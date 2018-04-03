- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:2
Перерыв
0:1
23' ГолНинкович Милош
1:1
24' ГолДамьянович Деян
1:2
31' ГолБроск Алекс
|
23'
0:1
24'
1:1
31'
1:2
Предыдущие игры
Сувон Блюуингз (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 31.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Блюуингз KЛ1
- 18.03.2018 Сувон Блюуингз 1:1 Пхохан KЛ1
- 13.03.2018 Шанхай Шэньхуа 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.03.2018 Тэгу 0:2 Сувон Блюуингз KЛ1
- 07.03.2018 Сувон Блюуингз 1:1 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 01.03.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Чуннам KЛ1
- 21.02.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 30.01.2018 Сувон Блюуингз 5:1 Тханьхоа ЛЧА(
- 19.11.2017 Чонбук Моторс 2:3 Сувон Блюуингз KЛ1
- 05.11.2017 Чеджу Юнайтед 0:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 29.10.2017 Сувон Блюуингз 2:1 Канвон KЛ1
- 25.10.2017 Пусан Айпарк 1:1 Сувон Блюуингз К
- 21.10.2017 Сеул 2:2 Сувон Блюуингз KЛ1
- 15.10.2017 Сувон Блюуингз 2:0 Ульсан KЛ1
- 08.10.2017 Пхохан 1:1 Сувон Блюуингз KЛ1
- 01.10.2017 Сувон Блюуингз 1:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 23.09.2017 Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Блюуингз KЛ1
- 20.09.2017 Сувон Блюуингз 2:3 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 16.09.2017 Тэгу 0:0 Сувон Блюуингз KЛ1
Сидней (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
Последние игры между собой
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Касима Антлерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Сувон Блюуингз
|1:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|3.
|Сидней
|2:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Дамьянович Деян бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация