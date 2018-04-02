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Стадион: Зрители: 30334
АИК
2:0
Конец матча
Далкурд
0'
28' Желтая карточка
Гойтом Хенок
1:0
33' Гол
Лундстрём Роберт
34' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
81' Желтая карточка
Аду Энох
87' Желтая карточка
Leonard Pllana
2:0
90' Гол
Салетрос Антон
90' Желтая карточка
Simon Strand
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Simon Strand получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Салетрос Антон бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Leonard Pllana получил желтую карточку от судьи
83'
Далкурд делает замену. Лаван Равез уходит с поля, а Andrew Stadler выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Аду Энох получил желтую карточку от судьи

71'
АИК делает замену. Ясин Ахмед уходит с поля, а Салетрос Антон выходит на его замену.
67'
Далкурд делает замену. Берг Оливер уходит с поля, а Бертильссон Юхан выходит на его замену.
65'
АИК делает замену. Стефанелли Николас уходит с поля, а Бауи Набиль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Далкурд делает замену. Де Джон Алекс уходит с поля, а Heradi Rashidi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Лундстрём Роберт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Лундстрём Роберт бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Гойтом Хенок получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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