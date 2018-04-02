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  5. Типпелиген
Стадион:
Старт
1:4
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
21' Гол
Финнбогасон Кристьян Флоки
30' Желтая карточка
Лав Дэмион
1:1
34' Гол
Харвард Сторбек
43' Желтая карточка
Eirik Wichne
54' Желтая карточка
Aremu Afeez
56' Желтая карточка
Гана Кане Эль-Хаджи
61' Желтая карточка
Вальес Энрик
1:2
68' Гол
Энгблом Понтус
1:3
78' Гол
Вальес Энрик
1:4
84' Гол
Энгблом Понтус
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Саннефьёрд делает замену. Ларс Гроруд уходит с поля, а Abdoulaye Seck выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Энгблом Понтус бьет в цель!
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Вальес Энрик бьет в цель!
73'
Старт делает замену. Isaac Twum уходит с поля, а Сальвесен Ларс-Йорген выходит на его замену.
72'
Саннефьёрд делает замену. Мьельде Эрик уходит с поля, а Mohamed Ofkir выходит на его замену.

Описание гола
68'
Г О О О О Л - Энгблом Понтус бьет в цель!
64'
Саннефьёрд делает замену. Кастрати Фламур уходит с поля, а Энгблом Понтус выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Вальес Энрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Гана Кане Эль-Хаджи получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Aremu Afeez получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Eirik Wichne получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Харвард Сторбек бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Лав Дэмион получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Финнбогасон Кристьян Флоки бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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