассириска ТМК
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 02.02.2018 Юргорден 3:1 Сюрианска ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру А
- 11.09.2017 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 05.09.2017 Юргорден 0:1 Мольде ТМК
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Юргорден: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Эстерсунд
Юргорден
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гётеборг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Юргорден
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Хеккен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Мальмё
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эребру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эльфсборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сундсвалль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Броммапойкарна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Норрчёпинг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Далкурд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Треллеборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Marcus Danielsson получил желтую карточку от судьи
87'
Юргорден делает замену. Кадевере Тино уходит с поля, а Aliou Badji выходит на его замену.
87'
Юргорден делает замену. Радетинац Харис уходит с поля, а Ринг Джонатан выходит на его замену.
87'
Уокер Кевин получил желтую карточку от судьи
72'
Юргорден делает замену. Дзенис Кожица уходит с поля, а Уокер Кевин выходит на его замену.
70'
Эстерсунд делает замену. Мукииби Рональд уходит с поля, а Фрицсон Лудвиг выходит на его замену.
70'
Эстерсунд делает замену. Исламович Дино уходит с поля, а Frank Arhin выходит на его замену.
54'
Эстерсунд делает замену. Геро Альхаджи уходит с поля, а Хопкатт Джейми выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Папаяннопулос Сотирис получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Marcus Danielsson бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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