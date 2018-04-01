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Омония
1:2
Конец матча
Анортосис
0'
0:1
12' Гол
Дюриш Михал
1:1
17' Гол
Дербишир Мэтт
1:2
62' Гол
Дюриш Михал
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Анортосис делает замену. Сиссе Секу уходит с поля, а Абдуллаев Араз выходит на его замену.
74'
Омония делает замену. Кану уходит с поля, а Теофилус Соломон выходит на его замену.
70'
Анортосис делает замену. Носа Игьебор уходит с поля, а Экономидес Гиоргос выходит на его замену.
65'
Омония делает замену. Кипиани Николай уходит с поля, а Антониа Ярхинио выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!

56'
Омония делает замену. Жаилсон уходит с поля, а Rafael Lopes выходит на его замену.
52'
Анортосис делает замену. Carlitos уходит с поля, а Коффи Эрвин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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