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АЕК Ларнака
3:0
Второй тайм: 90'
Аполлон
0'
1:0
29' Гол
Акоран Баррера
2:0
38' Гол
Тричковски Иван
3:0
83' Гол
Янну Апостолос
90'
Второй тайм
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Янну Апостолос бьет в цель!
82'
АЕК Ларнака делает замену. Тете Альберто уходит с поля, а Томас Жоан выходит на его замену.
77'
Аполлон делает замену. Маркович Саша уходит с поля, а Мартинес Николас II выходит на его замену.
68'
АЕК Ларнака делает замену. Тричковски Иван уходит с поля, а Лабан Венсан выходит на его замену.
63'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.
55'
АЕК Ларнака делает замену. Антониадес Мариос уходит с поля, а Хевел Хектор выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
34'
Аполлон делает замену. Алекс да Силва III уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Акоран Баррера бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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