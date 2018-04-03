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АЕЛ Лимаcсол
3:2
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
0:1
51' Гол
Тричковски Иван
1:1
55' Гол
Леонарду Перейра
1:2
61' Гол в свои ворота
Митря Богдан
2:2
80' Гол
Бенитес Даниэль
3:2
85' Гол
Леонарду Перейра
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Леонарду Перейра бьет в цель!
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Бенитес Даниэль бьет в цель!
77'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Соареш Марку уходит с поля, а Сасси Исмаил выходит на его замену.
71'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Лабан Венсан выходит на его замену.
65'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Davor Zdravkovski уходит с поля, а Николау Мариос выходит на его замену.

Описание гола
61'
Г О О О О Л - Митря Богдан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Леонарду Перейра бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
46'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Денилсон Габьонетта уходит с поля, а Меска выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
АЕК Ларнака делает замену. Томас Жоан уходит с поля, а Хевел Хектор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
АЕК Ларнака делает замену. Тете Альберто уходит с поля, а Маркуш Нельсон выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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