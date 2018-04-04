  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кипр
  5. Первый дивизион
Анортосис
0:0
Конец матча
АПОЭЛ
0' 90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Анортосис делает замену. Дюриш Михал уходит с поля, а Паланка Мигель выходит на его замену.
77'
АПОЭЛ делает замену. Эбесилио Лоренцо уходит с поля, а Деллаторре Гильерме выходит на его замену.
73'
Анортосис делает замену. Носа Игьебор уходит с поля, а Экономидес Гиоргос выходит на его замену.
69'
Анортосис делает замену. Carlitos уходит с поля, а Абдуллаев Араз выходит на его замену.
63'
АПОЭЛ делает замену. Де Камарго Игор уходит с поля, а Поте Микаэль выходит на его замену.

56'
АПОЭЛ делает замену. Оар Томас уходит с поля, а Захид Гайас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация