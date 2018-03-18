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Аполлон
2:1
Второй тайм: 59'
АПОЭЛ
0'
1:0
14' Гол
Маглица Антун
2:0
31' Гол
Педру Жоау
2:1
41' Гол
Поте Микаэль
59'
Второй тайм
50'
Аполлон делает замену. Сакетти Эстебан уходит с поля, а Маркович Саша выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Поте Микаэль бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Педру Жоау бьет в цель!
16'
АПОЭЛ делает замену. Поляков Денис уходит с поля, а Меркис Георге выходит на его замену.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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