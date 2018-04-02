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Аль-Айн
2:1
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
0:1
7' Гол
Аль-Бурайк Мохаммед
1:1
40' Пенальти
Берг Маркус
2:1
45' Пенальти
Берг Маркус
90' Вторая желтая карточка
Абдулрахман Мухамед
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Абдулрахман Мухамед получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Берг Маркус из команды Аль-Айн забивает с точки!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Берг Маркус из команды Аль-Айн забивает с точки!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Аль-Бурайк Мохаммед бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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