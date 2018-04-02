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Стадион: Зрители: 5497
Одд
1:1
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
55' Гол
Хелланн Поль-Андре
1:1
57' Гол в свои ворота
Якоб Расмуссен
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Русенборг делает замену. Хеденстад Вегар уходит с поля, а Morten Konradsen выходит на его замену.
76'
Русенборг делает замену. Бендтнер Никлас уходит с поля, а Содерлунд Александер выходит на его замену.
61'
Русенборг делает замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит с поля, а Леви Джонатан выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Якоб Расмуссен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Хелланн Поль-Андре бьет в цель!

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Одд Гренланд делает замену. Нордквелле Фредрик уходит с поля, а Markus Andre Kaasa выходит на его замену.
32'
Одд Гренланд делает замену. Борвен Торгейр уходит с поля, а Bilal Njie выходит на его замену.
4'
Одд Гренланд делает замену. Семб-Берге Фредрик уходит с поля, а Хаген Стеффен выходит на его замену.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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