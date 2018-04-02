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Стадион: Зрители: 8451
Норрчёпинг
2:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
41' Гол
Моберг-Карлссон Давид
1:1
57' Гол
Ройсхенберг Мартин
2:1
78' Пенальти
Хольмберг Карл
79' Желтая карточка
Markus Gustafsson
81' Желтая карточка
Терн Симон
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Норчепинг делает замену. Alexander Jakobsen уходит с поля, а Шёлунд Даниэль выходит на его замену.
81'
Броммапойкарна делает замену. Людвиг Эхман уходит с поля, а Кристофер Брандеборн выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Терн Симон получил желтую карточку от судьи
80'
Броммапойкарна делает замену. Джазе Моханад уходит с поля, а Erik Figueroa выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Маркус Густафссон получил желтую карточку от судьи

Описание гола
78'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл из команды Норчепинг забивает с точки!
74'
Норчепинг делает замену. Ларссон Джордан уходит с поля, а Сигурдссон Арнор выходит на его замену.
65'
Норчепинг делает замену. Ian Smith уходит с поля, а Скрабб Симон выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Ройсхенберг Мартин бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Моберг-Карлссон Давид бьет в цель!
23'
Броммапойкарна делает замену. Alexander Nilsson уходит с поля, а Petar Petrovic выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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