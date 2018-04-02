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Стадион: Сёр Арена
1:4
Конец матча
1:0
21' ГолФиннбогасон Кристьян Флоки
30' Желтая карточкаЛав Дэмион
1:1
34' ГолХарвард Сторбек
43' Желтая карточкаEirik Wichne
54' Желтая карточкаAremu Afeez
56' Желтая карточкаГана Кане Эль-Хаджи
61' Желтая карточкаВальес Энрик
1:2
68' ГолЭнгблом Понтус
1:3
78' ГолВальес Энрик
1:4
84' ГолЭнгблом Понтус
|
21'
1:0
30'
34'
1:1
43'
54'
61'
68'
1:2
78'
1:3
84'
1:4
Состав команд
27
Eirik
Wichne
31
Лав
Дэмион
18
Isaac
Twum
Старт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Опдаль Хокон Вратарь
- 27 Eirik Wichne Защитник
- 6 Simon Andreas Larsen I Защитник
- 31 Лав Дэмион Защитник
- 2 Кёкк Эллиот Защитник
- 18 Isaac Twum Полузащитник
- 4 Aremu Afeez Полузащитник
- 10 Tobias Christensen II Полузащитник
- 11 Сигурдарсон Арон Нападающий
- 22 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 7 Kevin Kabran Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Benjamin Boujar Вратарь
- 25 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 17 Триггвасон Гудмундюр-Андри Полузащитник
- 8 Сальвесен Ларс-Йорген Нападающий
- 5 Adnan Hadzic III
- 21 Mikael Ugland
- Главный тренер: Mark Dempsey
Саннефьёрд 3-4-3
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 2 Lars Grorud Защитник
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 19 Демба Виктор Полузащитник
- 5 Вальес Энрик Полузащитник
- 8 Мьельде Эрик Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- 22 Сёдлунн Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 10 Pau Morer Полузащитник
- 15 Энгблом Понтус Нападающий
- 6 Mohamed Ofkir Нападающий
- 34 Herman Nilsen
- 20 Abdoulaye Seck II
- 25 Sabawon Wahid Shamohammad
- Главный тренер: Magnus Powell
Предыдущие игры
Старт (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 16.02.2018 Старт 5:0 Арендал ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 19.01.2018 Старт 1:2 Флёя ТМК
- 12.01.2018 Старт 11:0 Донн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Старт 0:1 Эльверум ПД
- 21.10.2017 Арендал 0:2 Старт ПД
- 17.10.2017 Старт 4:2 Ранхейм ПД
- 01.10.2017 Стрёммен 1:2 Старт ПД
- 24.09.2017 Старт 1:1 Левангер ПД
- 17.09.2017 Фредрикстад 2:1 Старт ПД
- 12.09.2017 Старт 2:2 Будё-Глимт ПД
- 03.09.2017 Ерв 1:3 Старт ПД
- 25.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Старт ТМК
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +6 =0 -14)
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.01.2018 Нутодден 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 26.11.2017 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.11.2017 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 03.11.2017 Саннефьёрд 2:0 Волеренга Т
- 29.10.2017 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
- 25.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Старт ТМК
Последние игры между собой
Старт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Саннефьёрд: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 25.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Старт Товарищеские матчи. Клубы
- 05.03.2016 Старт 0:2 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 17.10.2015 Саннефьёрд 4:1 Старт Типпелиген
- 12.04.2015 Старт 2:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 12.04.2015 Старт 2:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 21.10.2012 Старт 1:0 Саннефьёрд Первый дивизион
- 21.04.2012 Саннефьёрд 1:1 Старт Адекколига
- 10.02.2012 Старт 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 10.07.2010 Саннефьёрд 1:2 Старт Типпелиген
- 14.03.2010 Старт 2:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 27.09.2009 Саннефьёрд 1:0 Старт Типпелиген
- 24.06.2009 Старт 3:2 Саннефьёрд Типпелиген
- 23.01.2009 Старт 1:3 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 17.09.2008 Саннефьёрд 2:1 Старт Адекколига
- 20.07.2008 Старт 1:2 Саннефьёрд Адекколига
Старт
Саннефьёрд
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хёугесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Волеренга
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кристиансунд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Будё-Глимт
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Стрёмсгодсет
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Одд
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Тромсё
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Саннефьёрд делает замену. Ларс Гроруд уходит с поля, а Abdoulaye Seck выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Энгблом Понтус бьет в цель!
78'
Г О О О О Л - Вальес Энрик бьет в цель!
73'
Старт делает замену. Isaac Twum уходит с поля, а Сальвесен Ларс-Йорген выходит на его замену.
72'
Саннефьёрд делает замену. Мьельде Эрик уходит с поля, а Mohamed Ofkir выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Энгблом Понтус бьет в цель!
64'
Саннефьёрд делает замену. Кастрати Фламур уходит с поля, а Энгблом Понтус выходит на его замену.
61'
Вальес Энрик получил желтую карточку от судьи
56'
Гана Кане Эль-Хаджи получил желтую карточку от судьи
54'
Aremu Afeez получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Eirik Wichne получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Харвард Сторбек бьет в цель!
30'
Лав Дэмион получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Финнбогасон Кристьян Флоки бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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