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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Сундсвалль
0:0
Конец матча
Эребру
0'
12' Желтая карточка
Carlos Moros
14' Желтая карточка
Juanjo Ciercoles
68' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
71' Желтая карточка
David Batanero
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Эребру делает замену. Мартенссон Йохан уходит с поля, а Simon Amin выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
David Batanero получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Мартенссон Йохан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сундсвалль делает замену. Чиди Дауда Омейе уходит с поля, а Маик Сема выходит на его замену.

Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Сундсвалль делает замену. Ольссон Деннис уходит с поля, а Саму Самуэль выходит на его замену.
Желтая карточка
14'
Juanjo Ciercoles получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Carlos Moros получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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