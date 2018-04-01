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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 2862
2:3
Конец матча
0:1
45' ГолKarl Soederstroem
47' Желтая карточкаMonday Samuel
51' Желтая карточкаErik Zetterberg
60' Желтая карточкаIgor Arsenijevic
1:1
63' ГолMonday Samuel
1:2
69' ГолКарлссон Тобиас
78' Желтая карточкаFilip Pivkovski
1:3
82' ГолErik Paersson
2:3
86' ПенальтиKarim Sadat
90' Желтая карточкаRobin Oestlind
|
45'
0:1
47'
51'
60'
63'
1:1
69'
1:2
78'
82'
1:3
86'
2:3
90'
Состав команд
20
Edafe
Egbedi
22
Adi
Nalic
11
Karim
Sadat
Ландскруна 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 16 Dennis Olofsson Защитник
- 6 Philip Andersson I Защитник
- 2 Viktor Svensson Защитник
- 7 Alexander Tkacz Защитник
- 12 Igor Arsenijevic Полузащитник
- 8 Maans Ekvall Полузащитник
- 20 Edafe Egbedi Полузащитник
- 22 Adi Nalic Полузащитник
- 17 Monday Samuel Полузащитник
- 11 Karim Sadat Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Стагова Гранит Полузащитник
- 9 Атайич Бахрудин Нападающий
- 21 Kevin Jensen
- 3 Jetmir Haliti
- 10 Filip Pivkovski
- 1 Amr Kaddoura
- 5 Philip Ljung
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 6 Erik Zetterberg Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 10 Karl Soederstroem Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 5 Linus Andersson Защитник
- 24 Веде Антон Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 42 Zlatan Krizanovic
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Ландскруна (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.11.2017 Ландскруна 2:0 Карлскруна ПД
- 28.10.2017 Оддевольд 3:2 Ландскруна ПД
- 21.10.2017 Оскарсхамн 2:1 Ландскруна ПД
- 15.10.2017 Ландскруна 2:0 Утсиктенс ПД
- 07.10.2017 Шёвде АИК 1:0 Ландскруна ПД
- 30.09.2017 Квидинг ФИФ 0:2 Ландскруна ПД
- 24.09.2017 Ландскруна 2:0 Энгельхольм ПД
- 17.09.2017 Мьельбю 1:2 Ландскруна ПД
- 10.09.2017 Ландскруна 2:0 Юнгшиле ПД
- 03.09.2017 Русенгор 0:2 Ландскруна ПД
- 27.08.2017 Ландскруна 1:0 Кристианстад ПД
- 23.08.2017 Ландскруна 3:4 Эльфсборг К
- 20.08.2017 Ландскруна 3:3 Хускварна ПД
- 15.07.2017 Ассириска БК 1:4 Ландскруна ПД
- 09.07.2017 Ландскруна 2:2 Оскарсхамн ПД
- 02.07.2017 Ландскруна 4:0 Оддевольд ПД
- 25.06.2017 Карлскруна 0:3 Ландскруна ПД
- 18.06.2017 Ландскруна 2:0 Шёвде АИК ПД
- 13.06.2017 Эскильсминне 0:2 Ландскруна К
Фалькенберг (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 24.08.2017 Оддевольд 2:1 Фалькенберг К
- 20.08.2017 Фалькенберг 2:0 Отвидаберг С
- 15.08.2017 Дегерфорс 1:1 Фалькенберг С
- 09.08.2017 Фалькенберг 2:0 Вернаму С
- 05.08.2017 ГАИС 1:1 Фалькенберг С
- 30.07.2017 Фалькенберг 2:1 Варбергс Боис С
- 22.07.2017 Норрбю 0:3 Фалькенберг С
- 25.06.2017 Фалькенберг 3:1 Сюрианска С
Последние игры между собой
Ландскруна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Фалькенберг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
- 18.09.2013 Фалькенберг 4:0 Ландскруна Суперэттан
- 23.05.2013 Ландскруна 0:0 Фалькенберг Суперэттан
- 13.08.2012 Ландскруна 2:1 Фалькенберг Суперэттан
- 16.05.2012 Фалькенберг 1:2 Ландскруна Суперэттан
- 18.07.2011 Ландскруна 0:2 Фалькенберг Суперэттан
- 02.07.2011 Фалькенберг 5:1 Ландскруна Суперэттан
- 19.08.2010 Фалькенберг 4:0 Ландскруна Суперэттан
- 11.05.2010 Ландскруна 2:1 Фалькенберг Суперэттан
- 08.10.2009 Фалькенберг 2:1 Ландскруна Суперэттан
- 07.06.2009 Ландскруна 1:3 Фалькенберг Суперэттан
- 07.10.2008 Фалькенберг 2:1 Ландскруна Суперэттан
- 16.06.2008 Ландскруна 2:0 Фалькенберг Суперэттан
- 20.03.2008 Фалькенберг 2:1 Ландскруна Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|ГАИС
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Эстер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Дегерфорс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Браге
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|АФК Эскильстуна
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Варбергс Боис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эргрюте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гефле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вернаму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Норрбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хальмстад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ландскруна
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Второй тайм
90'
Робин Эстлинд получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фалькенберг делает замену. John Bjoerkengren уходит с поля, а Златан Крижанович выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Karim Sadat из команды Ландскруна забивает с точки!
85'
Ландскруна делает замену. Dennis Olofsson уходит с поля, а Granit Stagova выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Erik Paersson бьет в цель!
81'
Фалькенберг делает замену. Karl Soederstroem уходит с поля, а Mahmut Ozen выходит на его замену.
78'
Filip Pivkovski получил желтую карточку от судьи
78'
Ландскруна делает замену. Adi Nalic уходит с поля, а Атайич Бахрудин выходит на его замену.
75'
Ландскруна делает замену. Monday Samuel уходит с поля, а Filip Pivkovski выходит на его замену.
74'
Фалькенберг делает замену. Erik Zetterberg уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Карлссон Тобиас бьет в цель!
63'
Г О О О О Л - Monday Samuel бьет в цель!
60'
Igor Arsenijevic получил желтую карточку от судьи
51'
Erik Zetterberg получил желтую карточку от судьи
47'
Monday Samuel получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Karl Soederstroem бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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