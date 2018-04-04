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1:1
Конец матча
1:0
68' ГолЭлкесон Кардосо
1:1
75' ГолKei Chinen
|
68'
1:0
75'
1:1
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 30.03.2018 Шанхай СИПГ 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 18.03.2018 Гуанчжоу Фули 2:5 Шанхай СИПГ С
- 13.03.2018 Ульсан 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 10.03.2018 Шанхай Шэньхуа 0:2 Шанхай СИПГ С
- 07.03.2018 Шанхай СИПГ 2:2 Ульсан ЛЧА
- 03.03.2018 Шанхай СИПГ 8:0 Далянь Эйрбин С
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Кавасаки Фронтале 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 30.01.2018 Шанхай СИПГ 1:0 Чианграй Юнайтед ЛЧА(
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 26.11.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Шанхай Шэньхуа К
- 19.11.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Шанхай СИПГ К
- 04.11.2017 Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 22.10.2017 Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 18.10.2017 Урава Редс 1:0 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 14.10.2017 Ляонин Хувин 3:3 Шанхай СИПГ С
- 30.09.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ К
- 27.09.2017 Шанхай СИПГ 1:1 Урава Редс ЛЧА
- 22.09.2017 Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ С
Кавасаки Фронтале (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 31.03.2018 Кавасаки Фронтале 0:1 Санфречче Хиросима ДЛ
- 18.03.2018 Нагойя Грампус 0:1 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 10.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:0 Гамба Осака ДЛ
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Кавасаки Фронтале 1:1 Сёнан Бельмаре ДЛ
- 25.02.2018 Джубило Ивата 0:3 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 20.02.2018 Ульсан 2:1 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 13.02.2018 Кавасаки Фронтале 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 10.02.2018 Кавасаки Фронтале 2:3 Серезо Осака С
- 02.12.2017 Кавасаки Фронтале 5:0 Омия Ардидзя ДЛ
- 29.11.2017 Урава Редс 0:1 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 18.11.2017 Кавасаки Фронтале 1:0 Гамба Осака ДЛ
- 04.11.2017 Серезо Осака 2:0 Кавасаки Фронтале КЛ
- 29.10.2017 Касива Рейсол 2:2 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 25.10.2017 Кавасаки Фронтале 0:1 Касива Рейсол К
- 21.10.2017 Санфречче Хиросима 0:3 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 14.10.2017 Кавасаки Фронтале 3:2 Вегальта Сендай ДЛ
- 08.10.2017 Кавасаки Фронтале 3:1 Вегальта Сендай КЛ
- 04.10.2017 Вегальта Сендай 3:2 Кавасаки Фронтале КЛ
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кавасаки Фронтале: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 13.02.2018 Кавасаки Фронтале 0:1 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Ульсан
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|3.
|Мельбурн Виктори
|5
|1
|2
|2
|9 - 15
|5
|4.
|Кавасаки Фронтале
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
75'
Г О О О О Л - Kei Chinen бьет в цель!
68'
Г О О О О Л - Элкесон Кардосо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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