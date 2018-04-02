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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Мариенлист Зрители: 5873
1:1
Конец матча
1:0
76' Гол в свои воротаАкоста Бисмарк
84' Желтая карточкаХельсруд-Юхансен Хенрик
1:1
88' ГолБармен Кристоффер
|
76'
1:0
88'
1:1
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 25 Ринстад Стиан Полузащитник
- 17 Christopher Lindquist Нападающий
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 21 Mathias Berg Gjerstroem
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 18 Карадас Азар Защитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- 9 Скаанес Каспер
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
Бранн (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 13.02.2018 Бранн 1:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.08.2016 Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 13.03.2016 Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген
- 13.09.2014 Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген
- 12.07.2014 Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.09.2013 Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 12.05.2013 Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген
- 30.09.2012 Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген
- 19.08.2012 Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ
- 15.04.2012 Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.08.2011 Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 19.05.2011 Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген
- 21.08.2010 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген
- 25.04.2010 Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.08.2009 Бранн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 02.06.2009 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген
- 19.02.2009 Бранн 1:3 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 09.08.2008 Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген
- 14.04.2008 Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет
Бранн
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хёугесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Волеренга
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кристиансунд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Будё-Глимт
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Стрёмсгодсет
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Одд
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Тромсё
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Бармен Кристоффер бьет в цель!
85'
Бранн делает замену. Кристиансен Рубен уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
84'
Хельсруд-Юхансен Хенрик получил желтую карточку от судьи
78'
Стрёмсгодсет делает замену. Абделлауйе Мостафа уходит с поля, а Саетра Ларс выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Акоста Бисмарк уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
71'
Бранн делает замену. Кумсан Джилберт уходит с поля, а Скаанес Каспер выходит на его замену.
65'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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