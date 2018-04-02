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Стадион: Boraas Arena
0:1
2' ГолСванберг Маттиас
1:1
17' ГолПроделль Виктор
1:2
24' ГолТраустасон Арнор
40' Желтая карточкаЛундевалль Симон
41' Желтая карточкаХолмен Самуэль
45' Желтая карточкаИшизаки Стефан
81' Вторая желтая карточкаИшизаки Стефан
88' Желтая карточкаСванберг Маттиас
|
2'
0:1
17'
1:1
24'
1:2
40'
41'
45'
81'
88'
Состав команд
23
Alex
Dyer
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 16 Robert Gojani Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 19 Jesper Karlsson Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 11 Issam Jebali Полузащитник
- 17 Фрик Пер Нападающий
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 7 Бачиру Фуад Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 22 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 3 Бинаку Эгзон Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- 39 Felix Konstandeliasz
- 31 Franz Brorsson II
- Главный тренер: Перссон Магнус
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
- 23.08.2017 Ландскруна 3:4 Эльфсборг К
Мальмё (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 27.02.2018 Мальмё 2:2 Роскилле ТМК
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
- 26.01.2018 Мальмё 4:0 Флора ТМК
- 20.01.2018 Мальмё 1:0 Фремад Амагер ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Эребру 2:1 Мальмё А
- 27.08.2017 Мальмё 2:2 Гётеборг А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Мальмё: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 22.09.2016 Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 18.04.2016 Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 12.09.2015 Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 11.05.2015 Эльфсборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан
- 09.11.2014 Мальмё 2:2 Эльфсборг Суперкубок
- 18.10.2014 Мальмё 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 01.06.2014 Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 28.10.2013 Эльфсборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
- 24.06.2013 Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 12.08.2012 Эльфсборг 4:1 Мальмё Аллсвенскан
- 17.05.2012 Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 16.03.2012 Эльфсборг 2:3 Мальмё Товарищеские матчи. Сборные
- 28.08.2011 Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 06.06.2011 Мальмё 2:2 Эльфсборг Товарищеские матчи. Сборные
- 24.04.2011 Эльфсборг 3:0 Мальмё Аллсвенскан
- 29.08.2010 Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 19.06.2010 Эльфсборг 2:1 Мальмё Товарищеские матчи. Сборные
- 05.05.2010 Эльфсборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан
Эльфсборг
Мальмё
-
6 Офсайды 1
-
26 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гётеборг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Норрчёпинг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Юргорден
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Хеккен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Эребру
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сундсвалль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эльфсборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Броммапойкарна
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Далкурд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Треллеборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Мальме делает замену. Сванберг Маттиас уходит с поля, а Ссеванкамбо Исак выходит на его замену.
88'
Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи
86'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Инносент Бонке выходит на его замену.
81'
Ишизаки Стефан получает вторую желтую карточку. Удаление.
70'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Бинаку Эгзон выходит на его замену.
65'
Эльфсборг делает замену. Jesper Karlsson уходит с поля, а Issam Jebali выходит на его замену.
46'
Эльфсборг делает замену. Проделль Виктор уходит с поля, а Фрик Пер выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Эльфсборг делает замену. Алекс Диер уходит с поля, а Густавссон Даниэль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ишизаки Стефан получил желтую карточку от судьи
41'
Холмен Самуэль получил желтую карточку от судьи
40'
Лундевалль Симон получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Траустасон Арнор бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Сванберг Маттиас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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