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Стадион: Исачсен
0:1
22' Гол в свои воротаLukas Jonsson
1:1
36' ГолYlldren Ibrahimaj
48' Желтая карточкаHalvor Solheim Olsen
82' Желтая карточкаChrister Husa
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22'
0:1
36'
1:1
82'
Состав команд
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lukas Jonsson Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 3 Vetle Dragsnes Защитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 7 Ylldren Ibrahimaj Нападающий
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 9 Mads Hansen II Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- 21 Alfred Scriven
- 17 Sebastian Hansen III
- 5 Alexander Betten Hansen
- 14 Vamoiti Diomande
- Главный тренер: Vegard Hansen
Флурё 4-3-3
- Основной состав
- 92 Nicklas Frenderup Вратарь
- 15 Andre Reksten Защитник
- 6 Runar Hove Защитник
- 16 Simen Reksten Solheim Защитник
- 5 Christer Husa Защитник
- 7 Peter Aase Полузащитник
- 23 Halvor Solheim Olsen Полузащитник
- 99 Stefan Aase Полузащитник
- 19 Alioune Ndour Нападающий
- 9 Йоханнесен Патрик Нападающий
- 14 Kristoffer Ryland Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Dejan Corovic Защитник
- 24 Клинг Роберт Полузащитник
- 17 Eirik Hoeydal Нападающий
- 11 Ротихеуг Оливер Нападающий
- 1 Alexander Hovdevik II
- 21 Torje Naustdal
- Главный тренер: Terje Rognsoe
Предыдущие игры
Мьёндален (последние 20 матчей: +14 =0 -6)
- 23.03.2018 Мьёндален 2:0 Лиллестрём ТМК
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.11.2017 Мьёндален 1:2 Ранхейм ТПМ
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Эльверум 0:3 Мьёндален ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Мьёндален 3:1 Фредрикстад ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Арендал 0:1 Мьёндален ПД
- 10.09.2017 Мьёндален 3:0 Ранхейм ПД
- 03.09.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Мьёндален ПД
- 26.08.2017 Мьёндален 1:2 Сарпсборг-08 К
- 20.08.2017 Мьёндален 3:0 Стрёммен ПД
- 16.08.2017 Флурё 5:0 Мьёндален ПД
- 13.08.2017 Мьёндален 2:0 Тромсдален ПД
- 09.08.2017 Мьёндален 1:0 Бранн К
- 05.08.2017 Старт 2:1 Мьёндален ПД
Флурё (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 13.01.2018 Лиллестрём 1:1 Флурё ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Флурё 1:5 Стрёммен ПД
- 22.10.2017 Левангер 1:1 Флурё ПД
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Будё-Глимт 4:1 Флурё ПД
- 24.09.2017 Флурё 1:1 Ранхейм ПД
- 17.09.2017 Улленсакер/Киса 3:0 Флурё ПД
- 10.09.2017 Флурё 0:1 Арендал ПД
- 03.09.2017 Флурё 1:1 Тромсдален ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Флурё 5:0 Мьёндален ПД
- 13.08.2017 Старт 2:0 Флурё ПД
- 09.08.2017 Кристиансунд 1:0 Флурё К
- 06.08.2017 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 30.07.2017 Эльверум 3:4 Флурё ПД
- 23.07.2017 Флурё 4:1 Фредрикстад ПД
- 02.07.2017 Ранхейм 0:2 Флурё ПД
- 25.06.2017 Мьёндален 2:4 Флурё ПД
- 18.06.2017 Флурё 3:1 Улленсакер/Киса ПД
Последние игры между собой
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Christer Husa получил желтую карточку от судьи
81'
Мьендален делает замену. Гундерсен Мадс уходит с поля, а Ousseynou Boye выходит на его замену.
74'
Флоро делает замену. Kristoffer Ryland уходит с поля, а Ротихеуг Оливер выходит на его замену.
71'
Мьендален делает замену. William Saelid Sell уходит с поля, а Вамоити Диоманде выходит на его замену.
61'
Флоро делает замену. Runar Hove уходит с поля, а Dejan Corovic выходит на его замену.
48'
Halvor Solheim Olsen получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Ylldren Ibrahimaj бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Лукас Йонссон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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