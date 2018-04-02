- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Френдс Арена Зрители: 30334
28' Желтая карточкаГойтом Хенок
1:0
33' ГолЛундстрём Роберт
34' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
81' Желтая карточкаАду Энох
87' Желтая карточкаLeonard Pllana
2:0
90' ГолСалетрос Антон
90' Желтая карточкаSimon Strand
|
28'
33'
1:0
34'
81'
87'
90'
2:0
90'
Состав команд
34
Линнер
Оскар
19
Ясин
Ахмед
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
54
Simon
Strand
14
Берг
Оливер
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 21 Сундгрен Даниэль Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 15 Лундстрём Роберт Полузащитник
- 19 Ясин Ахмед Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 16 Салетрос Антон Полузащитник
- 17 Бауи Набиль Нападающий
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 18 Bilal Hussein
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Далкурд 3-4-3
- Основной состав
- 12 Демирджан Абдулазиз Вратарь
- 2 Henrik Loefkvist Защитник
- 3 Сисей Кебба Защитник
- 4 Де Джон Алекс Защитник
- 54 Simon Strand Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 7 Лаван Равез Полузащитник
- 9 Leonard Pllana Полузащитник
- 11 Yukiya Sugita Нападающий
- 19 Бну-Марзук Юнес Нападающий
- 14 Берг Оливер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Молин Сикстен Вратарь
- 6 Robin Tranberg Защитник
- 24 Heradi Rashidi Полузащитник
- 94 Аяз Ферхад Полузащитник
- 18 Бертильссон Юхан Полузащитник
- 13 Andrew Stadler Нападающий
- 33 Irfan Jasarevic
- Главный тренер: Azrudin Valentic
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Оддевольд 1:2 АИК К
- 17.02.2018 АИК 2:1 Сюрианска К
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 03.02.2018 Митьюлланд 3:1 АИК ТМК
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 24.11.2017 АИК 3:1 Соллентуна ТМК
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 17.09.2017 АИК 4:1 Хальмстад А
Далкурд (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 05.02.2018 Бэйцзин Гоань 1:3 Далкурд КА
- 03.02.2018 Далкурд 1:1 Яблонец КА
- 30.01.2018 Шемрок Роверс 0:0 Далкурд КА
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 28.10.2017 Далкурд 1:0 ГАИС С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
- 01.10.2017 Далкурд 4:2 Сюрианска С
- 23.09.2017 Варбергс Боис 1:0 Далкурд С
- 16.09.2017 Гефле 0:1 Далкурд С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 05.09.2017 Хельсинборг 2:2 Далкурд С
- 26.08.2017 Далкурд 2:1 Эргрюте С
- 23.08.2017 Аспудден-Теллюс 1:3 Далкурд К
- 20.08.2017 Норрбю 0:3 Далкурд С
- 13.08.2017 Вернаму 1:1 Далкурд С
Последние игры между собой
АИК
Далкурд
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гётеборг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Норрчёпинг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Юргорден
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Хеккен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мальмё
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эребру
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Эльфсборг
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сундсвалль
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Броммапойкарна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Далкурд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Треллеборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Simon Strand получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Салетрос Антон бьет в цель!
87'
Leonard Pllana получил желтую карточку от судьи
83'
Далкурд делает замену. Лаван Равез уходит с поля, а Andrew Stadler выходит на его замену.
81'
Аду Энох получил желтую карточку от судьи
71'
АИК делает замену. Ясин Ахмед уходит с поля, а Салетрос Антон выходит на его замену.
67'
Далкурд делает замену. Берг Оливер уходит с поля, а Бертильссон Юхан выходит на его замену.
65'
АИК делает замену. Стефанелли Николас уходит с поля, а Бауи Набиль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Далкурд делает замену. Де Джон Алекс уходит с поля, а Heradi Rashidi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Лундстрём Роберт получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Лундстрём Роберт бьет в цель!
28'
Гойтом Хенок получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация