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0:0
Второй тайм: 68'
Предыдущие игры
Насаф (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 30.03.2018 Насаф 1:1 Металлург Бекабад П
- 18.03.2018 Кызылкум 1:2 Насаф С
- 13.03.2018 Аль-Садд 4:0 Насаф ЛЧА
- 09.03.2018 Насаф 3:1 Бухара С
- 05.03.2018 Насаф 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 01.03.2018 Нефтчи Фергана 0:0 Насаф С
- 20.02.2018 Насаф 1:0 Аль-Васль ЛЧА
- 13.02.2018 Персеполис 3:0 Насаф ЛЧА
- 30.01.2018 Насаф 5:1 Аль-Файсали Амман ЛЧА(
- 25.11.2017 Навбахор 1:0 Насаф П
- 19.11.2017 Насаф 4:0 Пахтакор П
- 09.11.2017 Насаф 3:0 Шуртан П
- 04.11.2017 Насаф 2:0 Металлург Бекабад П
- 26.10.2017 Машъал 1:2 Насаф П
- 20.10.2017 Насаф 3:0 Динамо Самарканд П
- 13.10.2017 Нефтчи Фергана 0:3 Насаф ПФЛУ
- 07.10.2017 Насаф 1:0 Локомотив Ташкент КУ
- 30.09.2017 Насаф 2:0 Кызылкум П
- 26.09.2017 Согдиана 0:3 Насаф П
- 22.09.2017 Обод 0:6 Насаф П
Персеполис (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 29.03.2018 Персеполис 1:2 Сайпа ПГПЛ
- 13.03.2018 Аль-Васль 0:1 Персеполис ЛЧА
- 05.03.2018 Персеполис 2:0 Аль-Васль ЛЧА
- 01.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Персеполис ПГПЛ
- 24.02.2018 Персеполис 1:0 Эстегляль Хузестан ПГПЛ
- 20.02.2018 Аль-Садд 3:1 Персеполис ЛЧА
- 13.02.2018 Персеполис 3:0 Насаф ЛЧА
- 07.02.2018 Санат Нафт 0:3 Персеполис ПГПЛ
- 02.02.2018 Персеполис 2:0 Сепахан ПГПЛ
- 26.01.2018 Пайкан 1:3 Персеполис ПГПЛ
- 18.01.2018 Персеполис 1:1 Гостареш Фулад ПГПЛ
- 12.01.2018 Сиах Джамеган 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 05.01.2018 Персеполис 0:0 Нафт Тегеран ПГПЛ
- 29.12.2017 Персеполис 2:0 Тракторсази ПГПЛ
- 24.12.2017 Фулад Хузестан 1:1 Персеполис ПГПЛ
- 19.12.2017 Персеполис 1:1 Санат Нафт КХ
- 15.12.2017 Бадеран 1:2 Персеполис КХ
- 11.12.2017 Персеполис 2:0 Санат Нафт ПГПЛ
- 06.12.2017 Сепидруд Рашт 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 01.12.2017 Персеполис 4:0 Зобахан ПГПЛ
Последние игры между собой
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|Аль-Садд
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Насаф
|0:0
|5
|2
|1
|2
|2 - 7
|7
|4.
|Аль-Васль
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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