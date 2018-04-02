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Стадион: Зрители: 2934
Будё-Глимт
0:3
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
20' Гол в свои ворота
Martin Bjoernbak
0:2
42' Гол
Babajide David
45' Желтая карточка
Torbjoern Kallevaag
81' Желтая карточка
Попович Зоран
0:3
82' Пенальти
Гюткьяер Фредерик
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Хёугесунн делает замену. Гринхейм Кристиан уходит с поля, а Ковачевич Александар выходит на его замену.
83'
Буде-Глимт делает замену. Томас Якобсен уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Гюткьяер Фредерик из команды Хёугесунн забивает с точки!
Желтая карточка
81'
Попович Зоран получил желтую карточку от судьи
80'
Хёугесунн делает замену. Torbjoern Kallevaag уходит с поля, а Ибрагим Шуайбу выходит на его замену.

72'
Буде-Глимт делает замену. Jens Hauge уходит с поля, а Драге Томас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Буде-Глимт делает замену. Юнассен Эмиль уходит с поля, а Amor Layouni выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Torbjoern Kallevaag получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Babajide David бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Martin Bjoernbak уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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