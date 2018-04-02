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Стадион: ДнБ НОР Арена Зрители: 2125
1:0
1' ГолKristoffer Loekberg
9' Желтая карточкаChristian Rismark
2:0
20' ГолKristoffer Loekberg
46' Желтая карточкаMichael Karlsen
3:0
49' ГолMichael Karlsen
3:1
53' ГолКвоеме Охи
58' Желтая карточкаМанде Саюба
4:1
59' ПенальтиMichael Karlsen
72' Желтая карточкаTonny Brochmann
84' Желтая карточкаМоэ Йеппе
|
1'
1:0
20'
2:0
46'
49'
3:0
53'
3:1
58'
59'
4:1
72'
84'
Состав команд
15
Erik
Toenne
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
10
Боли
Франк
99
Квоеме
Охи
Ранхейм 4-3-3
- Основной состав
- 1 Even Barli Вратарь
- 2 Christian Rismark Защитник
- 3 Daniel Kvande Защитник
- 23 Aslak Fonn Witry Защитник
- 24 Aleksander Foosnaes Защитник
- 16 Kristoffer Loekberg Полузащитник
- 11 Eirik Valla Doennem Полузащитник
- 17 Sondre Soerloekk Полузащитник
- 10 Сторфлор Эйвинн Нападающий
- 9 Michael Karlsen Нападающий
- 15 Erik Toenne Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Magnus Lenes Вратарь
- 18 Фуру Ивар Защитник
- 8 Simen Raaen Sandmael Полузащитник
- 21 Jacob Tromsdal Полузащитник
- 27 Хельмерсен Андреас Нападающий
- 22 Солли Сиверт Нападающий
- 5 Oeyvind Alseth
- Главный тренер: Svein Maalen
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 94 Реннинг Мартин Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 10 Боли Франк Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 50 Oscar Aga
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet
- 9 Abdul-Basit Agouda
- 20 Ola Brynhildsen
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Ранхейм (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Левангер 0:3 Ранхейм ТМК
- 04.03.2018 Кристиансунд 2:3 Ранхейм ТМК
- 27.02.2018 Ранхейм 1:2 Хабнарфьордюр ТМК
- 23.02.2018 Ранхейм 3:1 Русенборг ТМК
- 16.02.2018 Ранхейм 3:2 Левангер ТМК
- 11.02.2018 Ранхейм 6:0 Нардо ТМК
- 11.02.2018 Ранхейм 6:0 Оркла ТМК
- 01.02.2018 Ранхейм 2:0 Схьёрдал-Блинк ТМК
- 28.01.2018 Ранхейм 5:0 Колстад ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 19.11.2017 Мьёндален 1:2 Ранхейм ТПМ
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Арендал 1:2 Ранхейм ПД
- 29.10.2017 Ранхейм 3:1 Ерв ПД
- 24.10.2017 Фредрикстад 1:2 Ранхейм ПД
- 17.10.2017 Старт 4:2 Ранхейм ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
Стабек (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 12.01.2018 Стабек 5:1 Аскер ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 16.10.2017 Сарпсборг-08 2:2 Стабек Т
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Т
Последние игры между собой
Ранхейм
Стабек
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хёугесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Волеренга
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кристиансунд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Будё-Глимт
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Стрёмсгодсет
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Одд
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Тромсё
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Моэ Йеппе получил желтую карточку от судьи
81'
Ранхейм делает замену. Михаэль Карлсен уходит с поля, а Хельмерсен Андреас выходит на его замену.
78'
Стабек делает замену. Hugo Vetlesen уходит с поля, а Ola Brynhildsen выходит на его замену.
78'
Ранхейм делает замену. Сторфлор Эйвинн уходит с поля, а Солли Сиверт выходит на его замену.
72'
Тонни Брохманн получил желтую карточку от судьи
64'
Стабек делает замену. Реннинг Мартин уходит с поля, а Tobias Borchgrevink Boerkeeiet выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Михаэль Карлсен из команды Ранхейм забивает с точки!
58'
Манде Саюба получил желтую карточку от судьи
56'
Ранхейм делает замену. Sondre Soerloekk уходит с поля, а Simen Raaen Sandmael выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Михаэль Карлсен бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Михаэль Карлсен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Г О О О О Л - Kristoffer Loekberg бьет в цель!
9'
Christian Rismark получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Kristoffer Loekberg бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DnB NOR Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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