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2:0
Конец матча
1:0
49' ГолАсери Моханад
2:0
90' ГолЗакария Момен
|
49'
1:0
90'
2:0
Предыдущие игры
Аль-Ахли Джидда (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 16.03.2018 Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 13.03.2018 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Гарафа ЛЧА
- 09.03.2018 Аль-Кадисия 0:1 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 05.03.2018 Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 01.03.2018 Аль-Ахли Джидда 5:1 Аль-Тавун Бурайда ПЛ
- 19.02.2018 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 16.02.2018 Аль-Файха 1:1 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 12.02.2018 Тракторсази 0:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Файзали Харма ПЛ
- 04.02.2018 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 30.01.2018 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд ПЛ
- 12.01.2018 Аль-Ахли Джидда 5:0 Аль-Батин ПЛ
- 29.12.2017 Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 23.12.2017 Аль-Фатех 1:3 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 15.12.2017 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Иттифак ПЛ
- 10.12.2017 Охуд 2:2 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 01.12.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 24.11.2017 Аль-Ахли Джидда 3:0 Аль-Кадисия ПЛ
- 19.11.2017 Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 31.10.2017 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Файха ПЛ
Тракторсази (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 30.03.2018 Зобахан 3:0 Тракторсази ПГПЛ
- 13.03.2018 Тракторсази 1:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 05.03.2018 Аль-Джазира 0:0 Тракторсази ЛЧА
- 01.03.2018 Тракторсази 0:1 Пайкан ПГПЛ
- 24.02.2018 Парс Джем Бушир 1:1 Тракторсази ПГПЛ
- 19.02.2018 Аль-Гарафа 3:0 Тракторсази ЛЧА
- 12.02.2018 Тракторсази 0:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 07.02.2018 Тракторсази 2:1 Гостареш Фулад ПГПЛ
- 02.02.2018 Падиде 0:3 Тракторсази ПГПЛ
- 26.01.2018 Сиах Джамеган 0:0 Тракторсази ПГПЛ
- 18.01.2018 Тракторсази 1:2 Сайпа ПГПЛ
- 11.01.2018 Нафт Тегеран 2:0 Тракторсази ПГПЛ
- 05.01.2018 Тракторсази 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 29.12.2017 Персеполис 2:0 Тракторсази ПГПЛ
- 24.12.2017 Тракторсази 3:0 Эстегляль Хузестан ПГПЛ
- 19.12.2017 Эстегляль Хузестан 0:0 Тракторсази КХ
- 06.12.2017 Тракторсази 1:1 Фулад Хузестан ПГПЛ
- 01.12.2017 Санат Нафт 1:1 Тракторсази ПГПЛ
- 25.11.2017 Тракторсази 2:1 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 20.11.2017 Сепахан 3:0 Тракторсази ПГПЛ
Последние игры между собой
Аль-Ахли Джидда: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Тракторсази: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 12.02.2018 Тракторсази 0:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 05.05.2015 Аль-Ахли Джидда 3:2 Тракторсази Лига чемпионов АФК
- 21.04.2015 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 07.04.2015 Тракторсази 2:2 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 18.03.2015 Аль-Ахли Джидда 2:0 Тракторсази Лига чемпионов АФК
- 04.03.2015 Тракторсази 1:0 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
- 25.02.2015 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Аль-Джазира
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Аль-Гарафа
|5
|1
|2
|2
|9 - 8
|5
|4.
|Тракторсази
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Закария Момен бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Асери Моханад бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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