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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 5497
0:1
55' ГолХелланн Поль-Андре
1:1
57' Гол в свои воротаЯкоб Расмуссен
|
55'
0:1
57'
1:1
Состав команд
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 3 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 25 Кителано Джон Защитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 9 Риса Бирк Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 20 Леуритсен Тобиас Полузащитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 5 Грогор Томас Полузащитник
- 19 Bilal Njie
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 5 Якоб Расмуссен Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 22 Morten Konradsen Полузащитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 20 Malte Amundsen
- 26 Besim Serbecic
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 31.01.2018 Оденсе 1:3 Одд ТМК
- 28.01.2018 Одд 1:1 Хорсенс ТМК
- 25.01.2018 Одд 3:1 Шанхай Шэньсинь ТМК
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
- 29.10.2017 Кристиансунд 2:2 Одд Т
- 23.10.2017 Одд 1:0 Лиллестрём Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 25.09.2017 Сарпсборг-08 2:1 Одд Т
Русенборг (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 28.02.2018 Динамо-Брест 1:3 Русенборг ТМК
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 23.02.2018 Ранхейм 3:1 Русенборг ТМК
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 17.02.2018 Русенборг 5:0 Нардо ТМК
- 14.02.2018 Русенборг 4:0 Melhus ТМК
- 12.02.2018 Русенборг 3:1 Схьёрдал-Блинк ТМК
- 07.02.2018 Русенборг 2:3 Бюосен ТМК
- 17.01.2018 Русенборг 4:1 Колстад ТМК
- 07.12.2017 Вардар 1:1 Русенборг ЛЕ
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
- 23.11.2017 Русенборг 0:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
Последние игры между собой
Одд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Русенборг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Типпелиген
- 02.04.2017 Русенборг 3:0 Одд Типпелиген
- 23.10.2016 Русенборг 1:2 Одд Типпелиген
- 12.03.2016 Одд 1:0 Русенборг Типпелиген
- 17.02.2016 Русенборг 1:0 Одд Товарищеские матчи. Клубы
- 12.07.2015 Русенборг 3:0 Одд Типпелиген
- 03.05.2015 Одд 1:2 Русенборг Типпелиген
Одд
Русенборг
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хёугесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Волеренга
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Бранн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кристиансунд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Саннефьёрд
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Будё-Глимт
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Стрёмсгодсет
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Русенборг
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Одд
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Тромсё
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Русенборг делает замену. Хеденстад Вегар уходит с поля, а Morten Konradsen выходит на его замену.
76'
Русенборг делает замену. Бендтнер Никлас уходит с поля, а Содерлунд Александер выходит на его замену.
61'
Русенборг делает замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит с поля, а Леви Джонатан выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Якоб Расмуссен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
55'
Г О О О О Л - Хелланн Поль-Андре бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Одд Гренланд делает замену. Нордквелле Фредрик уходит с поля, а Markus Andre Kaasa выходит на его замену.
32'
Одд Гренланд делает замену. Борвен Торгейр уходит с поля, а Bilal Njie выходит на его замену.
4'
Одд Гренланд делает замену. Семб-Берге Фредрик уходит с поля, а Хаген Стеффен выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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