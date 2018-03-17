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0:2
Конец матча
0:1
42' ГолШилденфельд Гордон
0:2
62' ГолJoão Victor I
|
42'
0:1
62'
0:2
79'
Состав команд
АЕЛ Лимаcсол
- Основной состав
- 1 Возинья Жозимар Вратарь
- 42 Вилер Христос Защитник
- 13 Лафранс Кевин Защитник
- 21 Айроза Марку Защитник
- 29 Митря Богдан Защитник
- 8 Ирхене Фиделис Полузащитник
- 60 Соареш Марку Полузащитник
- 10 Денилсон Габьонетта Нападающий
- 99 Техейра Давид Нападающий
- 16 Торрес Мануэль Нападающий
- 22 Сасси Исмаил Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Кириаку Харис Защитник
- 2 Жуниор Досса Защитник
- 23 Роман Хоан Полузащитник
- 6 Леонарду Перейра Полузащитник
- 12 Николау Мариос Полузащитник
- 17 Меска Нападающий
- 19 Yiannis Mavrou
- 35 Элиа Мариос II
- 32 Георгиу Вангелис III
- 4 Andre Ferreira Teixeira
- Главный тренер: Bruno Baltazar
Анортосис
- Основной состав
- 1 Харуш Ариэль Вратарь
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 32 Праньич Даниэль Защитник
- 50 Носа Игьебор Полузащитник
- 45 Гаджев Владимир Полузащитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 24 Сиссе Секу Нападающий
- 18 Дюриш Михал Нападающий
- 19 João Victor I
- 7 Carlitos IX
- Запасные игроки
- 20 Камара Демба Абубакар Полузащитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 17 Паланка Мигель Полузащитник
- 21 Абдуллаев Араз Нападающий
- 44 Pavlos Korrea
- 40 Nikolas Mattheou
- 12 Kostas Pileas
- 91 Giorgos Papadopoulos
- Главный тренер: Рони Леви
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 17.02.2018 Неа Саламина 0:3 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 12.02.2018 Алки Ороклинис 2:4 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 30.01.2018 Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Пафос 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:0 Этникос Ахна ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.12.2017 Докса Катокопия 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 11.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 06.12.2017 Айя-Напа 2:1 АЕЛ Лимаcсол К
- 03.12.2017 Арис Лимассол 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 25.11.2017 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 19.11.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:1 Неа Саламина ПД
- 10.11.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Уфа ТМК
Анортосис (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 18.02.2018 Анортосис 4:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 11.02.2018 Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 31.01.2018 Пафос 0:1 Анортосис ПД
- 20.01.2018 Анортосис 3:1 Этникос Ахна ПД
- 17.01.2018 Айя-Напа 1:1 Анортосис К
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Анортосис 3:2 Айя-Напа К
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 02.01.2018 Докса Катокопия 0:0 Анортосис ПД
- 20.12.2017 Анортосис 0:3 АПОЭЛ ПД
- 16.12.2017 Арис Лимассол 0:2 Анортосис ПД
- 09.12.2017 Анортосис 2:1 Алки Ороклинис ПД
- 03.12.2017 Анортосис 1:0 Неа Саламина ПД
- 29.11.2017 Ксилотимву 1:2 Анортосис К
- 25.11.2017 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Анортосис: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион
- 25.11.2017 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 08.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 02.04.2017 Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 15.01.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Первый дивизион
- 01.10.2016 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 12.12.2015 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион
- 23.08.2015 Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 18.01.2015 Анортосис 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 05.10.2014 АЕЛ Лимаcсол 4:1 Анортосис Первый дивизион
- 26.04.2014 АЕЛ Лимаcсол 4:3 Анортосис Первый дивизион
- 23.03.2014 Анортосис 0:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 16.02.2014 Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 09.11.2013 АЕЛ Лимаcсол 3:1 Анортосис Первый дивизион
- 16.03.2013 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 01.12.2012 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 05.05.2012 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Первый дивизион
- 31.03.2012 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|28
|21
|4
|3
|74 - 25
|67
|2.
|Аполлон
|28
|20
|7
|1
|74 - 17
|67
|3.
|Анортосис
|29
|17
|9
|3
|46 - 21
|60
|4.
|АЕК Ларнака
|29
|17
|7
|5
|62 - 27
|58
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|29
|15
|6
|8
|38 - 25
|51
|6.
|Омония
|29
|13
|5
|11
|53 - 45
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|28
|11
|4
|13
|38 - 46
|37
|2.
|Эрмис Арадиппу
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|3.
|Алки Ороклинис
|29
|9
|5
|15
|37 - 58
|32
|4.
|Пафос
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|5.
|Неа Саламина
|28
|7
|6
|15
|35 - 51
|27
|6.
|Олимпиакос Никосия
|28
|4
|8
|16
|23 - 59
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Анортосис делает замену. Дюриш Михал уходит с поля, а Абдуллаев Араз выходит на его замену.
82'
Анортосис делает замену. Гаджев Владимир уходит с поля, а Экономидес Гиоргос выходит на его замену.
79'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Торрес Мануэль уходит с поля, а Меска выходит на его замену.
70'
Анортосис делает замену. Райо Рубен уходит с поля, а Паланка Мигель выходит на его замену.
65'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Ирхене Фиделис уходит с поля, а Yiannis Mavrou выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Жоао Виктор бьет в цель!
60'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Сасси Исмаил уходит с поля, а Роман Хоан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Шилденфельд Гордон бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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