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Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 2934
0:3
Конец матча
0:1
20' Гол в свои воротаMartin Bjoernbak
0:2
42' ГолBabajide David
45' Желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
81' Желтая карточкаПопович Зоран
0:3
82' ПенальтиГюткьяер Фредерик
|
20'
0:1
42'
0:2
81'
82'
0:3
Состав команд
10
Хурадо
Хосе
11
Jens
Hauge
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 12 Попович Зоран Вратарь
- 5 Thomas Jacobsen I Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 11 Jens Hauge Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 24 Frederik Andre Bjoerkan Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Рикардо II Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 7 Драге Томас Полузащитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 20 Amor Layoni Нападающий
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 17 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 35 Икеди Энтони
- 20 Ibrahima Kone
- 24 Herman Boerresson Fossdal
- 31 Kristoffer Gunnarshaug
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 19.01.2018 Будё-Глимт 3:0 Мьёльнер ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Будё-Глимт 1:3 Левангер ПД
- 01.10.2017 Будё-Глимт 4:1 Флурё ПД
- 26.09.2017 Улленсакер/Киса 2:5 Будё-Глимт ПД
- 19.09.2017 Будё-Глимт 1:0 Тромсдален ПД
- 12.09.2017 Старт 2:2 Будё-Глимт ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
- 22.08.2017 Конгсвингер 0:1 Будё-Глимт ПД
Хёугесунн (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
- 23.10.2016 Хёугесунн 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 25.05.2016 Будё-Глимт 3:3 Хёугесунн Кубок
- 20.04.2016 Будё-Глимт 3:4 Хёугесунн Типпелиген
- 23.08.2015 Хёугесунн 2:4 Будё-Глимт Типпелиген
- 30.04.2015 Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн Типпелиген
- 16.03.2015 Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 24.08.2014 Хёугесунн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 10.05.2014 Будё-Глимт 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 03.07.2013 Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Кубок НМ
Будё-Глимт
Хёугесунн
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хёугесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Волеренга
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кристиансунд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Будё-Глимт
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Стрёмсгодсет
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Одд
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Тромсё
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Хёугесунн делает замену. Гринхейм Кристиан уходит с поля, а Ковачевич Александар выходит на его замену.
83'
Буде-Глимт делает замену. Томас Якобсен уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Гюткьяер Фредерик из команды Хёугесунн забивает с точки!
81'
Попович Зоран получил желтую карточку от судьи
80'
Хёугесунн делает замену. Torbjoern Kallevaag уходит с поля, а Ибрагим Шуайбу выходит на его замену.
72'
Буде-Глимт делает замену. Jens Hauge уходит с поля, а Драге Томас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Буде-Глимт делает замену. Юнассен Эмиль уходит с поля, а Amor Layouni выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Torbjoern Kallevaag получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Babajide David бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Martin Bjoernbak уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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