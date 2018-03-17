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АЕЛ Лимаcсол
0:2
Конец матча
Анортосис
0'
0:1
42' Гол
Шилденфельд Гордон
0:2
62' Гол
João Victor I
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Анортосис делает замену. Дюриш Михал уходит с поля, а Абдуллаев Араз выходит на его замену.
82'
Анортосис делает замену. Гаджев Владимир уходит с поля, а Экономидес Гиоргос выходит на его замену.
79'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Торрес Мануэль уходит с поля, а Меска выходит на его замену.
70'
Анортосис делает замену. Райо Рубен уходит с поля, а Паланка Мигель выходит на его замену.
65'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Ирхене Фиделис уходит с поля, а Yiannis Mavrou выходит на его замену.

Описание гола
62'
Г О О О О Л - Жоао Виктор бьет в цель!
60'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Сасси Исмаил уходит с поля, а Роман Хоан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Шилденфельд Гордон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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