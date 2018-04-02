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Стадион: Oestgoetaporten Зрители: 8451
2:1
Конец матча
1:0
41' ГолМоберг-Карлссон Давид
1:1
57' ГолРойсхенберг Мартин
2:1
78' ПенальтиХольмберг Карл
79' Желтая карточкаMarkus Gustafsson
81' Желтая карточкаТерн Симон
|
41'
1:0
57'
1:1
78'
2:1
81'
Состав команд
21
Терн
Симон
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 6 Вальквист Линус Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 22 Ian Smith III Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Янссон Густав Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 18 Сампстед Альфонс Защитник
- 5 Герсон Ларс Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 10 Скрабб Симон Полузащитник
- 27 Сигурдссон Арнор
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Броммапойкарна 4-4-2
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 19 Джазе Моханад Защитник
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 22 Alexander Nilsson II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 5 Jacob Ortmark Полузащитник
- 2 Christopher Brandeborn Нападающий
- 18 Николич Марко Нападающий
- 3 David Ochieng II
- Главный тренер: Luis Pimenta
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Твоокер 2:3 Норрчёпинг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 06.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Шемрок Роверс КА
- 02.02.2018 Риека 1:1 Норрчёпинг КА
- 29.01.2018 Норрчёпинг 1:1 Бэйцзин Гоань КА
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Йёнчёпинг 1:2 Норрчёпинг А
- 27.08.2017 Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд А
- 23.08.2017 Болльнес 0:5 Норрчёпинг К
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 10.02.2018 Чукарички 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
- 17.10.2017 Сюрианска 0:2 Броммапойкарна С
- 30.09.2017 ГАИС 0:0 Броммапойкарна С
- 23.09.2017 Броммапойкарна 3:1 Отвидаберг С
- 17.09.2017 Норрбю 1:0 Броммапойкарна С
- 12.09.2017 Броммапойкарна 1:1 Хельсинборг С
- 02.09.2017 Дегерфорс 3:2 Броммапойкарна С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 23.08.2017 Арамеиска-Сюрьянска 0:2 Броммапойкарна К
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Броммапойкарна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Норрчёпинг
Броммапойкарна
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гётеборг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Норрчёпинг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Юргорден
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Хеккен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мальмё
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эребру
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Эльфсборг
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сундсвалль
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Броммапойкарна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Далкурд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Треллеборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Норчепинг делает замену. Alexander Jakobsen уходит с поля, а Шёлунд Даниэль выходит на его замену.
81'
Броммапойкарна делает замену. Людвиг Эхман уходит с поля, а Кристофер Брандеборн выходит на его замену.
81'
Терн Симон получил желтую карточку от судьи
80'
Броммапойкарна делает замену. Джазе Моханад уходит с поля, а Erik Figueroa выходит на его замену.
79'
Маркус Густафссон получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл из команды Норчепинг забивает с точки!
74'
Норчепинг делает замену. Ларссон Джордан уходит с поля, а Сигурдссон Арнор выходит на его замену.
65'
Норчепинг делает замену. Ian Smith уходит с поля, а Скрабб Симон выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Ройсхенберг Мартин бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Моберг-Карлссон Давид бьет в цель!
23'
Броммапойкарна делает замену. Alexander Nilsson уходит с поля, а Petar Petrovic выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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