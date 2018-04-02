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2:0
Конец матча
1:0
3' ГолДжепаров Сервер
2:0
58' ПенальтиГафури Вурия
|
3'
1:0
58'
2:0
Предыдущие игры
Эстегляль Тегеран (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 29.03.2018 Нафт Тегеран 1:2 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 12.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн ЛЧА
- 06.03.2018 Аль-Айн 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 01.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Персеполис ПГПЛ
- 24.02.2018 Фулад Хузестан 1:4 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 20.02.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 13.02.2018 Аль-Райян 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 08.02.2018 Эстегляль Тегеран 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 30.01.2018 Санат Нафт 1:2 Эстегляль Тегеран КХ
- 25.01.2018 Эстегляль Тегеран 4:0 Парс Джем Бушир ПГПЛ
- 19.01.2018 Падиде 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 12.01.2018 Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа ПГПЛ
- 05.01.2018 Тракторсази 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 28.12.2017 Эстегляль Хузестан 0:3 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 24.12.2017 Эстегляль Тегеран 4:0 Санат Нафт ПГПЛ
- 20.12.2017 Эстегляль Тегеран 3:0 Иранджаван КХ
- 06.12.2017 Эстегляль Тегеран 3:0 Сепахан ПГПЛ
- 30.11.2017 Пайкан 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 25.11.2017 Эстегляль Тегеран 2:0 Гостареш Фулад ПГПЛ
Аль-Райян (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 17.03.2018 Аль-Райян 2:2 Умм Салал КС
- 12.03.2018 Аль-Райян 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 09.03.2018 Аль-Райян 1:3 Аль-Араби Доха КС
- 06.03.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Райян ЛЧА
- 01.03.2018 Аль-Гарафа 6:1 Аль-Райян КС
- 25.02.2018 СК Катар 0:4 Аль-Райян КС
- 20.02.2018 Аль-Айн 1:1 Аль-Райян ЛЧА
- 16.02.2018 Аль-Райян 2:2 Аль-Сайлия КС
- 13.02.2018 Аль-Райян 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Райян 0:2 Аль-Садд КС
- 02.02.2018 Аль-Мархия 1:3 Аль-Райян КС
- 27.01.2018 Лехвия 3:3 Аль-Райян КС
- 20.01.2018 Аль-Райян 4:2 Аль-Харитият КС
- 13.01.2018 Аль-Райян 3:0 Аль-Хор КС
- 07.12.2017 Аль-Ахли Доха 2:0 Аль-Райян КС
- 30.11.2017 Умм Салал 1:1 Аль-Райян КС
- 25.11.2017 Аль-Райян 3:2 Аль-Гарафа КС
- 19.11.2017 Аль-Араби Доха 2:4 Аль-Райян КС
- 03.11.2017 Аль-Райян 2:0 СК Катар КС
- 27.10.2017 Аль-Садд 1:2 Аль-Райян КС
Последние игры между собой
Эстегляль Тегеран: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аль-Райян: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 13.02.2018 Аль-Райян 2:2 Эстегляль Тегеран Лига чемпионов АФК
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстегляль Тегеран
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|2.
|Аль-Айн
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|3.
|Аль-Райян
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|4.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
58'
Г О О О О Л - Гафури Вурия из команды Эстегляль Тегеран забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
3'
Г О О О О Л - Джепаров Сервер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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