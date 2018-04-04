- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:1
Конец матча
0:1
89' ГолМодест Антони
|
89'
0:1
Предыдущие игры
Китчи (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 31.03.2018 Гонконг Саплин 1:4 Китчи ПЛ
- 14.03.2018 Китчи 1:0 Касива Рейсол ЛЧА
- 06.03.2018 Касива Рейсол 1:0 Китчи ЛЧА
- 03.03.2018 Тайпо 1:4 Китчи ПЛ
- 26.02.2018 Китчи 3:1 Гуанчжоу Фули (до 19 лет) ПЛ
- 20.02.2018 Китчи 0:6 Чонбук Моторс ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 03.02.2018 Уорриорз Гонконг 1:5 Китчи ПЛ
- 28.01.2018 Китчи 7:0 Гонконг Рейнджерс ПЛ
- 18.01.2018 Истерн 1:8 Китчи ПЛ
- 14.01.2018 Китчи 2:2 Саутерн Дистрикт ПЛ
- 10.12.2017 Гонконг Рейнджерс 0:6 Китчи ПЛ
- 25.11.2017 Гуанчжоу Фули (до 19 лет) 1:3 Китчи ПЛ
- 19.11.2017 Юнлунг 0:3 Китчи ПЛ
- 03.11.2017 Китчи 4:1 Уорриорз Гонконг ПЛ
- 14.10.2017 Китчи 2:1 Тайпо ПЛ
- 17.09.2017 Пегасус 1:1 Китчи ПЛ
- 10.09.2017 Китчи 7:0 Гонконг Саплин ПЛ
- 25.08.2017 Китчи 1:0 Истерн ПЛ
- 26.05.2017 Китчи 1:4 Тоттенхэм ТМК
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Тяньцзинь Тэда 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 14.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 10.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Бэйцзин Женьхэ С
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 30.01.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Серес ЛЧА(
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:1 Ляонин Хувин С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 16.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 10.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 20.08.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
Последние игры между собой
Китчи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тяньцзинь Цюаньцзянь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи Лига чемпионов АФК
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|5
|4
|0
|1
|19 - 9
|12
|2.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|Касива Рейсол
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|4.
|Китчи
|5
|1
|0
|4
|1 - 11
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Модест Антони бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация