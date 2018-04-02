  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов АФК
  5. Группа C
Аль-Садд
2:1
Конец матча
Аль-Васль
0'
1:0
9' Гол
Бунеджах Багдад
2:0
53' Гол
Бунеджах Багдад
2:1
90' Гол
Caio III
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Каио Канедо Корреа бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация