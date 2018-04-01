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Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:1
Первый тайм: 45+'
Атланта Юнайтед
0'
1' Желтая карточка
Пирес Леандро
0:1
3' Гол
Вильяльба Эктор
38' Вторая желтая карточка
Пирес Леандро
45'+1
Первый тайм
38'
Пирес Леандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
Желтая карточка
1'
Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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