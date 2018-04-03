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0:2
Перерыв
0:1
4' ГолМирзаев Сардор
0:2
39' ГолМирзаев Сардор
|
4'
0:1
39'
0:2
Предыдущие игры
Аль-Вахда (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 31.03.2018 Аль-Вахда 2:1 Хеттин ПЛ
- 17.03.2018 Тишрин 2:1 Аль-Вахда ПЛ
- 16.03.2018 Аль-Вахда 2:1 Эмирейтс АГЛ
- 13.03.2018 Аль-Ансар 1:0 Аль-Вахда КАК
- 12.03.2018 Аль-Вахда 3:0 Зобахан ЛЧА
- 06.03.2018 Зобахан 2:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 05.03.2018 Аль-Вахда 2:1 Аль-Ансар КАК
- 01.03.2018 Аль-Айн 6:2 Аль-Вахда АГЛ
- 27.02.2018 Аль-Вахда 0:0 Дхофар КАК
- 23.02.2018 Аль-Вахда 0:0 Аль-Ахли Дубай АГЛ
- 22.02.2018 Аль-Наваир 1:3 Аль-Вахда ПЛ
- 19.02.2018 Аль-Вахда 2:3 Лехвия ЛЧА
- 17.02.2018 Аль-Вахда 1:1 Аль-Карама ПЛ
- 13.02.2018 Аль-Файсали Амман 2:2 Аль-Вахда КАК
- 12.02.2018 Локомотив Ташкент 5:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 07.02.2018 Хатта 0:1 Аль-Вахда АГЛ
- 07.02.2018 Аль-Джаиш 0:1 Аль-Вахда ПЛ
- 02.02.2018 Аль-Вахда 4:3 Аль-Васль АГЛ
- 02.02.2018 Эрафио Алеппо 0:1 Аль-Вахда ПЛ
- 28.01.2018 Аль-Дафра 1:1 Аль-Вахда АГЛ
Локомотив Ташкент (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 31.03.2018 Алмалык 1:0 Локомотив Ташкент П
- 17.03.2018 Навбахор 2:0 Локомотив Ташкент С
- 12.03.2018 Локомотив Ташкент 1:2 Лехвия ЛЧА
- 09.03.2018 Локомотив Ташкент 1:1 Металлург Бекабад С
- 06.03.2018 Лехвия 3:2 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 01.03.2018 Кызылкум 0:3 Локомотив Ташкент С
- 19.02.2018 Зобахан 2:0 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 12.02.2018 Локомотив Ташкент 5:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 22.01.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Ташкент ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 04.12.2017 Локомотив Ташкент 1:0 Бунёдкор КУ
- 25.11.2017 Локомотив Ташкент 3:2 Бунёдкор П
- 19.11.2017 Динамо Самарканд 1:5 Локомотив Ташкент П
- 08.11.2017 Локомотив Ташкент 2:0 Бухара П
- 03.11.2017 Нефтчи Фергана 0:0 Локомотив Ташкент П
- 25.10.2017 Локомотив Ташкент 3:0 Коканд ПФЛУ
- 20.10.2017 Кызылкум 0:2 Локомотив Ташкент П
- 13.10.2017 Локомотив Ташкент 2:0 Навбахор П
- 07.10.2017 Насаф 1:0 Локомотив Ташкент КУ
- 29.09.2017 Обод 1:3 Локомотив Ташкент П
Последние игры между собой
Аль-Вахда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Локомотив Ташкент: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.02.2018 Локомотив Ташкент 5:0 Аль-Вахда Лига чемпионов АФК
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехвия
|1:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Локомотив Ташкент
|2:0
|5
|2
|0
|3
|10 - 7
|6
|3.
|Зобахан
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|4.
|Аль-Вахда
|0:2
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Мирзаев Сардор бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Мирзаев Сардор бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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