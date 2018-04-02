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Эстегляль Тегеран
2:0
Конец матча
Аль-Райян
0'
1:0
3' Гол
Джепаров Сервер
2:0
58' Пенальти
Гафури Вурия
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Гафури Вурия из команды Эстегляль Тегеран забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Джепаров Сервер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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