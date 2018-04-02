  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Первый дивизион
Стадион:
Конгсвингер
0:2
Конец матча
Викинг
0'
0:1
6' Гол
Хёйланд Томми
19' Желтая карточка
Leo Oestigard
0:2
50' Гол
Viljar Vevatne
52' Желтая карточка
Markus Skjellum Nyambwogi
74' Желтая карточка
Даниэльсен Андре
77' Желтая карточка
Rasmus Martinsen
78' Желтая карточка
Harald Holter
90' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Niklas Castro получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Викинг делает замену. Трипич Златко уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Harald Holter получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Rasmus Martinsen получил желтую карточку от судьи
76'
Конгсвингер делает замену. Fredrik Mani Paalerud уходит с поля, а Ridouan Boulahuane Essaeh выходит на его замену.

Желтая карточка
74'
Даниэльсен Андре получил желтую карточку от судьи
73'
Викинг делает замену. Бютюки Зюмер уходит с поля, а Кронберг Клаес выходит на его замену.
63'
Конгсвингер делает замену. Martin Tangen Vinjor уходит с поля, а Marlinho выходит на его замену.
62'
Викинг делает замену. Jordan Hallam уходит с поля, а Даниэльсен Андре выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Markus Skjellum получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Viljar Vevatne бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
19'
Leo Oestigard получил желтую карточку от судьи
10'
Конгсвингер делает замену. Скагестад Эдвард уходит с поля, а Harald Holter выходит на его замену.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация