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  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион:
Эльфсборг
1:2
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
2' Гол
Сванберг Маттиас
1:1
17' Гол
Проделль Виктор
1:2
24' Гол
Траустасон Арнор
40' Желтая карточка
Лундевалль Симон
41' Желтая карточка
Холмен Самуэль
45' Желтая карточка
Ишизаки Стефан
81' Вторая желтая карточка
Ишизаки Стефан
88' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Мальме делает замену. Сванберг Маттиас уходит с поля, а Ссеванкамбо Исак выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи
86'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Инносент Бонке выходит на его замену.
81'
Ишизаки Стефан получает вторую желтую карточку. Удаление.
70'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Бинаку Эгзон выходит на его замену.

65'
Эльфсборг делает замену. Jesper Karlsson уходит с поля, а Issam Jebali выходит на его замену.
46'
Эльфсборг делает замену. Проделль Виктор уходит с поля, а Фрик Пер выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Эльфсборг делает замену. Алекс Диер уходит с поля, а Густавссон Даниэль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Ишизаки Стефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Холмен Самуэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Лундевалль Симон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Траустасон Арнор бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Сванберг Маттиас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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