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0:1
85' ГолМохаммед Исмаиль
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85'
0:1
Предыдущие игры
Зобахан (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 30.03.2018 Зобахан 3:0 Тракторсази ПГПЛ
- 12.03.2018 Аль-Вахда 3:0 Зобахан ЛЧА
- 06.03.2018 Зобахан 2:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 01.03.2018 Парс Джем Бушир 0:0 Зобахан ПГПЛ
- 24.02.2018 Зобахан 2:1 Падиде ПГПЛ
- 19.02.2018 Зобахан 2:0 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 12.02.2018 Лехвия 3:1 Зобахан ЛЧА
- 08.02.2018 Сайпа 4:2 Зобахан ПГПЛ
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 30.01.2018 Зобахан 3:1 Аиджал ЛЧА(
- 24.01.2018 Эстегляль Хузестан 0:2 Зобахан ПГПЛ
- 18.01.2018 Зобахан 2:1 Санат Нафт ПГПЛ
- 12.01.2018 Сепахан 1:2 Зобахан ПГПЛ
- 05.01.2018 Зобахан 2:1 Пайкан ПГПЛ
- 29.12.2017 Гостареш Фулад 0:1 Зобахан ПГПЛ
- 22.12.2017 Зобахан 0:0 Сиах Джамеган ПГПЛ
- 06.12.2017 Зобахан 2:0 Нафт Тегеран ПГПЛ
- 01.12.2017 Персеполис 4:0 Зобахан ПГПЛ
- 25.11.2017 Зобахан 0:1 Фулад Хузестан ПГПЛ
- 20.11.2017 Сепидруд Рашт 1:2 Зобахан ПГПЛ
Лехвия (последние 20 матчей: +17 =3 -0)
- 17.03.2018 Аль-Мархия 2:4 Лехвия КС
- 12.03.2018 Локомотив Ташкент 1:2 Лехвия ЛЧА
- 09.03.2018 Аль-Харитият 0:5 Лехвия КС
- 06.03.2018 Лехвия 3:2 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 01.03.2018 Лехвия 4:3 Аль-Садд КС
- 24.02.2018 Лехвия 4:0 Аль-Хор КС
- 19.02.2018 Аль-Вахда 2:3 Лехвия ЛЧА
- 15.02.2018 Лехвия 5:0 Умм Салал КС
- 12.02.2018 Лехвия 3:1 Зобахан ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Гарафа 1:5 Лехвия КС
- 02.02.2018 Аль-Ахли Доха 0:4 Лехвия КС
- 27.01.2018 Лехвия 3:3 Аль-Райян КС
- 19.01.2018 Аль-Араби Доха 0:1 Лехвия КС
- 13.01.2018 СК Катар 0:6 Лехвия КС
- 07.12.2017 Аль-Сайлия 1:1 Лехвия КС
- 02.12.2017 Лехвия 2:1 Аль-Мархия КС
- 24.11.2017 Аль-Садд 2:4 Лехвия КС
- 19.11.2017 Лехвия 8:2 Аль-Харитият КС
- 03.11.2017 Аль-Хор 2:4 Лехвия КС
- 28.10.2017 Лехвия 1:1 Аль-Гарафа КС
Последние игры между собой
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехвия
|1:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Локомотив Ташкент
|2:0
|5
|2
|0
|3
|10 - 7
|6
|3.
|Зобахан
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|4.
|Аль-Вахда
|0:2
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Г О О О О Л - Мохаммед Исмаиль бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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