- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Колор Лайн Зрители: 4742
39' Желтая карточкаНаттестад Рагнар
44' Желтая карточкаБрендсред Маркус
|
39'
44'
Состав команд
21
Риисе
Бьёрн
Олесунн 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 4 Наттестад Рагнар Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 20 Санднес Роберт Полузащитник
- 21 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 16 Joergen Hatlehol Защитник
- 19 Мид Джернейд Защитник
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 9 Бериша Вальмир Нападающий
- Главный тренер: Lars Bohinen
Согндаль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 4 Ховланд Эвен Защитник
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 31 Ulrik Fredriksen Нападающий
- 20 Брендсред Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 17 Dide Fofana
- 29 Tomas Totland
- 12 Kjetil Haug
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Т
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
- 10.09.2017 Олесунн 1:1 Стабек Т
- 20.08.2017 Тромсё 3:2 Олесунн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 10.08.2017 Стабек 3:0 Олесунн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
Согндаль (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Согндаль: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Типпелиген
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Типпелиген
- 06.11.2016 Согндаль 2:4 Олесунн Типпелиген
- 08.05.2016 Олесунн 1:4 Согндаль Типпелиген
- 14.09.2014 Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген
- 16.05.2014 Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген
- 20.02.2014 Олесунн 0:1 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
- 10.11.2013 Согндаль 1:2 Олесунн Типпелиген
- 06.07.2013 Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген
- 28.10.2012 Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген
- 24.06.2012 Согндаль 2:2 Олесунн Типпелиген
- 11.09.2011 Согндаль 0:0 Олесунн Типпелиген
- 25.04.2011 Олесунн 1:0 Согндаль Типпелиген
- 08.07.2009 Согндаль 0:1 Олесунн Кубок НМ
- 12.11.2008 Олесунн 3:1 Согндаль Norway - Play Off
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Олесунн делает замену. Агдестейн Торбьерн уходит с поля, а Трандарсон Арон-Элис выходит на его замену.
86'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
72'
Олесунн делает замену. Adam Oern Arnarson уходит с поля, а Joergen Hatlehol выходит на его замену.
66'
Олесунн делает замену. Санднес Роберт уходит с поля, а Мид Джернейд выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Брендсред Маркус получил желтую карточку от судьи
39'
Наттестад Рагнар получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация