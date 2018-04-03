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2:1
Конец матча
1:0
16' ГолEiichi Katayama
2:0
34' ГолКакитани Юсиро
2:1
90' ГолSeong-Uk Jin
|
16'
1:0
34'
2:0
90'
2:1
Предыдущие игры
Серезо Осака (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 31.03.2018 Серезо Осака 2:1 Сёнан Бельмаре ДЛ
- 18.03.2018 Виссел Кобе 2:0 Серезо Осака ДЛ
- 14.03.2018 Серезо Осака 2:2 Бурирам Юнайтед ЛЧА
- 10.03.2018 Касива Рейсол 1:1 Серезо Осака ДЛ
- 06.03.2018 Бурирам Юнайтед 2:0 Серезо Осака ЛЧА
- 02.03.2018 Серезо Осака 3:3 Консадоле Саппоро ДЛ
- 25.02.2018 Серезо Осака 1:1 Йокогама Маринос ДЛ
- 21.02.2018 Серезо Осака 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 14.02.2018 Чеджу Юнайтед 0:1 Серезо Осака ЛЧА
- 10.02.2018 Кавасаки Фронтале 2:3 Серезо Осака С
- 01.01.2018 Серезо Осака 2:1 Йокогама Маринос К
- 23.12.2017 Виссел Кобе 1:3 Серезо Осака К
- 02.12.2017 Альбирекс Ниигата 1:0 Серезо Осака ДЛ
- 26.11.2017 Серезо Осака 3:1 Виссел Кобе ДЛ
- 18.11.2017 Йокогама Маринос 1:4 Серезо Осака ДЛ
- 04.11.2017 Серезо Осака 2:0 Кавасаки Фронтале КЛ
- 29.10.2017 Серезо Осака 2:1 Омия Ардидзя ДЛ
- 25.10.2017 Серезо Осака 2:0 Омия Ардидзя К
- 21.10.2017 Серезо Осака 2:0 Вентфорет Кофу ДЛ
- 15.10.2017 Саган Тосу 1:2 Серезо Осака ДЛ
Чеджу Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 31.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Блюуингз KЛ1
- 18.03.2018 Ульсан 0:1 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 14.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:2 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 10.03.2018 Кённам 2:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 06.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:3 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 01.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:0 Сеул KЛ1
- 21.02.2018 Бурирам Юнайтед 0:2 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 14.02.2018 Чеджу Юнайтед 0:1 Серезо Осака ЛЧА
- 19.11.2017 Сеул 3:2 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 05.11.2017 Чеджу Юнайтед 0:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 29.10.2017 Чонбук Моторс 3:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 22.10.2017 Ульсан 0:1 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 14.10.2017 Чеджу Юнайтед 1:0 Канвон KЛ1
- 08.10.2017 Чеджу Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 01.10.2017 Чеджу Юнайтед 1:1 Кванджу KЛ1
- 23.09.2017 Санджу Сангму 2:2 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 20.09.2017 Сувон Блюуингз 2:3 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 17.09.2017 Чеджу Юнайтед 2:1 Ульсан KЛ1
- 09.09.2017 Сеул 0:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 02.09.2017 Кванджу 0:1 Чеджу Юнайтед KЛ1
Последние игры между собой
Серезо Осака: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чеджу Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 14.02.2018 Чеджу Юнайтед 0:1 Серезо Осака Лига чемпионов АФК
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Серезо Осака
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|3.
|Бурирам Юнайтед
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|4.
|Чеджу Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Seong-Wook Jin бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Какитани Юсиро бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Eiichi Katayama бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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