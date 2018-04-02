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Стадион: Зрители: 2125
Ранхейм
4:1
Конец матча
Стабек
0'
1:0
1' Гол
Kristoffer Loekberg
9' Желтая карточка
Christian Rismark
2:0
20' Гол
Kristoffer Loekberg
46' Желтая карточка
Michael Karlsen
3:0
49' Гол
Michael Karlsen
3:1
53' Гол
Квоеме Охи
58' Желтая карточка
Манде Саюба
4:1
59' Пенальти
Michael Karlsen
72' Желтая карточка
Tonny Brochmann
84' Желтая карточка
Моэ Йеппе
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Моэ Йеппе получил желтую карточку от судьи
81'
Ранхейм делает замену. Михаэль Карлсен уходит с поля, а Хельмерсен Андреас выходит на его замену.
78'
Стабек делает замену. Hugo Vetlesen уходит с поля, а Ola Brynhildsen выходит на его замену.
78'
Ранхейм делает замену. Сторфлор Эйвинн уходит с поля, а Солли Сиверт выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Тонни Брохманн получил желтую карточку от судьи

64'
Стабек делает замену. Реннинг Мартин уходит с поля, а Tobias Borchgrevink Boerkeeiet выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Михаэль Карлсен из команды Ранхейм забивает с точки!
Желтая карточка
58'
Манде Саюба получил желтую карточку от судьи
56'
Ранхейм делает замену. Sondre Soerloekk уходит с поля, а Simen Raaen Sandmael выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Михаэль Карлсен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Михаэль Карлсен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Kristoffer Loekberg бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Christian Rismark получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Kristoffer Loekberg бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DnB NOR Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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