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Стадион: Зрители: 6149
Сарпсборг-08
3:0
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
17' Гол
Патрик Мортенсен
18' Желтая карточка
Джонсон Сэм
47' Желтая карточка
Тамм Йоонас
61' Желтая карточка
Натьон Йонатан
2:0
66' Гол
Твейта Йон-Хельге
90' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
90' Желтая карточка
Шварц Ронни
3:0
90' Гол
Патрик Мортенсен
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Шварц Ронни получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Адекугбе Сэм получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Патрик Мортенсен бьет в цель!
88'
Сарпсборг-08 делает замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит с поля, а Tobias Heintz выходит на его замену.
79'
Сарпсборг-08 делает замену. Mikkel Agger уходит с поля, а Шварц Ронни выходит на его замену.
75'
Волеренга делает замену. Юклеред Симен уходит с поля, а Fitim Azemi выходит на его замену.

69'
Волеренга делает замену. Леквен Магнус уходит с поля, а Эйджийри Эрнест выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Твейта Йон-Хельге бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Натьон Йонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
46'
Волеренга делает замену. Ибрахим Абдисалам уходит с поля, а Фридьонссон Самуэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
18'
Джонсон Сэм получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Патрик Мортенсен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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