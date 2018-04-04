- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:1
Второй тайм: 51'
0:1
16' ГолRicardo Lopes
|
16'
0:1
Предыдущие игры
Касива Рейсол (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 30.03.2018 Касива Рейсол 2:1 Виссел Кобе ДЛ
- 18.03.2018 Гамба Осака 2:2 Касива Рейсол ДЛ
- 14.03.2018 Китчи 1:0 Касива Рейсол ЛЧА
- 10.03.2018 Касива Рейсол 1:1 Серезо Осака ДЛ
- 06.03.2018 Касива Рейсол 1:0 Китчи ЛЧА
- 02.03.2018 Касива Рейсол 2:0 Йокогама Маринос ДЛ
- 25.02.2018 Вегальта Сендай 1:0 Касива Рейсол ДЛ
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Чонбук Моторс 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 30.01.2018 Касива Рейсол 3:0 Муангтхонг Юнайтед ЛЧА(
- 23.12.2017 Йокогама Маринос 2:1 Касива Рейсол К
- 02.12.2017 Касива Рейсол 1:0 Санфречче Хиросима ДЛ
- 26.11.2017 Касима Антлерс 0:0 Касива Рейсол ДЛ
- 18.11.2017 Касива Рейсол 1:0 Джубило Ивата ДЛ
- 29.10.2017 Касива Рейсол 2:2 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 25.10.2017 Кавасаки Фронтале 0:1 Касива Рейсол К
- 21.10.2017 Омия Ардидзя 1:1 Касива Рейсол ДЛ
- 14.10.2017 Консадоле Саппоро 3:0 Касива Рейсол ДЛ
- 30.09.2017 Касива Рейсол 0:1 Вентфорет Кофу ДЛ
- 23.09.2017 Касива Рейсол 4:1 Токио ДЛ
Чонбук Моторс (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 31.03.2018 Чонбук Моторс 1:0 Санджу Сангму KЛ1
- 18.03.2018 Чонбук Моторс 2:1 Сеул KЛ1
- 14.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 10.03.2018 Инчхон Юнайтед 3:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 01.03.2018 Чонбук Моторс 2:0 Ульсан KЛ1
- 20.02.2018 Китчи 0:6 Чонбук Моторс ЛЧА
- 13.02.2018 Чонбук Моторс 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 19.11.2017 Чонбук Моторс 2:3 Сувон Блюуингз KЛ1
- 05.11.2017 Ульсан 1:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 29.10.2017 Чонбук Моторс 3:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 22.10.2017 Канвон 0:4 Чонбук Моторс KЛ1
- 15.10.2017 Чонбук Моторс 0:0 Сеул KЛ1
- 08.10.2017 Чеджу Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 01.10.2017 Сувон Блюуингз 1:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 24.09.2017 Чонбук Моторс 1:1 Тэгу KЛ1
- 20.09.2017 Чонбук Моторс 1:2 Санджу Сангму KЛ1
- 17.09.2017 Пхохан 0:4 Чонбук Моторс KЛ1
- 10.09.2017 Чонбук Моторс 4:3 Канвон KЛ1
- 19.08.2017 Чонбук Моторс 3:1 Кванджу KЛ1
Последние игры между собой
Касива Рейсол: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Чонбук Моторс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 13.02.2018 Чонбук Моторс 3:2 Касива Рейсол Лига чемпионов АФК
- 22.04.2015 Касива Рейсол 3:2 Чонбук Моторс Лига чемпионов АФК
- 24.02.2015 Чонбук Моторс 0:0 Касива Рейсол Лига чемпионов АФК
- 24.02.2015 Чонбук Моторс 0:0 Касива Рейсол Лига чемпионов АФК
- 22.05.2013 Касива Рейсол 3:2 Чонбук Моторс Лига чемпионов АФК
- 15.05.2013 Чонбук Моторс 0:2 Касива Рейсол Лига чемпионов АФК
- 15.05.2012 Чонбук Моторс 0:2 Касива Рейсол Международные матчи (клубы)
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|1:0
|5
|4
|0
|1
|18 - 9
|12
|2.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|3.
|Касива Рейсол
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|4.
|Китчи
|4
|1
|0
|3
|1 - 10
|3
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Г О О О О Л - Ricardo Lopes бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация