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  5. Первый дивизион
Стадион:
Саннес Ульф
2:1
Конец матча
Стрёммен
0'
16' Желтая карточка
Thor Soendergaard Lange
24' Желтая карточка
Paal Steffen Andresen
1:0
53' Гол
Ворторен Нилс
2:0
77' Гол
Kent Haavard Eriksen
2:1
82' Гол
Sindre M. Hansen
84' Желтая карточка
Mansour Gueye II
86' Желтая карточка
Хейккиля Тапио
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
86'
Хейккиля Тапио получил желтую карточку от судьи
85'
Саннес Ульф делает замену. Дансо Эриксон уходит с поля, а Vegard Oestraat Erlien выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Mansour Gueye получил желтую карточку от судьи
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Sindre Mauritz-Hansen бьет в цель!
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen бьет в цель!
72'
Саннес Ульф делает замену. Daniel Edvardsen уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.

71'
Строммен делает замену. Mathias Blaarud уходит с поля, а Sebastian Pedersen выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Ворторен Нилс бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Пал Стеффен Андресен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Thor Soendergaard Lange получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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