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Стадион: Норрпортен Арена
0:0
Конец матча
12' Желтая карточкаCarlos Moros
14' Желтая карточкаJuanjo Ciercoles
68' Желтая карточкаМартенссон Йохан
71' Желтая карточкаDavid Batanero
|
12'
14'
68'
71'
Состав команд
16
Carlos
Moros
27
Romain
Gall
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 16 Carlos Moros Защитник
- 6 Juanjo Ciercoles Защитник
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 22 Jonathan Tamimi Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 30 Peter Wilson II Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 70 Chidi Dauda Omeje Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 27 Romain Gall Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Саму Самуэль Защитник
- 7 Kim Skoglund Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 1 Lloyd Saxton
- 13 Paya Pichkah
- Главный тренер: Joel Cedergren
Эребру 3-5-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 4 Arvid Brorsson Защитник
- 21 Simon Amin
- 45 Rodin Deprem
- 18 Isaac Edegware
- 11 Alfred Ajdarevic
- 30 Mathias Karlsson
- Главный тренер: Axel Kjaell
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 24.02.2018 Сундсвалль 2:1 Вернаму К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 06.02.2018 Сундсвалль 3:5 ГАИС ТМК
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Сундсвалль 2:1 Эребру А
- 23.08.2017 Торсторпс 0:3 Сундсвалль К
Эребру (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 18.02.2018 Твоокер 0:3 Эребру К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
- 05.02.2018 Эребру 0:1 Сеул ТМК
- 01.02.2018 Эребру 0:0 Дюделанж ТМК
- 24.01.2018 Эребру 0:1 Риннинге ТМК
- 23.01.2018 Эребру 4:1 Карлшлунд ТМК
- 19.01.2018 Эребру 6:2 Линчёпинг Сити ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру А
- 10.09.2017 Эребру 2:1 Мальмё А
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Эребру: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
- 27.08.2017 Сундсвалль 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 16.09.2016 Эребру 3:3 Сундсвалль Аллсвенскан
- 23.06.2016 Сундсвалль 3:1 Эребру Товарищеские матчи. Клубы
- 18.04.2016 Сундсвалль 3:1 Эребру Аллсвенскан
- 15.08.2015 Сундсвалль 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 27.06.2015 Сундсвалль 2:4 Эребру Товарищеские матчи. Клубы
- 20.04.2015 Эребру 1:3 Сундсвалль Аллсвенскан
- 12.08.2013 Сундсвалль 1:0 Эребру Суперэттан
- 15.04.2013 Эребру 3:0 Сундсвалль Суперэттан
- 07.10.2012 Эребру 2:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 29.04.2012 Сундсвалль 3:1 Эребру Аллсвенскан
- 02.11.2008 Сундсвалль 1:2 Эребру Аллсвенскан
- 14.07.2008 Эребру 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 08.03.2008 Эребру 1:2 Сундсвалль Товарищеские матчи. Сборные
Сундсвалль
Эребру
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гётеборг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Норрчёпинг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Юргорден
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Хеккен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Эребру
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сундсвалль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эльфсборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Броммапойкарна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Далкурд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Треллеборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Эребру делает замену. Мартенссон Йохан уходит с поля, а Simon Amin выходит на его замену.
71'
David Batanero получил желтую карточку от судьи
68'
Мартенссон Йохан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Сундсвалль делает замену. Чиди Дауда Омейе уходит с поля, а Маик Сема выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Сундсвалль делает замену. Ольссон Деннис уходит с поля, а Саму Самуэль выходит на его замену.
14'
Juanjo Ciercoles получил желтую карточку от судьи
12'
Carlos Moros получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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