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  5. Первый дивизион
Стадион:
Мьёндален
1:1
Конец матча
Флурё
0'
0:1
22' Гол в свои ворота
Lukas Jonsson
1:1
36' Гол
Ylldren Ibrahimaj
48' Желтая карточка
Halvor Solheim Olsen
82' Желтая карточка
Christer Husa
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
82'
Christer Husa получил желтую карточку от судьи
81'
Мьендален делает замену. Гундерсен Мадс уходит с поля, а Ousseynou Boye выходит на его замену.
74'
Флоро делает замену. Kristoffer Ryland уходит с поля, а Ротихеуг Оливер выходит на его замену.
71'
Мьендален делает замену. William Saelid Sell уходит с поля, а Вамоити Диоманде выходит на его замену.
61'
Флоро делает замену. Runar Hove уходит с поля, а Dejan Corovic выходит на его замену.

Желтая карточка
48'
Halvor Solheim Olsen получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Ylldren Ibrahimaj бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Лукас Йонссон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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