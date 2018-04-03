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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 4742
Олесунн
0:0
Конец матча
Согндаль
0'
39' Желтая карточка
Наттестад Рагнар
44' Желтая карточка
Брендсред Маркус
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Олесунн делает замену. Агдестейн Торбьерн уходит с поля, а Трандарсон Арон-Элис выходит на его замену.
86'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
72'
Олесунн делает замену. Adam Oern Arnarson уходит с поля, а Joergen Hatlehol выходит на его замену.
66'
Олесунн делает замену. Санднес Роберт уходит с поля, а Мид Джернейд выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Брендсред Маркус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Наттестад Рагнар получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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