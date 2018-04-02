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Стадион: Сарпсборг Зрители: 6149
3:0
Конец матча
1:0
17' ГолПатрик Мортенсен
18' Желтая карточкаДжонсон Сэм
47' Желтая карточкаТамм Йоонас
61' Желтая карточкаНатьон Йонатан
2:0
66' ГолТвейта Йон-Хельге
90' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
90' Желтая карточкаШварц Ронни
3:0
90' ГолПатрик Мортенсен
|
17'
1:0
18'
47'
61'
66'
2:0
90'
90'
90'
3:0
Состав команд
31
Aslak
Falch
23
Сингх
Хармет
18
Mikkel
Agger
33
Амин
Нури
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
10
Джонсон
Сэм
40
Эджук
Чидера
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 31 Aslak Falch Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 18 Mikkel Agger Нападающий
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Амин Аскар Защитник
- 19 Ларсен Кристоффер III Полузащитник
- 10 Tobias Heintz Полузащитник
- 4 Bjoern Inge Utvik Полузащитник
- 29 Шварц Ронни Нападающий
- 14 Mohammed Usman
- 21 Anders Kristiansen II
- Главный тренер: Бакке Гейр
Волеренга 4-3-3
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 7 Хольм Даниэль Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 17 Юклеред Симен Нападающий
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- 40 Эджук Чидера Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 14 Эйджийри Эрнест Полузащитник
- 9 Fitim Azemi
- 19 Peter Michael
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 17.03.2018 Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 26.02.2018 Сарпсборг-08 0:1 Скейд ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 03.02.2018 Лиллестрём 0:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 12.01.2018 Сарпсборг-08 3:0 Мосс ТМК
- 03.12.2017 Лиллестрём 3:2 Сарпсборг-08 К
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 19.11.2017 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Т
Волеренга (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 23.03.2018 Волеренга 3:1 Нымме Калью ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
- 24.01.2018 Волеренга 2:1 Силькеборг ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 17.01.2018 Волеренга 0:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 03.11.2017 Саннефьёрд 2:0 Волеренга Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Волеренга: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
- 20.09.2017 Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 Кубок
- 10.09.2017 Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 21.05.2017 Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Типпелиген
- 07.08.2016 Сарпсборг-08 0:2 Волеренга Типпелиген
- 18.06.2016 Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 08.05.2016 Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 18.10.2015 Волеренга 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 10.04.2015 Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген
- 10.04.2015 Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген
- 09.08.2014 Волеренга 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 28.04.2014 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген
- 29.07.2013 Волеренга 5:3 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 21.05.2013 Сарпсборг-08 3:3 Волеренга Типпелиген
Сарпсборг-08
Волеренга
-
6 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хёугесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Волеренга
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кристиансунд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Будё-Глимт
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Стрёмсгодсет
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Одд
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Тромсё
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Второй тайм
90'
Шварц Ронни получил желтую карточку от судьи
90'
Адекугбе Сэм получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Патрик Мортенсен бьет в цель!
88'
Сарпсборг-08 делает замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит с поля, а Tobias Heintz выходит на его замену.
79'
Сарпсборг-08 делает замену. Mikkel Agger уходит с поля, а Шварц Ронни выходит на его замену.
75'
Волеренга делает замену. Юклеред Симен уходит с поля, а Fitim Azemi выходит на его замену.
69'
Волеренга делает замену. Леквен Магнус уходит с поля, а Эйджийри Эрнест выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Твейта Йон-Хельге бьет в цель!
61'
Натьон Йонатан получил желтую карточку от судьи
47'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
46'
Волеренга делает замену. Ибрахим Абдисалам уходит с поля, а Фридьонссон Самуэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Джонсон Сэм получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Патрик Мортенсен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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