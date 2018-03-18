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1:0
14' ГолМаглица Антун
2:0
31' ГолПедру Жоау
2:1
41' ГолПоте Микаэль
|
14'
1:0
31'
2:0
41'
2:1
Состав команд
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 92 Яколиш Антонио Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- 99 Маглица Антун Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 27 Хараламбус Ангелис Защитник
- 68 Пициан Андрей Защитник
- 23 Шполярич Матья Полузащитник
- 18 Маркович Саша Полузащитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 13 Макридис Константинос Полузащитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 30 Шембри Андре Нападающий
- Главный тренер: Августи Софронис
АПОЭЛ
- Основной состав
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 23 Поляков Денис Защитник
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 2 Нсуэ Эмилио Защитник
- 6 Эбесилио Лоренцо Полузащитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гудиньо Рауль Вратарь
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 22 Антониу Минас Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 3 Лаго Роберто Защитник
- 14 Оар Томас Полузащитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- Главный тренер: Донис Йоргос
Предыдущие игры
Аполлон (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 28.02.2018 Аполлон 2:0 Отеллос К
- 24.02.2018 Этникос Ахна 1:4 Аполлон ПД
- 17.02.2018 Аполлон 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 14.02.2018 Отеллос 1:0 Аполлон К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 Арис Лимассол 0:1 Аполлон ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Пафос 0:2 Аполлон ПД
- 06.01.2018 Неа Саламина 0:0 Аполлон ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 21.12.2017 Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон ПД
- 17.12.2017 Аполлон 5:0 Олимпиакос Никосия ПД
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон ПД
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 14.03.2018 АПОЭЛ 2:2 Неа Саламина К
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ К
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 24.02.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ ПД
- 21.02.2018 АПОЭЛ 5:1 Эрмис Арадиппу К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 11.02.2018 Пафос 2:3 АПОЭЛ ПД
- 06.02.2018 АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ ПД
- 10.01.2018 Эрмис Арадиппу 0:2 АПОЭЛ К
- 07.01.2018 АПОЭЛ 4:0 Алки Ороклинис ПД
- 03.01.2018 АПОЭЛ 5:2 Арис Лимассол ПД
- 20.12.2017 Анортосис 0:3 АПОЭЛ ПД
- 16.12.2017 АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина ПД
- 11.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ ПД
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
АПОЭЛ: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок
- 20.05.2017 АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 13.04.2017 Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 27.02.2017 Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 28.11.2016 АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 10.08.2016 АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок
- 07.05.2016 Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 20.04.2016 Аполлон 1:1 АПОЭЛ Кубок
- 06.04.2016 АПОЭЛ 1:1 Аполлон Кубок
- 02.04.2016 АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 02.03.2016 Аполлон 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 05.12.2015 АПОЭЛ 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 10.05.2015 Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 21.03.2015 АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 21.02.2015 АПОЭЛ 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 21.11.2014 Аполлон 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 03.05.2014 Аполлон 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2:1
|29
|21
|7
|1
|76 - 18
|70
|2.
|АПОЭЛ
|1:2
|29
|21
|4
|4
|75 - 27
|67
|3.
|Анортосис
|29
|17
|9
|3
|46 - 21
|60
|4.
|АЕК Ларнака
|29
|17
|7
|5
|62 - 27
|58
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|29
|15
|6
|8
|38 - 25
|51
|6.
|Омония
|29
|13
|5
|11
|53 - 45
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|28
|11
|4
|13
|38 - 46
|37
|2.
|Эрмис Арадиппу
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|3.
|Алки Ороклинис
|29
|9
|5
|15
|37 - 58
|32
|4.
|Пафос
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|5.
|Неа Саламина
|0:0
|29
|7
|7
|15
|35 - 51
|28
|6.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|29
|4
|9
|16
|23 - 59
|21
Второй тайм
50'
Аполлон делает замену. Сакетти Эстебан уходит с поля, а Маркович Саша выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Поте Микаэль бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Педру Жоау бьет в цель!
16'
АПОЭЛ делает замену. Поляков Денис уходит с поля, а Меркис Георге выходит на его замену.
14'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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