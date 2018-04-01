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Зрители: 2862
Ландскруна
2:3
Конец матча
Фалькенберг
0'
0:1
45' Гол
Karl Soederstroem
47' Желтая карточка
Monday Samuel
51' Желтая карточка
Erik Zetterberg
60' Желтая карточка
Igor Arsenijevic
1:1
63' Гол
Monday Samuel
1:2
69' Гол
Карлссон Тобиас
78' Желтая карточка
Filip Pivkovski
1:3
82' Гол
Erik Paersson
2:3
86' Пенальти
Karim Sadat
90' Желтая карточка
Robin Oestlind
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Робин Эстлинд получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фалькенберг делает замену. John Bjoerkengren уходит с поля, а Златан Крижанович выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Karim Sadat из команды Ландскруна забивает с точки!
85'
Ландскруна делает замену. Dennis Olofsson уходит с поля, а Granit Stagova выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Erik Paersson бьет в цель!

81'
Фалькенберг делает замену. Karl Soederstroem уходит с поля, а Mahmut Ozen выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Filip Pivkovski получил желтую карточку от судьи
78'
Ландскруна делает замену. Adi Nalic уходит с поля, а Атайич Бахрудин выходит на его замену.
75'
Ландскруна делает замену. Monday Samuel уходит с поля, а Filip Pivkovski выходит на его замену.
74'
Фалькенберг делает замену. Erik Zetterberg уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Карлссон Тобиас бьет в цель!
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Monday Samuel бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Igor Arsenijevic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Erik Zetterberg получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Monday Samuel получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Karl Soederstroem бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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