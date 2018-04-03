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3:2
Конец матча
0:1
51' ГолТричковски Иван
1:1
55' ГолЛеонарду Перейра
1:2
61' Гол в свои воротаМитря Богдан
2:2
80' ГолБенитес Даниэль
3:2
85' ГолЛеонарду Перейра
|
51'
0:1
55'
1:1
61'
1:2
80'
2:2
85'
3:2
Состав команд
АЕЛ Лимаcсол
- Основной состав
- 1 Возинья Жозимар Вратарь
- 40 Кириаку Харис Защитник
- 13 Лафранс Кевин Защитник
- 29 Митря Богдан Защитник
- 98 Здравковски Давор Полузащитник
- 6 Леонарду Перейра Полузащитник
- 60 Соареш Марку Полузащитник
- 99 Техейра Давид Нападающий
- 10 Денилсон Габьонетта Нападающий
- 71 Бенитес Даниэль Нападающий
- 16 Торрес Мануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Жуниор Досса Защитник
- 23 Роман Хоан Полузащитник
- 8 Ирхене Фиделис Полузащитник
- 12 Николау Мариос Полузащитник
- 22 Сасси Исмаил Нападающий
- 17 Меска Нападающий
- 35 Элиа Мариос II
- 19 Yiannis Mavrou
- 32 Георгиу Вангелис III
- 4 Andre Ferreira Teixeira
- 20 Yiannis Gerolemou
- Главный тренер: Dusan Kerkez
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 15 Пабло Хуан II Вратарь
- 18 Мурильо Андер Защитник
- 6 Катала Давид Защитник
- 4 Труйольс Хоан Защитник
- 16 Касес Начо Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 10 Томас Жоан Полузащитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 11 Тете Альберто Полузащитник
- 99 Янну Апостолос Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Маркуш Нельсон Защитник
- 35 Панков Радован Защитник
- 22 Малоку Элвир Полузащитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 20 Лабан Венсан Полузащитник
- 2 Carles Soria Нападающий
- 80 Рушиас Онисифорос Нападающий
- 40 Yiannis Michael
- 28 Ioannis Panayides
- 50 Ioakeim Toumpas
- Главный тренер: Идьякес Иманоль
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 17.02.2018 Неа Саламина 0:3 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 12.02.2018 Алки Ороклинис 2:4 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 30.01.2018 Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Пафос 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:0 Этникос Ахна ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.12.2017 Докса Катокопия 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 11.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 06.12.2017 Айя-Напа 2:1 АЕЛ Лимаcсол К
- 03.12.2017 Арис Лимассол 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 ПАЕЕК 1:4 АЕК Ларнака К
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 28.02.2018 АЕК Ларнака 7:0 ПАЕЕК К
- 25.02.2018 Пафос 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.02.2018 АЕК Ларнака 6:1 Этникос Ахна ПД
- 14.02.2018 Арис Лимассол 1:2 АЕК Ларнака К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 06.02.2018 АЕК Ларнака 2:1 Алки Ороклинис ПД
- 31.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Докса Катокопия ПД
- 24.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Арис Лимассол К
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 13.01.2018 АЕК Ларнака 4:1 Арис Лимассол ПД
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 03.01.2018 АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина ПД
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.12.2017 АЕК Ларнака 1:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 10.12.2017 Олимпиакос Никосия 1:2 АЕК Ларнака ПД
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
АЕК Ларнака: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 16.09.2017 АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 13.05.2017 АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 09.04.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 12.02.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 05.11.2016 АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 16.01.2016 АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 04.10.2015 АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 22.04.2015 АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Кубок
- 08.04.2015 АЕК Ларнака 2:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок
- 01.02.2015 АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 25.10.2014 АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 26.01.2014 АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 05.10.2013 АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 27.02.2013 АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 11.11.2012 АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 02.05.2012 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Cypriot Cup
- 11.04.2012 АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол Кубок Кипра
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|30
|22
|4
|4
|79 - 30
|70
|2.
|Аполлон
|30
|21
|7
|2
|78 - 22
|70
|3.
|Анортосис
|30
|18
|9
|3
|48 - 22
|63
|4.
|АЕК Ларнака
|31
|18
|7
|6
|67 - 30
|61
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|31
|16
|6
|9
|42 - 30
|54
|6.
|Омония
|30
|13
|5
|12
|54 - 47
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|30
|12
|4
|14
|43 - 51
|40
|2.
|Эрмис Арадиппу
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|3.
|Алки Ороклинис
|31
|10
|5
|16
|41 - 62
|35
|4.
|Неа Саламина
|31
|9
|6
|16
|39 - 52
|33
|5.
|Пафос
|30
|7
|8
|15
|26 - 46
|29
|6.
|Олимпиакос Никосия
|30
|5
|8
|17
|26 - 61
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Г О О О О Л - Леонарду Перейра бьет в цель!
80'
Г О О О О Л - Бенитес Даниэль бьет в цель!
77'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Соареш Марку уходит с поля, а Сасси Исмаил выходит на его замену.
71'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Лабан Венсан выходит на его замену.
65'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Davor Zdravkovski уходит с поля, а Николау Мариос выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Митря Богдан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
55'
Г О О О О Л - Леонарду Перейра бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
46'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Денилсон Габьонетта уходит с поля, а Меска выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
АЕК Ларнака делает замену. Томас Жоан уходит с поля, а Хевел Хектор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
АЕК Ларнака делает замену. Тете Альберто уходит с поля, а Маркуш Нельсон выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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