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Омония
1:3
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
0:1
26' Гол
Тричковски Иван
0:2
38' Гол
Маркуш Нельсон
1:2
42' Гол
Экиза Борха
48' Вторая желтая карточка
Экиза Борха
1:3
68' Гол
Тете Альберто
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
АЕК Ларнака делает замену. Тричковски Иван уходит с поля, а Мурильо Андер выходит на его замену.
76'
АЕК Ларнака делает замену. Маркуш Нельсон уходит с поля, а Carles Soria выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Тете Альберто бьет в цель!
60'
АЕК Ларнака делает замену. Хевел Хектор уходит с поля, а Тете Альберто выходит на его замену.
53'
Омония делает замену. Христофи Димитрос уходит с поля, а Жаилсон выходит на его замену.

48'
Экиза Борха получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Омония делает замену. Andreas Katsantonis уходит с поля, а Кипиани Николай выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Экиза Борха бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Маркуш Нельсон бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
17'
Омония делает замену. Мадуро Эдвигес уходит с поля, а Кателарис Фанос выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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