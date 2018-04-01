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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:1
12' ГолДюриш Михал
1:1
17' ГолДербишир Мэтт
1:2
62' ГолДюриш Михал
|
12'
0:1
17'
1:1
62'
1:2
Состав команд
Омония
- Основной состав
- 88 Михайлов Николай Вратарь
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 24 Мамаду Канде Защитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 9 Кипиани Николай Нападающий
- 10 Rubenilson Kanu II
- Запасные игроки
- 17 Теофилус Соломон Нападающий
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 65 Andreas Katsantonis
- 38 Giorgos Kakoullis
- 58 Stavros Christoforou
- 61 Alexandros Antoniou
- 21 Rafael Guimarães Lopes IV
- Главный тренер: Jesper Fredberg
Анортосис
- Основной состав
- 1 Харуш Ариэль Вратарь
- 88 Дуглас Феррейра Защитник
- 6 Струна Андраж Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 32 Праньич Даниэль Защитник
- 50 Носа Игьебор Полузащитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 18 Дюриш Михал Нападающий
- 24 Сиссе Секу Нападающий
- 19 João Victor I
- 7 Carlitos IX
- Запасные игроки
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 21 Абдуллаев Араз Нападающий
- 40 Nikolas Mattheou
- 39 Christos Hadjipaschalis
- 12 Kostas Pileas
- 91 Giorgos Papadopoulos
- Главный тренер: Рони Леви
Предыдущие игры
Омония (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 13.01.2018 Омония 3:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 06.01.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 Омония ПД
- 02.01.2018 Алки Ороклинис 0:3 Омония ПД
- 21.12.2017 Омония 3:0 Пафос ПД
- 16.12.2017 Этникос Ахна 2:2 Омония ПД
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон ПД
- 04.12.2017 АЕК Ларнака 5:0 Омония ПД
- 26.11.2017 Докса Катокопия 1:2 Омония ПД
Анортосис (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 18.02.2018 Анортосис 4:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 11.02.2018 Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 31.01.2018 Пафос 0:1 Анортосис ПД
- 20.01.2018 Анортосис 3:1 Этникос Ахна ПД
- 17.01.2018 Айя-Напа 1:1 Анортосис К
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Анортосис 3:2 Айя-Напа К
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 02.01.2018 Докса Катокопия 0:0 Анортосис ПД
- 20.12.2017 Анортосис 0:3 АПОЭЛ ПД
- 16.12.2017 Арис Лимассол 0:2 Анортосис ПД
- 09.12.2017 Анортосис 2:1 Алки Ороклинис ПД
- 03.12.2017 Анортосис 1:0 Неа Саламина ПД
- 29.11.2017 Ксилотимву 1:2 Анортосис К
Последние игры между собой
Омония: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Анортосис: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион
- 28.10.2017 Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 29.04.2017 Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион
- 18.03.2017 Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 21.01.2017 Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион
- 15.10.2016 Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 16.04.2016 Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион
- 06.03.2016 Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион
- 02.01.2016 Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион
- 19.09.2015 Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион
- 09.05.2015 Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион
- 22.03.2015 Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион
- 14.12.2014 Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион
- 01.09.2014 Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион
- 03.05.2014 Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион
- 30.03.2014 Омония 3:1 Анортосис Первый дивизион
- 21.12.2013 Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион
- 31.08.2013 Анортосис 3:1 Омония Первый дивизион
- 28.04.2013 Омония 4:0 Анортосис Первый дивизион
- 20.04.2013 Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|30
|22
|4
|4
|79 - 30
|70
|2.
|Аполлон
|30
|21
|7
|2
|78 - 22
|70
|3.
|Анортосис
|30
|18
|9
|3
|48 - 22
|63
|4.
|АЕК Ларнака
|30
|18
|7
|5
|65 - 27
|61
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|30
|15
|6
|9
|39 - 28
|51
|6.
|Омония
|30
|13
|5
|12
|54 - 47
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|30
|12
|4
|14
|43 - 51
|40
|2.
|Эрмис Арадиппу
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|3.
|Неа Саламина
|30
|9
|6
|15
|39 - 51
|33
|4.
|Алки Ороклинис
|30
|9
|5
|16
|40 - 62
|32
|5.
|Пафос
|30
|7
|8
|15
|26 - 46
|29
|6.
|Олимпиакос Никосия
|30
|5
|8
|17
|26 - 61
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Анортосис делает замену. Сиссе Секу уходит с поля, а Абдуллаев Араз выходит на его замену.
74'
Омония делает замену. Кану уходит с поля, а Теофилус Соломон выходит на его замену.
70'
Анортосис делает замену. Носа Игьебор уходит с поля, а Экономидес Гиоргос выходит на его замену.
65'
Омония делает замену. Кипиани Николай уходит с поля, а Антониа Ярхинио выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
56'
Омония делает замену. Жаилсон уходит с поля, а Rafael Lopes выходит на его замену.
52'
Анортосис делает замену. Carlitos уходит с поля, а Коффи Эрвин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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