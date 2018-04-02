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Стадион:
Мольде
2:1
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
24' Гол
Хуссейн Эцаз
2:0
29' Гол
Хуссейн Эцаз
2:1
43' Гол
Тейлор Роберт
50' Желтая карточка
Форрен Вегард
53' Желтая карточка
Хестад Эйрик
56' Желтая карточка
Педерсен Мортен-Гамст
90'+5
Второй тайм
88'
Мольде делает замену. Хуссейн Эцаз уходит с поля, а Tobias Hammer Svendsen выходит на его замену.
81'
Тромсё делает замену. Антонсен Кент-Аре уходит с поля, а Вук Слободан выходит на его замену.
72'
Тромсё делает замену. Эспейор Рунар уходит с поля, а Бакенга Мушага выходит на его замену.
70'
Мольде делает замену. Хестад Эйрик уходит с поля, а Эурснес Фредрик выходит на его замену.
65'
Тромсё делает замену. Lasse Nilsen уходит с поля, а Mour Samb выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Педерсен Мортен-Гамст получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
53'
Хестад Эйрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Форрен Вегард получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Мольде делает замену. Чима Даниэль уходит с поля, а Thomas Amang выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Тейлор Роберт бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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