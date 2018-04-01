- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: TCF Bank Stadium
0:1
Первый тайм: 45+'
1' Желтая карточкаПирес Леандро
0:1
3' ГолВильяльба Эктор
38' Вторая желтая карточкаПирес Леандро
|
3'
0:1
38'
Состав команд
28
Matt
Lampson
13
Ethan
Finlay
12
Николсон
Сэм
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 4 Мирз Тайрон Защитник
- 25 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 8 Бёрч Марк Защитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 13 Ethan Finlay Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 12 Николсон Сэм Полузащитник
- 9 Abu Danladi Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 19 Пангоп Франц Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 23 Mason Toye
- 21 Christian Ramirez II
- 2 Carter Manley
- Главный тренер: Adrian Heath
Атланта Юнайтед 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 16 Маккэн Крис Защитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 4 Greg Garza Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Нападающий
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 22 Mikey Ambrose Защитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 14 Зиззо Сальваторе Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 19 Brandon Vazquez
- 28 Andrew Wheeler-Omiunu
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 07.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|6.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|8.
|Монреаль Импакт
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|Чикаго Файр
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Даллас
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|10.
|Портленд Тимберс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Первый тайм
38'
Пирес Леандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
3'
Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
1'
Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация