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Сувон Блюуингз
1:2
Перерыв
Сидней
0'
0:1
23' Гол
Нинкович Милош
1:1
24' Гол
Дамьянович Деян
1:2
31' Гол
Броск Алекс
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Дамьянович Деян бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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