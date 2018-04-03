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Серезо Осака
2:1
Конец матча
Чеджу Юнайтед
0'
1:0
16' Гол
Eiichi Katayama
2:0
34' Гол
Какитани Юсиро
2:1
90' Гол
Seong-Uk Jin
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Seong-Wook Jin бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Какитани Юсиро бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Eiichi Katayama бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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