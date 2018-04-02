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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Гьемселунд
0:2
Конец матча
0:1
6' ГолХёйланд Томми
19' Желтая карточкаLeo Oestigard
0:2
50' ГолViljar Vevatne
52' Желтая карточкаMarkus Skjellum Nyambwogi
74' Желтая карточкаДаниэльсен Андре
77' Желтая карточкаRasmus Martinsen
78' Желтая карточкаHarald Holter
90' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
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6'
0:1
19'
50'
0:2
74'
77'
78'
Состав команд
18
Iman
Mafi
11
Эбю
Олав
Конгсвингер 4-4-2
- Основной состав
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 18 Iman Mafi Защитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 9 Adem Gueven Нападающий
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Christian Roeer Защитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 22 Ludvig Langrekken Нападающий
- 15 Marlinho Нападающий
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh
- 25 Simon Thomas
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 6 Leo Oestigard Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 4 Tord Johnsen Salte Полузащитник
- 21 Jordan Hallam Полузащитник
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 30 Stian Rokaas Michalsen Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 24 Jonas Pereira
- 28 Kristian Thorstvedt
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
- 03.09.2017 Ранхейм 1:0 Конгсвингер ПД
- 22.08.2017 Конгсвингер 0:1 Будё-Глимт ПД
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
- 06.08.2017 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
- 23.07.2017 Старт 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
Викинг (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
Последние игры между собой
Второй тайм
90'
Niklas Castro получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Викинг делает замену. Трипич Златко уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
78'
Harald Holter получил желтую карточку от судьи
77'
Rasmus Martinsen получил желтую карточку от судьи
76'
Конгсвингер делает замену. Fredrik Mani Paalerud уходит с поля, а Ridouan Boulahuane Essaeh выходит на его замену.
74'
Даниэльсен Андре получил желтую карточку от судьи
73'
Викинг делает замену. Бютюки Зюмер уходит с поля, а Кронберг Клаес выходит на его замену.
63'
Конгсвингер делает замену. Martin Tangen Vinjor уходит с поля, а Marlinho выходит на его замену.
62'
Викинг делает замену. Jordan Hallam уходит с поля, а Даниэльсен Андре выходит на его замену.
52'
Markus Skjellum получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Viljar Vevatne бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Leo Oestigard получил желтую карточку от судьи
10'
Конгсвингер делает замену. Скагестад Эдвард уходит с поля, а Harald Holter выходит на его замену.
6'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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