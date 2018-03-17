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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:3
Конец матча
0:1
26' ГолТричковски Иван
0:2
38' ГолМаркуш Нельсон
1:2
42' ГолЭкиза Борха
48' Вторая желтая карточкаЭкиза Борха
1:3
68' ГолТете Альберто
|
26'
0:1
38'
0:2
42'
1:2
48'
68'
1:3
Состав команд
Омония
- Основной состав
- 88 Михайлов Николай Вратарь
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 32 Экиза Борха Защитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 71 Бреевелд Никандро Полузащитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 7 Деметриу Мариос Нападающий
- 65 Andreas Katsantonis
- Запасные игроки
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 17 Теофилус Соломон Нападающий
- 9 Кипиани Николай Нападающий
- 10 Rubenilson Kanu II
- Главный тренер: Петев Ивайло
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 15 Пабло Хуан II Вратарь
- 6 Катала Давид Защитник
- 3 Антониадес Мариос Защитник
- 32 Маркуш Нельсон Защитник
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 16 Касес Начо Полузащитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 99 Янну Апостолос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Георгаллидес Антонис Вратарь
- 18 Мурильо Андер Защитник
- 35 Панков Радован Защитник
- 10 Томас Жоан Полузащитник
- 22 Малоку Элвир Полузащитник
- 11 Тете Альберто Полузащитник
- 80 Рушиас Онисифорос Нападающий
- 2 Carles Soria Нападающий
- 28 Ioannis Panayides
- 40 Yiannis Michael
- Главный тренер: Идьякес Иманоль
Предыдущие игры
Омония (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 13.01.2018 Омония 3:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 06.01.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 Омония ПД
- 02.01.2018 Алки Ороклинис 0:3 Омония ПД
- 21.12.2017 Омония 3:0 Пафос ПД
- 16.12.2017 Этникос Ахна 2:2 Омония ПД
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон ПД
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония ПД
- 26.11.2017 Докса Катокопия 1:2 Омония ПД
- 17.11.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 ПАЕЕК 1:4 АЕК Ларнака К
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 28.02.2018 АЕК Ларнака 7:0 ПАЕЕК К
- 25.02.2018 Пафос 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.02.2018 АЕК Ларнака 6:1 Этникос Ахна ПД
- 14.02.2018 Арис Лимассол 1:2 АЕК Ларнака К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 06.02.2018 АЕК Ларнака 2:1 Алки Ороклинис ПД
- 31.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Докса Катокопия ПД
- 24.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Арис Лимассол К
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 13.01.2018 АЕК Ларнака 4:1 Арис Лимассол ПД
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 03.01.2018 АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина ПД
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.12.2017 АЕК Ларнака 1:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 10.12.2017 Олимпиакос Никосия 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония ПД
- 26.11.2017 АЕК Ларнака 2:0 Пафос ПД
Последние игры между собой
Омония: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион
- 20.09.2017 Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 22.04.2017 Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 13.03.2017 АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион
- 19.02.2017 АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион
- 20.11.2016 Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 07.05.2016 АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион
- 20.04.2016 Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок
- 06.04.2016 АЕК Ларнака 0:0 Омония Кубок
- 03.04.2016 Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 06.02.2016 Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 01.11.2015 АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион
- 25.04.2015 Омония 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 08.03.2015 АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион
- 03.01.2015 АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион
- 21.09.2014 Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 02.02.2014 АЕК Ларнака 0:0 Омония Первый дивизион
- 20.10.2013 Омония 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 18.05.2013 Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 13.04.2013 АЕК Ларнака 0:2 Омония Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|28
|21
|4
|3
|74 - 25
|67
|2.
|Аполлон
|28
|20
|7
|1
|74 - 17
|67
|3.
|АЕК Ларнака
|29
|17
|7
|5
|62 - 27
|58
|4.
|Анортосис
|28
|16
|9
|3
|44 - 21
|57
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|28
|15
|6
|7
|38 - 23
|51
|6.
|Омония
|29
|13
|5
|11
|53 - 45
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|28
|11
|4
|13
|38 - 46
|37
|2.
|Эрмис Арадиппу
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|3.
|Алки Ороклинис
|0:0
|29
|8
|6
|15
|34 - 58
|30
|4.
|Пафос
|0:0
|29
|7
|9
|13
|26 - 40
|30
|5.
|Неа Саламина
|28
|7
|6
|15
|35 - 51
|27
|6.
|Олимпиакос Никосия
|28
|4
|8
|16
|23 - 59
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
АЕК Ларнака делает замену. Тричковски Иван уходит с поля, а Мурильо Андер выходит на его замену.
76'
АЕК Ларнака делает замену. Маркуш Нельсон уходит с поля, а Carles Soria выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Тете Альберто бьет в цель!
60'
АЕК Ларнака делает замену. Хевел Хектор уходит с поля, а Тете Альберто выходит на его замену.
53'
Омония делает замену. Христофи Димитрос уходит с поля, а Жаилсон выходит на его замену.
48'
Экиза Борха получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
46'
Омония делает замену. Andreas Katsantonis уходит с поля, а Кипиани Николай выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Экиза Борха бьет в цель!
38'
Г О О О О Л - Маркуш Нельсон бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
17'
Омония делает замену. Мадуро Эдвигес уходит с поля, а Кателарис Фанос выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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