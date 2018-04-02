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2:1
Конец матча
0:1
7' ГолАль-Бурайк Мохаммед
1:1
40' ПенальтиБерг Маркус
2:1
45' ПенальтиБерг Маркус
90' Вторая желтая карточкаАбдулрахман Мухамед
|
7'
0:1
40'
1:1
45'
2:1
Предыдущие игры
Аль-Айн (последние 20 матчей: +11 =8 -1)
- 17.03.2018 Аль-Джазира 2:3 Аль-Айн АГЛ
- 12.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн ЛЧА
- 06.03.2018 Аль-Айн 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 01.03.2018 Аль-Айн 6:2 Аль-Вахда АГЛ
- 24.02.2018 Аль-Шарджа 3:1 Аль-Айн АГЛ
- 20.02.2018 Аль-Айн 1:1 Аль-Райян ЛЧА
- 13.02.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Айн ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Айн 3:0 Эмирейтс АГЛ
- 03.02.2018 Аль-Айн 7:0 Аджман АГЛ
- 30.01.2018 Аль-Айн 2:0 Малькия ЛЧА(
- 26.01.2018 Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Айн АГЛ
- 21.01.2018 Аль-Айн 6:2 Хатта АГЛ
- 12.01.2018 Аль-Васль 1:3 Аль-Айн АГЛ
- 08.12.2017 Аль-Дафра 1:2 Аль-Айн АГЛ
- 01.12.2017 Аль-Айн 2:1 Аль-Наср Дубай АГЛ
- 23.11.2017 Дибба Аль-Фуджайра 0:0 Аль-Айн АГЛ
- 18.11.2017 Аль-Айн 2:2 Аль-Джазира АГЛ
- 04.11.2017 Аль-Вахда 0:1 Аль-Айн АГЛ
- 28.10.2017 Аль-Айн 3:3 Аль-Шарджа АГЛ
- 21.10.2017 Эмирейтс 0:2 Аль-Айн АГЛ
Аль-Хиляль Эр-Рияд (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 16.03.2018 Аль-Кадисия 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 12.03.2018 Аль-Райян 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 09.03.2018 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 06.03.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Райян ЛЧА
- 02.03.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Файзали Харма ПЛ
- 20.02.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 16.02.2018 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 13.02.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Айн ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд ПЛ
- 04.02.2018 Аль-Батин 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 30.01.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Раед Бурайда ПЛ
- 13.01.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттихад ПЛ
- 08.01.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак ПЛ
- 01.01.2018 Аль-Файзали Харма 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 28.12.2017 Охуд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 24.12.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Тавун Бурайда ПЛ
- 17.12.2017 Аль-Файха 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 10.12.2017 Аль-Фатех 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 05.12.2017 Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 01.12.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда ПЛ
Последние игры между собой
Аль-Айн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 13.02.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Айн Лига чемпионов АФК
- 11.09.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Айн Лига чемпионов АФК
- 21.08.2017 Аль-Айн 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК
- 30.09.2014 Аль-Айн 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК
- 16.09.2014 Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Айн Лига чемпионов АФК
- 23.04.2013 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Лига чемпионов АФК
- 27.02.2013 Аль-Айн 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстегляль Тегеран
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|2.
|Аль-Айн
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|3.
|Аль-Райян
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|4.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Абдулрахман Мухамед получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Берг Маркус из команды Аль-Айн забивает с точки!
40'
Г О О О О Л - Берг Маркус из команды Аль-Айн забивает с точки!
7'
Г О О О О Л - Аль-Бурайк Мохаммед бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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