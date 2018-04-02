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1:0
9' ГолБунеджах Багдад
2:0
53' ГолБунеджах Багдад
2:1
90' ГолCaio III
|
9'
1:0
53'
2:0
90'
2:1
Предыдущие игры
Аль-Садд (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 17.03.2018 Аль-Садд 0:1 Аль-Хор КС
- 13.03.2018 Аль-Садд 4:0 Насаф ЛЧА
- 09.03.2018 Умм Салал 2:1 Аль-Садд КС
- 05.03.2018 Насаф 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 01.03.2018 Лехвия 4:3 Аль-Садд КС
- 25.02.2018 Аль-Садд 5:0 Аль-Ахли Доха КС
- 20.02.2018 Аль-Садд 3:1 Персеполис ЛЧА
- 17.02.2018 Аль-Садд 5:1 Аль-Араби Доха КС
- 13.02.2018 Аль-Васль 1:2 Аль-Садд ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Райян 0:2 Аль-Садд КС
- 03.02.2018 СК Катар 1:3 Аль-Садд КС
- 25.01.2018 Аль-Гарафа 0:4 Аль-Садд КС
- 20.01.2018 Аль-Садд 6:0 Аль-Сайлия КС
- 13.01.2018 Аль-Садд 0:0 Аль-Мархия КС
- 07.12.2017 Аль-Харитият 0:4 Аль-Садд КС
- 01.12.2017 Аль-Хор 2:3 Аль-Садд КС
- 24.11.2017 Аль-Садд 2:4 Лехвия КС
- 19.11.2017 Аль-Садд 4:1 Умм Салал КС
- 02.11.2017 Аль-Ахли Доха 1:2 Аль-Садд КС
- 27.10.2017 Аль-Садд 1:2 Аль-Райян КС
Аль-Васль (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 17.03.2018 Аль-Дафра 2:1 Аль-Васль АГЛ
- 13.03.2018 Аль-Васль 0:1 Персеполис ЛЧА
- 05.03.2018 Персеполис 2:0 Аль-Васль ЛЧА
- 28.02.2018 Аль-Васль 1:2 Аль-Наср Дубай АГЛ
- 24.02.2018 Дибба Аль-Фуджайра 2:0 Аль-Васль АГЛ
- 20.02.2018 Насаф 1:0 Аль-Васль ЛЧА
- 13.02.2018 Аль-Васль 1:2 Аль-Садд ЛЧА
- 07.02.2018 Аль-Васль 1:1 Аль-Джазира АГЛ
- 02.02.2018 Аль-Вахда 4:3 Аль-Васль АГЛ
- 28.01.2018 Аль-Васль 2:1 Аль-Шарджа АГЛ
- 22.01.2018 Эмирейтс 1:4 Аль-Васль АГЛ
- 12.01.2018 Аль-Васль 1:3 Аль-Айн АГЛ
- 08.12.2017 Аль-Васль 3:0 Аль-Ахли Дубай АГЛ
- 30.11.2017 Хатта 2:2 Аль-Васль АГЛ
- 23.11.2017 Аль-Васль 2:2 Аджман АГЛ
- 17.11.2017 Аль-Васль 3:0 Аль-Дафра АГЛ
- 02.11.2017 Аль-Наср Дубай 0:2 Аль-Васль АГЛ
- 26.10.2017 Аль-Васль 3:2 Дибба Аль-Фуджайра АГЛ
- 20.10.2017 Аль-Джазира 0:0 Аль-Васль АГЛ
- 13.10.2017 Аль-Васль 2:1 Аль-Вахда АГЛ
Последние игры между собой
Аль-Садд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Васль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 13.02.2018 Аль-Васль 1:2 Аль-Садд Лига чемпионов АФК
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Персеполис
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Насаф
|5
|2
|1
|2
|2 - 7
|7
|4.
|Аль-Васль
|5
|0
|0
|5
|2 - 8
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Каио Канедо Корреа бьет в цель!
53'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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