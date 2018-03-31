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3:0
Второй тайм: 90'
1:0
29' ГолАкоран Баррера
2:0
38' ГолТричковски Иван
3:0
83' ГолЯнну Апостолос
|
29'
1:0
38'
2:0
83'
3:0
Состав команд
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 15 Пабло Хуан II Вратарь
- 6 Катала Давид Защитник
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 3 Антониадес Мариос Защитник
- 18 Мурильо Андер Защитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 16 Касес Начо Полузащитник
- 11 Тете Альберто Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 99 Янну Апостолос Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Труйольс Хоан Защитник
- 35 Панков Радован Защитник
- 32 Маркуш Нельсон Защитник
- 10 Томас Жоан Полузащитник
- 22 Малоку Элвир Полузащитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 20 Лабан Венсан Полузащитник
- 2 Carles Soria Нападающий
- 80 Рушиас Онисифорос Нападающий
- 50 Ioakeim Toumpas
- 40 Yiannis Michael
- Главный тренер: Идьякес Иманоль
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 18 Маркович Саша Полузащитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 92 Яколиш Антонио Полузащитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- 99 Маглица Антун Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 68 Пициан Андрей Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 13 Макридис Константинос Полузащитник
- 23 Шполярич Матья Полузащитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 30 Шембри Андре Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 33 Хадьивасилис Иоаннис
- Главный тренер: Августи Софронис
Предыдущие игры
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 ПАЕЕК 1:4 АЕК Ларнака К
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 28.02.2018 АЕК Ларнака 7:0 ПАЕЕК К
- 25.02.2018 Пафос 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.02.2018 АЕК Ларнака 6:1 Этникос Ахна ПД
- 14.02.2018 Арис Лимассол 1:2 АЕК Ларнака К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 06.02.2018 АЕК Ларнака 2:1 Алки Ороклинис ПД
- 31.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Докса Катокопия ПД
- 24.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Арис Лимассол К
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 13.01.2018 АЕК Ларнака 4:1 Арис Лимассол ПД
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 03.01.2018 АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина ПД
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.12.2017 АЕК Ларнака 1:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 10.12.2017 Олимпиакос Никосия 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония ПД
Аполлон (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 28.02.2018 Аполлон 2:0 Отеллос К
- 24.02.2018 Этникос Ахна 1:4 Аполлон ПД
- 17.02.2018 Аполлон 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 14.02.2018 Отеллос 1:0 Аполлон К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 Арис Лимассол 0:1 Аполлон ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Пафос 0:2 Аполлон ПД
- 06.01.2018 Неа Саламина 0:0 Аполлон ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 21.12.2017 Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон ПД
- 17.12.2017 Аполлон 5:0 Олимпиакос Никосия ПД
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аполлон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 05.11.2017 АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 30.04.2017 АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 18.03.2017 Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 03.01.2017 АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион
- 18.09.2016 Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 16.04.2016 Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 06.03.2016 АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 28.02.2016 АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион
- 28.11.2015 Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 02.05.2015 АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион
- 14.03.2015 Аполлон 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 06.12.2014 АЕК Ларнака 3:1 Аполлон Первый дивизион
- 24.08.2014 Аполлон 2:5 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 09.03.2014 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 02.12.2013 АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 09.08.2013 Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Товарищеские матчи. Сборные
- 17.04.2013 АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Кубок Кипра
- 10.04.2013 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Кубок Кипра
- 22.12.2012 Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|30
|22
|4
|4
|79 - 30
|70
|2.
|Аполлон
|0:3
|30
|21
|7
|2
|78 - 22
|70
|3.
|АЕК Ларнака
|3:0
|30
|18
|7
|5
|65 - 27
|61
|4.
|Анортосис
|29
|17
|9
|3
|46 - 21
|60
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|30
|15
|6
|9
|39 - 28
|51
|6.
|Омония
|29
|13
|5
|11
|53 - 45
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|30
|12
|4
|14
|43 - 51
|40
|2.
|Эрмис Арадиппу
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|3.
|Неа Саламина
|30
|9
|6
|15
|39 - 51
|33
|4.
|Алки Ороклинис
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|5.
|Пафос
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|6.
|Олимпиакос Никосия
|29
|4
|8
|17
|23 - 61
|20
Второй тайм
83'
Г О О О О Л - Янну Апостолос бьет в цель!
82'
АЕК Ларнака делает замену. Тете Альберто уходит с поля, а Томас Жоан выходит на его замену.
77'
Аполлон делает замену. Маркович Саша уходит с поля, а Мартинес Николас II выходит на его замену.
68'
АЕК Ларнака делает замену. Тричковски Иван уходит с поля, а Лабан Венсан выходит на его замену.
63'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.
55'
АЕК Ларнака делает замену. Антониадес Мариос уходит с поля, а Хевел Хектор выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
34'
Аполлон делает замену. Алекс да Силва III уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
29'
Г О О О О Л - Акоран Баррера бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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