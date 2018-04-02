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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Акер
1:0
24' ГолХуссейн Эцаз
2:0
29' ГолХуссейн Эцаз
2:1
43' ГолТейлор Роберт
50' Желтая карточкаФоррен Вегард
53' Желтая карточкаХестад Эйрик
56' Желтая карточкаПедерсен Мортен-Гамст
|
24'
1:0
29'
2:0
43'
2:1
50'
53'
Состав команд
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
27
Чима
Даниэль
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 7 Mathias Antonsen Normann Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 14 Странд Петтер Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 3 Тело Кристофер Полузащитник
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- 21 Tobias Hammer Svendsen
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Тромсё 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 2 Хогли Том Защитник
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 42 Бакенга Мушага Полузащитник
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 18 Mour Samb
- Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Лиллестрём 2:1 Мольде ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 19.11.2017 Лиллестрём 0:1 Мольде Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
Тромсё (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 21.09.2017 Тромсё 2:2 Одд Т
- 17.09.2017 Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Т
- 10.09.2017 Кристиансунд 4:1 Тромсё Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
- 14.08.2017 Волеренга 0:0 Тромсё Т
Последние игры между собой
Мольде: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Тромсё: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 06.08.2017 Тромсё 1:2 Мольде Типпелиген
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Типпелиген
- 28.02.2017 Мольде 2:1 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 02.10.2016 Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген
- 13.03.2016 Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген
- 04.10.2015 Мольде 4:0 Тромсё Типпелиген
- 05.06.2015 Тромсё 2:0 Мольде Типпелиген
- 06.10.2013 Мольде 1:0 Тромсё Типпелиген
- 07.07.2013 Тромсё 2:3 Мольде Типпелиген
- 03.11.2012 Тромсё 1:1 Мольде Типпелиген
- 26.09.2012 Тромсё 2:1 Мольде Кубок НМ
- 24.05.2012 Мольде 3:2 Тромсё Типпелиген
- 02.10.2011 Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген
- 03.04.2011 Мольде 2:2 Тромсё Типпелиген
- 31.01.2011 Тромсё 5:1 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 18.10.2010 Тромсё 0:1 Мольде Типпелиген
- 26.04.2010 Мольде 2:3 Тромсё Типпелиген
- 20.09.2009 Тромсё 1:0 Мольде Типпелиген
- 21.05.2009 Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген
- 28.01.2009 Мольде 0:1 Тромсё Товарищеские матчи. Сборные
Мольде
Тромсё
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хёугесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Волеренга
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кристиансунд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Будё-Глимт
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Стрёмсгодсет
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Одд
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Тромсё
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Второй тайм
88'
Мольде делает замену. Хуссейн Эцаз уходит с поля, а Tobias Hammer Svendsen выходит на его замену.
81'
Тромсё делает замену. Антонсен Кент-Аре уходит с поля, а Вук Слободан выходит на его замену.
72'
Тромсё делает замену. Эспейор Рунар уходит с поля, а Бакенга Мушага выходит на его замену.
70'
Мольде делает замену. Хестад Эйрик уходит с поля, а Эурснес Фредрик выходит на его замену.
65'
Тромсё делает замену. Lasse Nilsen уходит с поля, а Mour Samb выходит на его замену.
56'
Педерсен Мортен-Гамст получил желтую карточку от судьи
53'
Хестад Эйрик получил желтую карточку от судьи
50'
Форрен Вегард получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Мольде делает замену. Чима Даниэль уходит с поля, а Thomas Amang выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Тейлор Роберт бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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