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Стадион: Санднес
2:1
Конец матча
16' Желтая карточкаThor Soendergaard Lange
24' Желтая карточкаPaal Steffen Andresen
1:0
53' ГолВорторен Нилс
2:0
77' ГолKent Haavard Eriksen
2:1
82' ГолSindre M. Hansen
84' Желтая карточкаMansour Gueye II
86' Желтая карточкаХейккиля Тапио
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53'
1:0
77'
2:0
82'
2:1
84'
86'
Состав команд
Саннес Ульф 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Сальгрен Саку-Пекка Вратарь
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 11 Дансо Эриксон Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- 27 Vegard Aasen
- 21 Herman Kleppa
- 15 Vegard Oestraat Erlien
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Стрёммен 4-4-2
- Основной состав
- 24 Oumar Diaby Вратарь
- 5 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 18 Mansour Gueye II Защитник
- 3 Thor Soendergaard Lange Защитник
- 19 Emil Sildnes Полузащитник
- 17 Oeystein Vestvatn Полузащитник
- 8 Mathias Blaarud Полузащитник
- 6 Anders Dieserud Полузащитник
- 9 Martin Troeen Нападающий
- 14 Sindre M. Hansen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 79 Sebastian Pedersen II
- 21 Johannes Groedtlien
- Главный тренер: Espen Olsen
Предыдущие игры
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 04.07.2017 Арендал 2:3 Саннес Ульф ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
- 18.06.2017 Стрёммен 1:3 Саннес Ульф ПД
Стрёммен (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Лиллестрём 4:0 Стрёммен ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Флурё 1:5 Стрёммен ПД
- 22.10.2017 Стрёммен 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Стрёммен 1:2 Старт ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
- 03.09.2017 Стрёммен 0:0 Эльверум ПД
- 20.08.2017 Мьёндален 3:0 Стрёммен ПД
- 16.08.2017 Стрёммен 1:0 Ранхейм ПД
- 13.08.2017 Арендал 0:3 Стрёммен ПД
- 06.08.2017 Стрёммен 0:1 Левангер ПД
- 30.07.2017 Фредрикстад 1:1 Стрёммен ПД
- 23.07.2017 Стрёммен 2:1 Ерв ПД
Последние игры между собой
Саннес Ульф: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен Первый дивизион
- 18.06.2017 Стрёммен 1:3 Саннес Ульф Первый дивизион
- 10.07.2016 Саннес Ульф 1:0 Стрёммен Первый дивизион
- 19.06.2016 Стрёммен 3:1 Саннес Ульф Первый дивизион
- 04.10.2015 Стрёммен 0:3 Саннес Ульф Первый дивизион
- 28.06.2015 Саннес Ульф 3:1 Стрёммен Первый дивизион
Второй тайм
86'
Хейккиля Тапио получил желтую карточку от судьи
85'
Саннес Ульф делает замену. Дансо Эриксон уходит с поля, а Vegard Oestraat Erlien выходит на его замену.
84'
Mansour Gueye получил желтую карточку от судьи
82'
Г О О О О Л - Sindre Mauritz-Hansen бьет в цель!
77'
Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen бьет в цель!
72'
Саннес Ульф делает замену. Daniel Edvardsen уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
71'
Строммен делает замену. Mathias Blaarud уходит с поля, а Sebastian Pedersen выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Ворторен Нилс бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Пал Стеффен Андресен получил желтую карточку от судьи
16'
Thor Soendergaard Lange получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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