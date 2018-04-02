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Стадион: Зрители: 5873
Стрёмсгодсет
1:1
Конец матча
Бранн
0'
1:0
76' Гол в свои ворота
Акоста Бисмарк
84' Желтая карточка
Хельсруд-Юхансен Хенрик
1:1
88' Гол
Бармен Кристоффер
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Бармен Кристоффер бьет в цель!
85'
Бранн делает замену. Кристиансен Рубен уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Хельсруд-Юхансен Хенрик получил желтую карточку от судьи
78'
Стрёмсгодсет делает замену. Абделлауйе Мостафа уходит с поля, а Саетра Ларс выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Акоста Бисмарк уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

71'
Бранн делает замену. Кумсан Джилберт уходит с поля, а Скаанес Каспер выходит на его замену.
65'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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