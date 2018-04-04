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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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56'
Состав команд
Анортосис
- Основной состав
- 1 Харуш Ариэль Вратарь
- 6 Струна Андраж Защитник
- 32 Праньич Даниэль Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 88 Дуглас Феррейра Защитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 50 Носа Игьебор Полузащитник
- 18 Дюриш Михал Нападающий
- 7 Carlitos IX
- 19 João Victor I
- Запасные игроки
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 17 Паланка Мигель Полузащитник
- 21 Абдуллаев Араз Нападающий
- 40 Nikolas Mattheou
- 39 Christos Hadjipaschalis
- 44 Pavlos Korrea
- 12 Kostas Pileas
- 91 Giorgos Papadopoulos
- Главный тренер: Рони Леви
АПОЭЛ
- Основной состав
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 2 Нсуэ Эмилио Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 3 Лаго Роберто Защитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 14 Оар Томас Полузащитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 6 Эбесилио Лоренцо Полузащитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 22 Антониу Минас Защитник
- 23 Поляков Денис Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- 33 Макрис Андреас Нападающий
- Главный тренер: Донис Йоргос
Предыдущие игры
Анортосис (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 18.02.2018 Анортосис 4:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 11.02.2018 Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 31.01.2018 Пафос 0:1 Анортосис ПД
- 20.01.2018 Анортосис 3:1 Этникос Ахна ПД
- 17.01.2018 Айя-Напа 1:1 Анортосис К
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Анортосис 3:2 Айя-Напа К
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 02.01.2018 Докса Катокопия 0:0 Анортосис ПД
- 20.12.2017 Анортосис 0:3 АПОЭЛ ПД
- 16.12.2017 Арис Лимассол 0:2 Анортосис ПД
- 09.12.2017 Анортосис 2:1 Алки Ороклинис ПД
- 03.12.2017 Анортосис 1:0 Неа Саламина ПД
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 АПОЭЛ 2:2 Неа Саламина К
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ К
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 24.02.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ ПД
- 21.02.2018 АПОЭЛ 5:1 Эрмис Арадиппу К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 11.02.2018 Пафос 2:3 АПОЭЛ ПД
- 06.02.2018 АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ ПД
- 10.01.2018 Эрмис Арадиппу 0:2 АПОЭЛ К
- 07.01.2018 АПОЭЛ 4:0 Алки Ороклинис ПД
- 03.01.2018 АПОЭЛ 5:2 Арис Лимассол ПД
- 20.12.2017 Анортосис 0:3 АПОЭЛ ПД
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
АПОЭЛ: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
- 20.12.2017 Анортосис 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 18.09.2017 АПОЭЛ 0:1 Анортосис Первый дивизион
- 23.04.2017 АПОЭЛ 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 12.03.2017 Анортосис 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 12.12.2016 АПОЭЛ 2:1 Анортосис Первый дивизион
- 21.09.2016 Анортосис 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 15.05.2016 АПОЭЛ 2:2 Анортосис Первый дивизион
- 09.04.2016 Анортосис 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 21.02.2016 Анортосис 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 21.11.2015 АПОЭЛ 0:2 Анортосис Первый дивизион
- 25.04.2015 Анортосис 3:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 11.03.2015 АПОЭЛ 2:0 Анортосис Кубок
- 07.03.2015 АПОЭЛ 1:0 Анортосис Первый дивизион
- 04.03.2015 Анортосис 0:0 АПОЭЛ Кубок
- 05.12.2014 Анортосис 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 24.09.2014 АПОЭЛ 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 11.05.2014 АПОЭЛ 8:1 Анортосис Первый дивизион
- 13.04.2014 Анортосис 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 05.02.2014 Анортосис 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 28.10.2013 АПОЭЛ 1:0 Анортосис Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3:0
|31
|22
|7
|2
|81 - 22
|73
|2.
|АПОЭЛ
|31
|22
|5
|4
|79 - 30
|71
|3.
|Анортосис
|31
|18
|10
|3
|48 - 22
|64
|4.
|АЕК Ларнака
|31
|18
|7
|6
|67 - 30
|61
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|31
|16
|6
|9
|42 - 30
|54
|6.
|Омония
|0:3
|31
|13
|5
|13
|54 - 50
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|31
|12
|4
|15
|43 - 52
|40
|2.
|Эрмис Арадиппу
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|3.
|Алки Ороклинис
|31
|10
|5
|16
|41 - 62
|35
|4.
|Неа Саламина
|31
|9
|6
|16
|39 - 52
|33
|5.
|Пафос
|31
|8
|8
|15
|27 - 46
|32
|6.
|Олимпиакос Никосия
|30
|5
|8
|17
|26 - 61
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Анортосис делает замену. Дюриш Михал уходит с поля, а Паланка Мигель выходит на его замену.
77'
АПОЭЛ делает замену. Эбесилио Лоренцо уходит с поля, а Деллаторре Гильерме выходит на его замену.
73'
Анортосис делает замену. Носа Игьебор уходит с поля, а Экономидес Гиоргос выходит на его замену.
69'
Анортосис делает замену. Carlitos уходит с поля, а Абдуллаев Араз выходит на его замену.
63'
АПОЭЛ делает замену. Де Камарго Игор уходит с поля, а Поте Микаэль выходит на его замену.
56'
АПОЭЛ делает замену. Оар Томас уходит с поля, а Захид Гайас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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